除夕熱鬧開廟門　新港奉天宮22歲義消「頭香二連霸」

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣新港奉天宮除夕夜開廟門搶頭香熱鬧登場，今年再度由22歲在地義消楊信旗拔得頭籌，完成二連霸壯舉，成為在地焦點人物。廟方除頒贈象徵「馬到成功」的交阯陶馬外，還加碼送上一年份統一企業統一醬油，讓現場信眾直呼「頭香王實至名歸」。

▲新港奉天宮除夕夜開廟門搶頭香，22歲義消楊信旗二連霸。（圖／記者翁伊森翻攝）



除夕夜廟門未開前，廟埕早已擠滿守候人潮。當鐘鼓齊鳴、廟門開啟瞬間，信眾蜂擁而入，楊信旗憑藉經驗與體力，再次搶得第一炷香。他平時為地方義消，投入救災服務，如今搶頭香也衝第一，鄉親笑稱「救火第一名，頭香也第一名」，成為地方佳話。

嘉義縣長翁章梁表示，新港奉天宮除夕搶頭香是春節重頭戲，不僅民眾一定來參拜，「連選舉的人也都會來參拜」，顯見奉天宮在地方信仰與社會生活中的重要地位，讓嘉義縣迎來轉型契機，包括台積電先進封裝廠確定進駐嘉義縣，規模為全國最大，以及大型Outlet開發案持續推進。另外，3月3日起登場的台灣燈會也將在嘉義縣舉行，邀請全國民眾前來賞燈，見證嘉義的發展與蛻變。

▲新港奉天宮頭香二連霸！在地22歲義消楊信旗再奪頭彩 抱回交阯陶馬與一年份醬油。（圖／記者翁伊森攝）



奉天宮董事長何達煌表示，搶得頭香的信徒可獲贈交阯陶大師林洸沂創作的藝術作品，兼具文化價值與吉祥寓意。今年除夕晚會暨開廟門搶頭香活動同步舉行，在熱鬧表演與倒數聲中迎新送舊，祝福信徒「馬上有錢、馬上有人氣」，新的一年財運、人氣雙雙到位。