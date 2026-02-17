　
大陸 大陸焦點 特派現場

美甲變爛甲！陸美甲店混用工具未徹底消毒…致多人「感染HPV」

▲吳小姐的甲況。（圖／翻攝自微博）

▲吳小姐的甲況。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名吳小姐長期頻繁施作美甲，近日發現指縫冒出透明小疣體，就醫後確診感染人類乳突病毒（HPV），需接受液態氮冷凍治療，而該美甲店也出現不少，和吳小姐同樣狀況的顧客。醫師指出，美甲過程造成的皮膚細微破損，是病毒入侵的主要途徑之一。

據《半島都市報》報導，醫師說明，美甲時修剪死皮、打磨甲面，容易破壞甲小皮這層天然保護屏障，形成肉眼難以察覺的微小傷口。若器具上帶有HPV病毒，特別是低危險型的1、2、4型，病毒便可能經由傷口侵入，引發甲周常見疣，外觀多呈透明或菜花狀，而美甲師未將混用工具消毒乾淨，導致其他顧客們也感染。

報導指出，吳小姐在多次美甲後，手指出現透明小包，檢查後確認為HPV感染，治療過程需反覆進行液態氮冷凍，療程恐長達數月。部分患者還可能合併出現指甲分層、灰指甲、指甲變黃或變脆等問題，影響日常生活。

▲▼陸美甲店遭爆工具混用致多位客人「感染HPV」。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸美甲店遭爆工具混用致多位客人「感染HPV」。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸美甲店遭爆工具混用致多位客人「感染HPV」。（圖／翻攝自微博）

▲美甲店常見工具。（圖／翻攝自微博，上同）

醫師提醒，美甲器具混用是感染風險的關鍵之一，許多店家僅以酒精擦拭工具，但HPV對酒精並不敏感，需高溫蒸氣或特定化學消毒劑才能有效滅活；然而實務上，銼刀、死皮剪等器具常被多人重複使用，甚至手部與足部工具混用，大幅增加交叉感染風險。

除了病毒感染，美甲也可能帶來其他健康隱憂。醫師指出，工具若未妥善消毒，真菌或細菌如綠膿桿菌，可能造成指甲發黃、增厚或出現空洞；劣質甲油膠中的化學物質，也可能腐蝕指甲，導致脆裂或變色。

至於美甲燈使用的紫外線，雖目前尚無明確臨床證據顯示會致癌，但長時間照射可能加速皮膚老化，建議單次照射時間不宜超過10分鐘。

醫師提醒，若指甲周圍出現不明疣體、疼痛，或指甲變色、變脆等異常狀況，應立即停止美甲並盡速就醫，以免延誤治療。

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

