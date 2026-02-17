北韓兵「手臂著火照樣衝」　烏軍驚喊：這是肉盾攻擊！

▲北韓在金日成廣場進行閱兵儀式，慶祝90周年建軍節。（資料照／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩派兵支援俄羅斯後，北韓部隊在庫斯克州（Kursk）前線的實戰情況首度曝光。多名烏克蘭軍官指出，北韓士兵即便目睹同袍屍體堆疊在陣地前，甚至「手臂著火仍持續突擊」，鮮少有人後退，猛烈攻勢一度讓烏軍形容為「肉盾攻擊」，戰場殘酷程度超出預期。

根據韓媒《中央日報》，烏克蘭海軍陸戰隊一名中校近日證實，在約150至200平方公尺的陣地前方，「一次就堆了16至30具北韓軍屍體」，但後方部隊仍持續往前衝，「沒有一個人後退」。他形容，北韓兵力幾乎每天清晨趁濃霧發動攻勢，在冬季氣溫降至零下8至9度的嚴寒環境中反覆突擊。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人安德烈・切爾尼亞克（Andriy Cherniak）也透露，曾多次目擊俄軍在北韓士兵戰死後，動用重型火焰噴射器「清理」現場。由於初期傷亡慘重，部分烏軍人員直言這種戰法近似「人海戰術」，甚至以「肉盾攻擊」形容。

報導指出，烏軍前線指揮官是在2024年12月初接獲北韓部隊投入作戰的確切情報。外界對這支隸屬於北韓特種部隊第11軍團（又稱「暴風軍團」）的戰力評價分歧。一派認為多數是10多歲至20出頭、缺乏實戰經驗的新兵，被當作消耗兵力；另一派則認為不應低估其紀律與政治忠誠度。

▲金正恩在儀式中擁抱一名腿部受傷、坐在輪椅上的士兵。（圖／取自朝中社）

報導指出，缺乏現代戰經驗的北韓士兵，在前線付出高昂代價，透過反覆衝鋒「以鮮血換教訓」。同時，有熟悉情況的消息人士透露，金正恩曾下令部隊「避免被俘」，因此部分士兵寧願選擇自盡。2024年12月底在庫斯克州被俘的首名北韓士兵，隨後不久死亡，遺體至今仍存放在烏克蘭首都基輔某處冷凍設施。相較於媒體曾報導的兩名俘虜，這名士兵未留下姓名與身分。

烏克蘭軍方情報單位指出，北韓部隊目前仍在庫斯克州大規模駐紮並參與攻勢。這場遠離韓半島（朝鮮半島）的戰爭，讓「金正恩的軍隊」首度大規模踏上歐洲戰場，其實戰表現與傷亡代價，持續引發國際關注。