社會 社會焦點 保障人權

新北舊屋換北市新房！姊夫過世13年遭賴帳　法官判決神逆轉

▲ 房子,空屋,空房,裝潢,租屋。（示意圖／photoAC）

▲換屋住13年突被趕（示意圖／photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名女子與姊夫生前約定「新北房換北市房」，感念其長期照顧家庭。豈料姊夫驟逝後，繼承人拒絕承認互易約定，甚至發函逼阿姨搬離，雙方對簿公堂。士林地院審理認定，雖無書面契約，但依事證確認互易關係成立，判決雙方須「同時履行」過戶義務，繼承人敗訴須移轉北市房產給阿姨。

原告主張，姊夫生前因感念她長期協助照顧家庭，原有意將都更後取得的北市新屋直接贈與給她。但她認為無功不受祿，不願無償受贈，雙方遂於2011年12月間達成共識，改以「互易」方式處理，約定由她提供名下位於新北的房屋，交換姊夫的北市房屋所有權。

雙方談妥後，原告依約騰空新北舊屋並交付鑰匙，一家七口於2011年底搬入北市新居，多年來水電、管理費均自行負擔。原告指出，當時之所以未立即過戶，是因為姊夫剛出售多筆房產，擔心頻繁移轉會引來稅務查核，才建議暫緩辦理。豈料姊夫於2012年6月驟逝，過戶手續就此擱置。

姊夫過世後，該北市房屋由其繼承人（被告）繼承登記。多年後，被告寄發存證信函，否認有換屋約定，主張北市房屋僅是「暫借」給原告居住，要求原告一家遷離。被告抗辯，新北房屋後續出租的租金雖匯入其帳戶，但那是原告居住北市房屋的「類租金補償」，並非互易對價，且若真有權利，原告何以拖延十多年才主張？

法官審理時，傳喚多名親友作證，證詞高度一致，均指雙方曾多次討論換屋細節，包括新屋樓層、建材挑選，甚至曾一同諮詢代書有關換屋的稅務問題。法院調閱地政資料，證實姊夫當年的確頻繁買賣不動產，與證人所述「怕查稅暫緩過戶」的情節相符。

此外，關鍵的對話錄音顯示，被告面對原告質問時，並未否認姊夫生前同意換屋，僅推託「現在不會換了」、「房子已登記在我名下」。法官認為，若雙方僅是單純借貸關係，被告大可直接否認，無須以後悔或產權已移轉為由拒絕，這反而佐證了互易約定確實存在。

更關鍵的是，原告搬離的新北舊屋後來出租，被告曾以「準屋主」姿態要求原告配偶簽立租約，並指定租金匯入被告帳戶。法官指出，這顯示被告已實際對新北房屋行使處分權與收益權，所謂「類租金補償」說法不足採信。

法院認定，雖然雙方未簽訂書面契約，但《民法》互易契約不以書面為必要，且雙方已就標的物達成合意。最終判決原告勝訴，確認互易關係存在。考量被告行使同時履行抗辯，法官判決雙方應「一手交屋、一手過戶」，即原告將新北房屋移轉給被告的同時，被告亦須將北市房屋移轉登記給原告。全案可上訴。

更多新聞
