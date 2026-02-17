　
淡水賞櫻＋香草手作　滬尾農場推週末食農體驗一路玩到3月

▲▼ （2/14過年留稿）滬尾休閒農業區推出賞櫻、香草療癒體驗 。（圖／新北市政府農業局提供）

▲滬尾休閒農業區推出賞櫻、香草療癒體驗 。（圖／新北市政府農業局提供）

記者崔至雲／新北報導

淡水天元宮櫻花陸續綻放，除了賞花拍照，現在還有深度的農村玩法。新北市政府農業局表示，滬尾休閒農業區即日起至3月15日的每週六、日，推出自然與藝術結合的農場體驗活動，讓民眾來淡水觀賞櫻花與接觸在地農村風景人文，同時體驗利用天然植物素材作為材料設計的食農教育體驗活動，增進生活美學與健康。

農業局指出，新北市滬尾休閒農業區發展協會在春季期間，於羅媽媽自然農場推出以「香草」為主題的食農體驗活動，提供民眾朋友選擇搭配參與，民眾可參與「野植錘染體驗」，跟著導覽員認識香草、落葉與花朵，透過敲打把植物色彩及紋理敲進布裡，留下春天的印記；或是選擇「香草沐浴鹽體驗」，從認識香草植物、基底鹽等材料開始，學習簡單的香草與精油調香方法，調製一份可帶回家療癒氛圍作品。

農業局也說，另外還有「香草精油洗手慕斯體驗」，認識不同香草植物在清潔用品中的應用，利用天然原料製成手工皂的流程教學及調配精油製作個人專屬洗手慕斯。歡迎民眾到滬尾休閒農業區，感受香草食農體驗的魅力，享受結合賞花、農村踏青與手作生活美學的春日獨特饗宴。

▲▼ （2/14過年留稿）滬尾休閒農業區推出賞櫻、香草療癒體驗 。（圖／新北市政府農業局提供）

滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳表示，每年櫻花季期間，許多人來到淡水天元宮，但更希望來訪遊客不只是來到天元宮拍照，而是能走進周遭農村，去看見滬尾的農業與人文，於是在天元宮附近的羅媽媽自然農場推出野植錘染、香草沐浴鹽及香草精油洗手慕斯等食農體驗，讓民眾認識香草作物特性及多元應用，並藉由手作過程強化參與感與生活療癒體驗，將農村美學體驗傳遞給更多民眾朋友。

張哲岳也表示，3月下旬至4月上旬是紫藤花開的時節，將結合區內業者推出結合美食與畫藝的食農體驗遊程，歡迎民眾朋友持續關注滬尾休閒農業區臉書粉專訊息。

農業局長諶錫輝表示，不只是春季期間，四季都歡迎市民朋友到滬尾休閒農業區旅遊休憩，滬尾休閒農業區發展協會也會陸續推出符合不同季節特色的遊程，來體驗休區內不同的農事及DIY手作活動以及品嚐業者精心製作的在地特色料理，市府持續秉持「農業健康市/式」政策理念，輔導休閒農業產業，提供新北都會區市民療育的心靈處方。

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鄭麗文撞鐘紅繩劇震　親回應：與神明互動不足為外人道
快訊／縣長發紅包摔下樓梯！當場無呼吸心跳　送醫急救
撞死名醫！　公車司機判1年半緩刑5年

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

淡水賞櫻香草滬尾農場食農

