賴清德邀日本大胃王開箱總統府！　100顆水餃輕鬆完食

農曆春節將至，總統賴清德日前邀請日本大胃王女星 Angela 佐藤與日本 YouTuber Iku 老師共同開箱總統府，一行人先前往總統府紀念品中心選購特色小物，隨後轉往交誼廳共進午餐，賴總統特別準備 100 顆水餃款待， Angela 輕鬆完食 100 顆水餃，賴總統對其驚人食量表示大開眼界，接著雙方互贈家鄉伴手禮，展現台日間緊密友好關係，最後也向觀眾拜年，祝賀新年快樂。

總統賴清德與訪賓先至紀念品中心，賴總統以日文歡迎兩位嘉賓到訪台灣，並表示過去曾在電視上看過 Angela ，非常欽佩，對於今天能見到本人感到十分開心。大胃王女星Angela 則說，見到總統相當開心，「活了50年現在是最開心的時刻，比大胃王獲勝還要更開心」。

隨後賴總統親自為訪賓導覽，並挑選多樣具台灣特色的紀念品致贈給 Angela ，包括「未來做總統」筆袋、紅色漁夫帽、台灣造型菜瓜布、台灣帆布袋、總統府茄芷袋及台灣帽T等；得知 Iku 育有一名五歲女兒，賴總統也特地挑選「未來做總統」包屁衣致贈。 Iku 表示，台灣的伴手禮，由台灣的總統來選，太厲害了。

▼總統賴清德日前邀請日本大胃王女星 Angela 佐藤與日本 YouTuber Iku 老師共同開箱總統府。（圖／總統府提供，下同）

接著三人轉往交誼廳，一同享用道地的台灣水餃，水餃因外型酷似「元寶」，在台灣有寓意招財進寶、象徵吉利之意。考量 Angela 的食量，賴總統特別準備 100 顆水餃款待，席間賴總統分享，過去曾造訪 Angela 的家鄉北海道，對當地海鮮與白色戀人餅乾印象深刻， Angela 也準備一大袋來自北海道的伴手禮，其中有日本漫畫《黃金神威》聯名的紅豆麵包、白色戀人餅乾等，以及 Iku 在日本出版的「台灣華語書籍」。賴總統也準備伴手禮回贈，包括皮蛋口味的餅乾、總統府限定乖乖、鳳梨酥、烏魚子等各式台灣特色零食。

日本 YouTuber Iku 提及，每次日本遇到問題的時候，台灣總是一直支持日本。賴總統則說，台灣也是一樣，無論是台灣地震、台灣颱風，日本都支持著台灣。過去台灣鳳梨曾賣不出去時，時任首相安倍晉三也在日本推銷台灣鳳梨，日本跟台灣感情很好，就像家人一樣。

Angela 表示，希望可以為台灣出一份力，想要吃遍台灣美食，再跟日本的大家好好宣傳台灣，並透露自己最喜歡的食物，第一名是日本的水羊羹，第二名就是台灣的肉圓。賴總統則大方邀約，希望在 Angela 訪台期間，招待他品嚐九攤夜市美食，讓他直呼「想要在台灣住下來」。

最後 Angela 輕鬆完食 100 顆水餃，賴總統對其驚人食量表示大開眼界，並透露過去就曾在電視上看過他吃東西，直言很厲害。行程最後，三人一同向觀眾拜年，祝賀新年快樂。