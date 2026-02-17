俄烏戰爭逼近第4年　美智庫：軍事傷亡恐達200萬人

▲俄烏戰爭長期化，淪為消耗戰。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭即將邁入第4年，美國戰略與國際研究中心（CSIS）最新分析指出，雙方軍事傷亡可能在2026年春季突破200萬人大關。報告警告，儘管雙方付出沉重代價，但戰線推進卻極為緩慢，顯示這場衝突已演變為消耗戰。

CSIS於1月27日發表的報告指出，自2022年2月以來，俄軍可能已承受近120萬人傷亡，包括死傷與失蹤，其中約32.5萬名士兵死亡，創下二戰後主要強權衝突中最高紀錄。烏軍傷亡則估計在50萬至60萬人之間，其中死亡人數約10萬至14萬人。雙方累計死傷與失蹤總數至2025年底已達180萬人，隨著戰事持續，2026年初可能逼近200萬。

然而，龐大的傷亡數字並未帶來明顯領土收穫。報告指出，自2024年初以來，俄軍在多個主要戰線的平均推進速度僅15至70公尺每日，遠低於第一次世界大戰著名戰役「索姆河戰役」，僅取得烏克蘭極小部分領土。整體而言，俄羅斯目前控制烏克蘭約20%領土，其中包含2022年前已掌控的克里米亞及頓巴斯部分地區。

分析人士認為，俄軍的策略是「以高傷亡消耗烏軍」，依靠步兵攻勢、重炮轟擊及無人機等遠距武器，雖對雙方造成重大損失，卻未能帶來決定性突破。

經濟壓力亦持續衝擊雙方。報告指出，西方制裁雖未讓俄羅斯經濟崩潰，但製造業產出下降、通膨高漲、勞動市場疲弱，2025年經濟成長僅0.6%，且在人工智慧等關鍵技術領域落後全球，無俄羅斯企業進入全球市值百大科技公司。對烏克蘭而言，消耗戰也造成戰力與基礎建設損失，國內經濟與民生承受巨大壓力，但藉由無人機與科技優勢仍維持防禦能力。

在外交方面，美、烏、俄三方談判雖持續進行，但進展有限，核心仍是領土爭議——烏克蘭要求恢復戰前邊界，俄羅斯則堅持保留現有控制區。歐洲國家亦因戰爭規模與持續時間調整防衛政策，增加軍費、擴張武器生產，並與烏克蘭加強訓練、後勤及防空合作。比利時自全面入侵以來，提供軍事援助、人道支持及政治聲援，並派遣部隊參與與其他歐盟及北約夥伴的烏軍訓練任務。

CSIS報告警示，對支持烏克蘭的西方國家而言，龐大傷亡與緩慢戰局迫使各方重新檢視策略與長期目標，也引發對持續援助可行性的新疑慮。分析人士指出，除非出現外交突破，否則戰爭可能繼續消耗雙方資源與人力，持續塑造歐洲安全版圖。