2026馬年開運密技曝光　裝富貴人家的水就能借運

記者劉邠如／台北報導

迎接 2026 年，許多民眾關心如何趨吉避凶。命理風水專家蔡上機指出，2026 年影響地球磁場最劇烈的是北斗九星中的第一顆星，其五行屬「水」，因此民眾應把握「金生水」的原理，透過屬「金」的能量引動「生氣」，達到招財、招桃花及避邪的效果。蔡上機特別公開「生活開運」與「風水佈局」兩大祕訣，讓民眾從日常細節就能累積開運能量。

生活開運：啟動五覺與吸收　六倍速累積「金」能量

蔡上機建議，2026 年不論生肖性別，皆可利用「金」的五行素材來提升好運。他強調，這不是一蹴可幾，而是透過日常「五覺」加上「體內吸收」的長期累積，像滴水穿石般改變運勢：

• 視覺與穿著： 多穿著白色、銀色衣物。白色在光譜中屬金，若佩戴白金、白銀或不鏽鋼等金屬飾品，能產生「素材＋顏色」的雙倍金能量。
• 聽覺： 多聆聽屬金的音波，如鋼琴、金屬敲擊樂器的演奏曲。
• 嗅覺： 使用屬金的「草葉香調」香水或精油進行薰香。
• 味覺： 攝取天然「苦、澀」味道的食物，如苦瓜、原味黑咖啡、烏龍茶或綠茶，透過神經傳導影響腦電波。
• 體內吸收： 攝取「白色」食物，如白蘿蔔、蘋果、水梨、白玉米。這些植物細胞的頻率屬金，經消化代謝後能將能量留在體內。

風水佈局：鎖定「北方、西南方」　四、九為關鍵數字
在空間佈局上，蔡上機指出 2026 年的「生氣」位落在「北方」與「西南方」。民眾可選定這兩個方位（如客廳、房間或辦公桌桌面），擺設開運物件直至冬至截止：

• 物件選擇： 優先選用「金屬材質、四方形、銀白色」的物件。
• 關鍵數量： 擺設數量應以「4」或「9」為主（因 4、9 在易經中屬金），例如 4 件同款金屬擺件或 9 朵白色蘭花。
• 蘭花開運法： 購買整盆活體白色蘭花（需同品種），一次 4 株或 9 株，擺在北方或西南方。

獨門「錢母」與「能量水」：借力使力轉磁場

蔡上機也分享了可供進階操作的招財法：
1. 錢母製作： 到銀行臨櫃換取銀色硬幣（5 元或 10 元），數量個位數需為 4 或 9（如 14 枚、44 枚）。放在生氣位 4 或 9 天後，存入投資帳戶或放入皮夾作為「行動財庫」。
2. 能量水開運： 前往銀行、建案中心或富貴人家取得「發財水」，一次 4 瓶或 9 瓶，先冷凍結冰後放在北方或西南方。利用冰塊融化過程中的「熱交換」原理吸收該方位的生氣，融化後飲用或烹飪，將財氣納入體內。
3. 白蘿蔔轉運： 準備 4 條或 9 條同種類的白蘿蔔放在生氣位，擺放 4 天後烹飪食用。這能將方位的磁場與食物的五行能量結合，產生強大的開運效果。

蔡上機提醒，開運術的核心在於「頻繁接觸」與「環境共振」，只要在 2026 年內持之以恆，便能有效驅逐壞運，引動生生不息的好運。

▲▼ 。（圖／記者劉邠如攝）

02/14 全台詐欺最新數據

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

