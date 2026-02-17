割頸案「乾哥被判12年」網喊修法！律師逆風：可能變成毫無標準

▲死者楊姓少年父親痛批「法官是加害者幫凶」。（圖／攝影中心）

新北市校園割頸案引發社會關注，許多民眾不滿現行法律對未成年人的保護，紛紛要求重罰，甚至喊出死刑。律師林智群近日發文指出，依照目前法律規定，涉案少年最多僅能判處十五年有期徒刑，不可能判死刑或無期徒刑，且若因單一極端個案就衝動修法，反而可能破壞原本明確的法律界線。

割頸案引眾怒！律師曝最多判15年

林智群在臉書粉專發文表示，一堆人說殺人很嚴重，不應適用少事法、喊修法，那如果真的殺人者死，當小孩為了保護媽媽而殺死爸爸，判死刑是不是又會被說判太重？如果因為個案而把法律修得很重，哪天就會覺得這個很重的法律，對另個個案不公平。

被指講話冷血！林智群：律師非娛樂業

針對有網友認為不該只看條文，應兼顧「情理法」。林智群認為，律師並非娛樂業，職責不是為了讓大眾開心，而是必須依據法律處理事情。林智群強調，法官與律師如果不依法行事，改依個人情感判案，反而會讓人感到害怕。他認為，若不告知當事人真實的法律處境，給予錯誤期待，那才是不專業的表現。

林智群進一步指出，全台約有三百多萬名未成年人，法律推定其社會經驗不足而給予犯錯空間。若為了極少數個案就打破18歲的界線，改加上「惡性重大」之類的條件，反而會產生不確定性，甚至變得毫無標準。

校園打架恐被告！家長濫訴成隱憂

林智群最後舉例，假設修法後將界線模糊化，若有小朋友在學校打架不慎傷及頭部，對方家長可能會以「惡性重大」為由，直接控告故意殺人。屆時，孩子就得跑地檢署，讓檢察官判定是否適用成人法律。他強調，即便司法人員不會濫用法律觀念，也難保當事人不會藉此濫訴，屆時恐怕只會讓民眾覺得法律更加不合理，反而失去了原本制度設計的初衷。