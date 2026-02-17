春節如何演化而來？　可追溯至「先秦夏曆」！

▲春節。（圖／unsplash）

記者陳冠宇／綜合報導

春節是全球華人最看重的節日，每年過節前，出門在外的華人都會「歸巢式」地往家趕，形成震驚世人的返鄉潮。那麼，春節這個節日是什麼時候開始的呢？至今有多少年的歷史呢？事實上，先秦夏曆將正月初一定為元旦，已經延續了1920年。

《揚子晚報》報導，先秦時，一年的第一天，即夏曆正月初一俗稱「元日」，後來也被稱為元旦。《尚書·舜典》記載：月正元日，舜格於文祖，詢於四岳，闢四門，明四目，達四聰。這裡的「月正元日」就是正月初一。

在古代，因曆法不同，「元日」的日期並不固定，若按夏曆統一換算的話，夏代的「元日」定在夏曆正月初一，商代的「元日」是夏曆十二月初一，周代的「元日」則是夏曆十一月初一。

因為「元日」是一年、一月、一日之始，所以古人很重視。按照周俗，元日這一天，宮廷有祭祀、宴飲之儀，民間也有喝春酒之俗。《詩經》裡說：朋酒斯饗，曰殺羔羊。躋彼公堂，稱彼兕觥，萬壽無疆。有學者認為，這就是大家一起在元日前後聚會喝酒的場景。但此時，「元日」還沒有明確形成一個節日。

秦代用顓頊曆，以夏曆十月為歲首。漢初也承襲秦制，直到漢武帝元封七年（西元前104年），用太初曆，恢復夏制，仍以夏曆正月為歲首。此後到現在，夏曆正月初一都為元日，至今未變。而元日節俗也在此時形成並固定下來。

到了1911年10月，發生武漢起義後，獨立各省代表集會南京。國父孫中山自海外歸來，提出「改正朔」的問題。對這次晤談，教育家馬君武後來回憶：先生（孫中山）又謂：本月（農曆十一月）十三日為陽曆一月一日，如諸君舉我為大總統，我打算在就職那天，同時宣布中國改用陽曆，是日為中華民國元旦，諸君以為如何？

孫中山的提議遭到了不小的阻力，支持者少。最後還是馬君武做了工作，強調「中山先生於此事持之甚堅，甚望同人勉予贊同，始獲通過」。

1912年1月1日，孫中山宣誓就職臨時大總統，採用陽曆，並將陽曆一月一日定為元旦。為了區別，時人稱陽曆一月一日為「民國之新年」，夏曆正月初一則稱為「國民之新年」。

到了1914年，鑑於國民心理上習慣使用夏曆，北洋政府內務部在致袁世凱的呈文裡提出：「擬請定陰曆元旦為春節，端午為夏節，中秋為秋節，冬至為冬節。」由此，夏曆正月初一被易名為「春節」。再過一個多月，以「春節」命名正月初一，恰好110年整。