地方 地方焦點

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警：人心成關鍵

記者唐詠絮、董美琪／彰化報導

彰化市南瑤宮於農曆丙午年大年初一子時舉行年度開廟門儀式，吸引數千名信眾齊聚廟埕參與「路跑迎頭香」活動。由南瑤宮管理人林世賢市長帶領群眾共同開啟廟門，象徵「人人皆得頭香」，為新的一年揭開序幕。隨後依循古禮進行四季籤擲筊與抽籤儀式，公布新年度整體運勢走向。

▲▼2026年彰化南瑤宮開出四季籤。（圖／彰化南瑤宮提供）

▲彰化南瑤宮開出四季籤，今年商業發展與整體景氣偏向樂觀，有機會出現復甦成長。（圖／彰化南瑤宮提供，下同）

人民籤示警　溝通與人和成關鍵

人民籤抽出第13首（室字十三號），籤意屬小凶至中平。籤文提及「明珠失手」「美玉蒙塵」，象徵人才與良策可能暫時無法發揮所長，也暗示資訊傳達或人際協調恐出現阻礙。今年社會氛圍易有誤解與落差，若過度強求一致，反而增加摩擦。籤詩提醒宜沉著應對、避免躁進，以耐心化解困局。

▲▼2026年彰化南瑤宮開出四季籤。（圖／彰化南瑤宮提供）

生意籤報喜　景氣可望回溫上行

生意籤抽得第2首（亢字二號），屬大吉之象。「草木枯還發」意味經濟在低迷後出現轉機，市場動能逐步回升；「一帆風」則象徵助力到位、順勢而行。今年商業發展環境偏向正面，只要方向明確、策略得當，企業與創業者都有機會迎來成長契機。

▲▼2026年彰化南瑤宮開出四季籤。（圖／彰化南瑤宮提供）

六畜籤偏弱　基層產業宜保守應對

六畜籤為第24首（柳字廿四號），籤象小凶。「作事未和同」指出內部協調不足可能影響成果；「魚游深潭」則提醒行動若方向不明，恐勞而無功。相關產業宜先穩定團隊、強化規劃，避免貿然擴張，以減少資源耗損。

年冬籤大吉　歲末收成看好

代表整體環境與收成的年冬籤抽得第14首（壁字十四號），為大吉格局。「東風解凍」象徵氣運轉暖、局勢回穩，「先占洛陽春」則預示整體發展朝向繁榮。從農作到民生經濟，歲末收穫可期，全年走勢偏向穩健順遂。

▲▼2026年彰化南瑤宮開出四季籤。（圖／彰化南瑤宮提供）

林世賢市長表示，今年籤象呈現「商農皆旺、人需守靜」的格局。商業與整體環境皆有正面發展訊號，但人民與基層面向顯示，人際互動與團隊整合將左右成效。他呼籲信眾把握順勢而行的機會，同時重視溝通與合作，以穩健態度迎接115丙午年。

02/14 全台詐欺最新數據

彰化南瑤宮

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝
遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

