社會 社會焦點 保障人權

為看林俊傑！博士生誤信話術「水瓶夾帶」寄3卡　成詐團人頭

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲買演唱會票遇詐「寄出3張提款卡」，博士生帳戶淪人頭。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

高學歷份子也難逃陷阱！台中1名鄭姓博士生為了購買歌手林俊傑的演唱會門票，誤入詐騙集團圈套，不僅損失金錢，更因誤信「帳戶異常」話術，將名下3張金融卡連同密碼寄給詐團，帳戶淪為洗錢工具，導致8名被害人遭詐。台中地院審理後，認定鄭男無正當理由交付3個以上帳戶，依《洗錢防制法》判處有期徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，鄭男於2025年5月下旬在網路平台尋求購買林俊傑演唱會門票，卻遭詐騙集團鎖定。對方分飾多角，先由假賣家接觸，隨後由成員接力扮演「7-11賣貨便客服」、「物流客服」及「銀行專員」，要求鄭男配合進行所謂的「誠信認證」與「交易驗證」。

鄭男不疑有他，於5月26日晚間依指示匯款1萬2077元。對方隨即謊稱該筆轉帳屬「異常虛擬交易」，恐導致其名下所有帳戶被金管會列為警示帳戶並凍結。詐團成員誆稱，若要「加急排除異常」並退還款項，必須進行「晶片更新」，要求鄭男先提領帳戶現金、變更密碼，再將金融卡寄回指定地點。

為求帳戶解凍，鄭男在當晚深夜、非金融機構營業時間，透過「空軍一號貨運」將名下3家銀行的金融卡與密碼寄出。為掩人耳目，他甚至依對方指示，在包裹內混放水瓶等雜物，刻意掩飾實際寄送內容。

就在鄭男寄出卡片的隔日（5月27日至28日），詐騙集團隨即利用其帳戶，假冒DCView賣家、Threads買家等身分詐騙他人。共有8名被害人陸續匯款至鄭男帳戶，金額從數千元至近10萬元不等，款項一入帳即遭提領一空，造成嚴重財產損失。

庭訊時，鄭男喊冤表示自己也是受害者，強調當時一心只想解決帳戶異常問題，並不知道會被拿去詐騙或洗錢。辯護律師也求情，指鄭男為在學博士生，無犯罪動機也未從中獲利，純粹是落入話術陷阱。

但法官審理認為，鄭男僅透過LINE與不明人士聯繫，卻在深夜急迫寄出攸關個人信用的金融卡與密碼，甚至還配合「夾帶水瓶」混淆視聽。此舉明顯違反一般金融交易常規，亦非基於親友信賴關係，難認有正當理由。

法官強調，《洗錢防制法》修法後已明定，無正當理由交付3個以上帳戶供他人使用即構成犯罪，不論行為人是否知悉帳戶最終用途。審酌鄭男雖未獲利，但其行為助長詐騙金流，增加檢警查緝難度，最終依洗錢防制法判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

