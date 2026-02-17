　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸客春節去哪裡？　赴日本腰斬、湧向這幾國

▲▼ 遊客穿上泰國傳統服飾在鄭王廟拍照。（圖／CFP）

▲泰國是陸客熱門目的地之一。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

今年春節，大陸迎來史上最長的9天法定假期，出國旅遊市場呈現爆發式成長。陸客春節出遊目的地年年有所不同，今年，曾經穩居前列的日本熱度腰斬，韓國和泰國成為最熱門的選擇。春運首周數據顯示，上海浦東－曼谷蘇凡納布、上海浦東－首爾仁川、青島膠東－首爾仁川是最密集的出境航線。

大陸《財經》雜誌報導，由於距離近等原因，日本往年一向是大陸出境遊第一大目的地，但從2025年底開始，日本遊顯著降溫，跌出前三。1月底，大陸外交部等多部門發出赴日本旅遊警告，稱由於日本社會治安不靖、部分地區連續發生地震的風險較高，大陸公民在春節期間應避免前往日本。

「航旅縱橫」平台數據顯示，春運第一周，大陸境內往返日本的旅客量比去年春運同期下降約54％；大陸境內往返日本的實際執行航班量比去年春運同期下降約49％。上海至大阪、名古屋、東京，北京至大阪，南京至大阪等航線航班量下降最多。

去日本旅遊的大陸遊客少了一半，與此同時，春節期間去韓國的陸客預計將突破25萬大關，較去年顯著成長25％。原因是從上海、山東青島等地飛往首爾，僅需一小時左右。同時，韓國對大陸旅行團放寬簽證政策，加上韓元兌人民幣匯率優勢，逛街掃貨、休閒度假都更有吸引力。

泰國也在全力搶客，泰國旅遊與體育部數據顯示，在2月2日至8日的一周內，大陸以56.9萬人次的入境人數位居泰國五大客源地之首，且已連續五周以上呈現成長趨勢。

近期，泰國一方面強調了免簽政策讓大陸遊客能夠更加順利入境泰國，同時還針對性推出了新年等節日的行銷策略，希望讓大陸遊客「重新認識泰國」。報導分析，由於春節期間大陸多地氣溫偏低，氣候溫暖的泰國成為春節最受歡迎的出國首選之一。

「同程旅行」數據顯示，大陸在春節假期國際機票預訂熱門目的地前十名中，東南亞區域佔據半壁江山，主要包括新加坡、吉隆坡、胡志明市、峇里島等。據報導，2026年春節期間，赴馬來西亞的大陸遊客數量預計年增長30％至50％，馬來西亞有望成為該假期全球旅遊受益最顯著的國家之一。

02/16 全台詐欺最新數據

香港特首拜年：靈活穩健推動向前

283萬機器人秒殺！搜索量狂飆300%　春晚引爆陸4大品牌訂單翻倍　

陸使館嗆日「別走回頭路」　若再賭一次！走軍國主義老路敗得更快

陸客春節去哪裡？　赴日本腰斬、湧向這幾國

言承旭與機器人跳舞！　「史上最密集AI春晚」貓熊、齊天大聖登場

宇樹科技3登春晚！王興興透露「武術機器人」秘辛　預估全球百億產值

春節如何演化而來？　可追溯至「先秦夏曆」！

安徽傳統名菜「毛茸茸霉豆腐」全網爆紅　「前半生」公開

私處小疙瘩拖成菜花狀！　陸32歲男「確診HPV」反覆治療2年

未來手機有望「超長待機」！　北大團隊研發新型電晶體管

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

陸客觀光旅遊泰國韓國日本馬來西亞

