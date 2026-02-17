　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

北韓兵「手臂著火照樣衝」　烏軍驚喊：這是肉盾攻擊！

▲▼北韓於25日晚間在金日成廣場進行閱兵儀式，慶祝90周年建軍節。（圖／路透社）

▲北韓在金日成廣場進行閱兵儀式，慶祝90周年建軍節。（資料照／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩派兵支援俄羅斯後，北韓部隊在庫斯克州（Kursk）前線的實戰情況首度曝光。多名烏克蘭軍官指出，北韓士兵即便目睹同袍屍體堆疊在陣地前，甚至「手臂著火仍持續突擊」，鮮少有人後退，猛烈攻勢一度讓烏軍形容為「肉盾攻擊」，戰場殘酷程度超出預期。

根據韓媒《中央日報》，烏克蘭海軍陸戰隊一名中校近日證實，在約150至200平方公尺的陣地前方，「一次就堆了16至30具北韓軍屍體」，但後方部隊仍持續往前衝，「沒有一個人後退」。他形容，北韓兵力幾乎每天清晨趁濃霧發動攻勢，在冬季氣溫降至零下8至9度的嚴寒環境中反覆突擊。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人安德烈・切爾尼亞克（Andriy Cherniak）也透露，曾多次目擊俄軍在北韓士兵戰死後，動用重型火焰噴射器「清理」現場。由於初期傷亡慘重，部分烏軍人員直言這種戰法近似「人海戰術」，甚至以「肉盾攻擊」形容。

報導指出，烏軍前線指揮官是在2024年12月初接獲北韓部隊投入作戰的確切情報。外界對這支隸屬於北韓特種部隊第11軍團（又稱「暴風軍團」）的戰力評價分歧。一派認為多數是10多歲至20出頭、缺乏實戰經驗的新兵，被當作消耗兵力；另一派則認為不應低估其紀律與政治忠誠度。

▲▼金正恩迎接赴俄任務部隊。（圖／取自朝中社）

▲金正恩在儀式中擁抱一名腿部受傷、坐在輪椅上的士兵。（圖／取自朝中社）

報導指出，缺乏現代戰經驗的北韓士兵，在前線付出高昂代價，透過反覆衝鋒「以鮮血換教訓」。同時，有熟悉情況的消息人士透露，金正恩曾下令部隊「避免被俘」，因此部分士兵寧願選擇自盡。2024年12月底在庫斯克州被俘的首名北韓士兵，隨後不久死亡，遺體至今仍存放在烏克蘭首都基輔某處冷凍設施。相較於媒體曾報導的兩名俘虜，這名士兵未留下姓名與身分。

烏克蘭軍方情報單位指出，北韓部隊目前仍在庫斯克州大規模駐紮並參與攻勢。這場遠離韓半島（朝鮮半島）的戰爭，讓「金正恩的軍隊」首度大規模踏上歐洲戰場，其實戰表現與傷亡代價，持續引發國際關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳光復摔倒　代理縣長曝
快訊／陳光復緊急送高雄治療！妻子陪同　救護車前往機場畫面曝
陳光復跌倒昏迷　賴清德致電家屬：全力救治祈平安
紫南宮10hrs湧進12萬人　神秘男霸氣還300萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

北韓兵「手臂著火照樣衝」　烏軍驚喊：這是肉盾攻擊！

俄烏戰爭逼近第4年　美智庫：軍事傷亡恐達200萬人

俄軍侵略將滿4年！烏克蘭攜手法國「聯合生產武器」　計畫表曝光

中國騷擾稱霸南海！菲律賓加速合作日本　解放軍面臨「兩線威脅」

055艦配備鷹擊-18C　能夠超低空掠海直攻陸上建築？

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

北韓兵「手臂著火照樣衝」　烏軍驚喊：這是肉盾攻擊！

俄烏戰爭逼近第4年　美智庫：軍事傷亡恐達200萬人

俄軍侵略將滿4年！烏克蘭攜手法國「聯合生產武器」　計畫表曝光

中國騷擾稱霸南海！菲律賓加速合作日本　解放軍面臨「兩線威脅」

055艦配備鷹擊-18C　能夠超低空掠海直攻陸上建築？

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！驗DNA「2孩竟是不同爸」

王祖賢加拿大過年近況曝　「現身超市買年貨」被拍

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

快訊／陳光復摔倒無呼吸心跳　縣府緊急宣布：副縣長代行縣政事務

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」：每個都誇孝順

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

陳光復跌落階梯昏迷後送高榮　卓榮泰致電關切祈早日康復

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

【實用技能？】媽媽教狗狗「沒禮貌才藝」　哼一聲立刻甩頭不理人XD

軍武熱門新聞

烏克蘭攜手法國「聯合生產武器」　計畫表曝

俄烏戰爭第4年　美智庫：軍事傷亡估200萬人

南韓常規軍力全球第5　前5名「唯一非核國」

北韓兵「手臂著火照衝」　烏軍：是肉盾攻擊

菲律賓加速合作日本　中共面臨「兩線威脅」

055艦支援攻台利器鷹擊-18C亮相

俄羅斯蘇-75傳出即將首飛

日本防衛政策轉捩點　中俄朝加強軍事威脅

銀翼下的溫柔擺渡人　十大隊C-130H春節疏運

C-130H機組員「執行疏運是榮譽」

自民黨大勝衝擊防衛政策　現實面恐難執行

全球8年多「零核試」破紀錄　川普不安了

開箱國軍「單兵戰傷急救包」

戰傷救護訓練著眼關鍵風險處置

更多熱門

相關新聞

新聞直播「主播消失」！日電視台播出2分鐘空景

新聞直播「主播消失」！日電視台播出2分鐘空景

日本沖繩縣地方電視台《琉球放送》日前鬧出大烏龍，在直播的新聞畫面中，竟出現空鏡，鏡頭所拍攝的主播台空無一人，讓觀眾困惑不已。X網友將電視畫面翻攝下來，並上傳至X，隨即引發熱議。事後《琉球放送》也為此道歉，並證實是內部疏失導致。

數萬外國名車經中國湧入俄　鑽漏洞避制裁

數萬外國名車經中國湧入俄　鑽漏洞避制裁

川普邀功：高市說「會當選都是我的功勞」！

川普邀功：高市說「會當選都是我的功勞」！

中客赴日銳減　關西百貨飯店加速去中國化

中客赴日銳減　關西百貨飯店加速去中國化

高市「減稅禮包」吸5成民意　支持度破72%

高市「減稅禮包」吸5成民意　支持度破72%

關鍵字：

國際軍武北韓朝鮮俄烏戰爭庫斯克州烏克蘭俄軍日韓要聞金正恩

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面