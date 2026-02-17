玉山國家公園迎春傳天籟　東埔布農歌謠共賀新年

▲現場將有布農傳統祭典樂曲演出。（圖／玉管處提供）



記者白珈陽、高堂堯／南投報導

為迎接新春佳節，玉山國家公園管理處特別規劃於19日、20日，於南投縣信義鄉東埔1鄰東埔服務中心廣場，辦理「東埔部落春節文化展演～聆聽東埔天籟之音」活動，每日安排上午10時30分、下午3時共兩場次演出，讓到訪的民眾，除欣賞壯麗山川美景之餘，也近距離聆聽布農族純淨的天籟音樂，感受在地原住民深厚的文化底蘊。

玉管處表示，今年特別邀請在地原住民組成的「東光教會聖歌隊」及「東埔1鄰社區村民團隊」擔綱演出，表演內容精彩紛呈，包含熱情的迎賓舞曲、莊嚴的布農傳統祭典樂曲、早年生活創作歌曲及經典布農歌謠。當優美旋律在山林間迴盪，不僅驅散冬日寒意，更讓新春假期充滿勃勃生機。

玉管處說，現場將透過主持人引領，帶領民眾深入了解布農族珍貴的人文資源，建構更具深度的國家公園生態旅遊模式。遊客在親近自然的同時，亦能感受到原鄉小農的純樸熱情，活動充分體現國家公園的保育成果與人文傳承並重發展。

玉管處指出，玉山國家公園不僅擁有豐富的動植物資源與獨特的自然景色，其深厚的布農文化底蘊更是別具特色。管理處希望透過精心策劃的新春展演活動，讓民眾在悠揚歌聲中放鬆身心。這場結合山川美景與人文天籟的新春饗宴精彩可期、不容錯過，歡迎大家把握良機，來到東埔溫泉區度過一個充滿文化氣息與感動的春節假期！