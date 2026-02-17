陸客春節去哪裡？　赴日本腰斬、湧向這幾國

▲泰國是陸客熱門目的地之一。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

今年春節，大陸迎來史上最長的9天法定假期，出國旅遊市場呈現爆發式成長。陸客春節出遊目的地年年有所不同，今年，曾經穩居前列的日本熱度腰斬，韓國和泰國成為最熱門的選擇。春運首周數據顯示，上海浦東－曼谷蘇凡納布、上海浦東－首爾仁川、青島膠東－首爾仁川是最密集的出境航線。

大陸《財經》雜誌報導，由於距離近等原因，日本往年一向是大陸出境遊第一大目的地，但從2025年底開始，日本遊顯著降溫，跌出前三。1月底，大陸外交部等多部門發出赴日本旅遊警告，稱由於日本社會治安不靖、部分地區連續發生地震的風險較高，大陸公民在春節期間應避免前往日本。

「航旅縱橫」平台數據顯示，春運第一周，大陸境內往返日本的旅客量比去年春運同期下降約54％；大陸境內往返日本的實際執行航班量比去年春運同期下降約49％。上海至大阪、名古屋、東京，北京至大阪，南京至大阪等航線航班量下降最多。

去日本旅遊的大陸遊客少了一半，與此同時，春節期間去韓國的陸客預計將突破25萬大關，較去年顯著成長25％。原因是從上海、山東青島等地飛往首爾，僅需一小時左右。同時，韓國對大陸旅行團放寬簽證政策，加上韓元兌人民幣匯率優勢，逛街掃貨、休閒度假都更有吸引力。

泰國也在全力搶客，泰國旅遊與體育部數據顯示，在2月2日至8日的一周內，大陸以56.9萬人次的入境人數位居泰國五大客源地之首，且已連續五周以上呈現成長趨勢。

近期，泰國一方面強調了免簽政策讓大陸遊客能夠更加順利入境泰國，同時還針對性推出了新年等節日的行銷策略，希望讓大陸遊客「重新認識泰國」。報導分析，由於春節期間大陸多地氣溫偏低，氣候溫暖的泰國成為春節最受歡迎的出國首選之一。

「同程旅行」數據顯示，大陸在春節假期國際機票預訂熱門目的地前十名中，東南亞區域佔據半壁江山，主要包括新加坡、吉隆坡、胡志明市、峇里島等。據報導，2026年春節期間，赴馬來西亞的大陸遊客數量預計年增長30％至50％，馬來西亞有望成為該假期全球旅遊受益最顯著的國家之一。