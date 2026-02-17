大年初一「12生肖運勢」曝光！命理師揭刮刮樂財神方位

▲小孟老師表示，刮刮樂財神方位在正南方，不妨前往住家南方的彩券行試試手氣。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者柯振中／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師指出，大年初一迎來大樂透加碼，財氣旺盛，想試手氣的民眾可把握良機！刮刮樂財神方位在「正南方」，不妨前往住家南方的彩券行試試運氣。樂透好運生肖為兔、牛、虎、龍、馬、羊、猴，招財數字為1、3、7、8。

初一12生肖整體運勢如下。

鼠：走春易巧遇貴人，拜年場合大受歡迎，但需留意網路購物開銷；睡飽精神佳，幸運色為亮銀色。

牛：暫時放下工作壓力，適合與伴侶出遊；可在拜拜時小試手氣，幸運色草綠色。

虎：適合帶頭規劃春節行程，魅力爆棚；牌桌手氣佳，幸運色寶藍色。

兔：職場名聲提升，易邂逅心儀對象；偏財運旺，幸運色淺紫色。

龍：走訪廟宇祈福靈驗，全家團聚溫馨；搶紅包手氣強，幸運色橘色。

蛇：合作順利，舊情有機會回溫；可能收到貴重禮物，幸運色鵝黃色。

馬：活力充沛、人氣高漲；小賭怡情有收穫，但務必睡眠充足，幸運色靛藍色。

▼小孟老師分享，刮刮樂財神方位在正南方，民眾可以到住家南方的彩券行試試手氣。（AI協作圖／記者柯振中製作，經編輯審核）



羊：業績長紅，受異性關注；財神護航，幸運色米白色。

猴：製造歡樂氣氛，長輩緣佳；彩券中獎率提升，幸運色亮粉色。

雞：紅包運旺，甜言蜜語增進感情；外出留意交通安全，幸運色金色。

狗：貴人運強，舊愛主動聯繫；投資宜保守，幸運色咖啡色。

豬：容易獲得上司稱讚，曖昧升溫；適合撿便宜買特價品，多走動促進代謝，幸運色深灰色。

小孟老師提醒，春節期間娛樂為主、量力而為，保持好心情與正向能量，才是真正的招財關鍵。祝大家新年財運旺旺來！