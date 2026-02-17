　
2026開運行動清單　從你的生命靈數看「做什麼」最旺？

▲2026開運行動清單　從你的生命靈數看「做什麼」最旺。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

2026年整體局勢因數字加總為「1」且適逢「九紫離火」年，呈現能量高張的「火上加火」狀態，這也意味著人們更容易情緒波動與衝動。生命靈數講師賈斯柏特別整理出1到9號人的「開運行動」與「禁忌」清單，透過簡單的生活儀式感，幫助民眾提升正能量與運勢。

▲▼生命靈數講師賈斯柏。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲生命靈數講師賈斯柏。（圖／記者鄭遠龍攝）

【生命靈數怎麼算？】把西元出生年月日的所有數字拆開相加，直到剩下個位數為止。例如以劉德華（1961年9月27日）為例：1+9+6+1+0+9+2+7=35，再將3+5=8，即為「8號人」。

▲▼2026開運行動指南。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲1號人定期運動可增旺運勢。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核；以下同）

● 1號人

開運行動：做自己，追求內心真實的感受。建議定期運動（每週3次，每次至少半至一小時），這能幫助你釋放多餘且不安的能量，讓運勢更旺。

禁忌：忌大動肝火。由於2026是火年，1號人本身也代表火，今年火氣極旺，切勿在情緒高漲時做重大決定，以免大動肝火傷人傷己。

▲▼2026開運行動指南。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

● 2號人

開運行動：將重心放在修復關係上。建議執行「鏡子療法」，每天看著鏡中的自己並輕呼名字說「我愛你、我接受真實的你」，建立內在自信。同時要擁有「被討厭的勇氣」。

禁忌：忌被情緒勒索。不要因為沒自信而過度依附或跟隨他人，應學會接受真實的自己。

▲▼2026開運行動指南。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

● 3號人

開運行動：發揮表達力與魅力，例如進行直播或分享。此外，多參與社交聚會、吃喝玩樂。因為朋友對3號人來說就像維他命一樣重要。

禁忌：忌口舌是非。3號人有時心直口快，無心之語可能造成誤會。若表達受阻，能量也會跟著停滯，進而阻礙發展。

▲▼2026開運行動指南。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

● 4號人

開運行動：扎根與穩定，適合把重心放在家庭和原有專業的深化。孝順父母是4號人的財富之源，過年時向父母磕頭能大幅提升運勢。此外，保持環境整潔有序也有助於開運。

禁忌：忌追求快與衝動。4號人若失去穩定的節奏，會容易犯錯並影響運勢。今年也不建議在事業上做太大的變動或突破。

▲▼2026開運行動指南。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

● 5號人

開運行動：向外發展與突破，只要感到「卡關」就換個國家旅遊。若不便出國，可到樹木繁茂之處靜坐，與大自然連結，轉換氣場來提升運勢。

禁忌：忌貪圖刺激與新鮮感。若過度追求感官刺激而缺乏規劃，可能會失去原本擁有的穩定資產。也忌諱一直關在同一個地方重複同樣的事。

▲▼2026開運行動指南。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

● 6號人

開運行動：回歸家庭和諧，這是6號人的根基。建議學習神祕學、命理或自然療法，透過幫助他人獲得健康與心靈成長，來創造自己的「價值感」。

禁忌：忌過度干涉他人業力。今年借錢給別人容易拿不回來，除非對方明確求救，否則不要急著介入。應追求更有深度的人文關懷。

▲▼2026開運行動指南。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

● 7號人

開運行動：向內探索，追求心靈的平靜與智慧。每月至少兩次接近大自然（如上山或看海），這能增強直覺與靈魂能量。

禁忌：忌封閉自己與世隔絕。不要因為覺得別人都沒智慧而切斷連結。避免只靠邏輯大腦分析而不聽從直覺，應追求「心腦合一」。

▲▼2026開運行動指南。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

● 8號人

開運行動：多做公益。每月撥出2至3天幫助弱勢或環境。將重心放在「資源整合」與「利他」，宇宙會迅速回饋財富。

禁忌：忌貪婪或唯利是圖。若只把錢放在第一位而忽視其他價值，或種下不好的因，惡果會很快回到自己身上。

▲▼2026開運行動指南。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

● 9號人

開運行動：「曬月亮」是9號人的特殊開運法（月亮是其守護星），新月許願求變、滿月感謝求穩，能獲得強大的正能量。

禁忌：忌過度執著與硬抓。對於不屬於自己的人事物應學會斷捨離，否則會導致精神上的痛苦與茫然，阻礙前行。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

