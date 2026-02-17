死後世界是真的？　她3度命危驚見「大螢幕播放一生」

▲美國80歲婦人諾瑪宣稱，她多次經歷瀕死經驗。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國馬里蘭州80歲靈性治療師諾瑪（Norma Edwards）宣稱，她一生之中3度心跳驟停，其中2次經歷了非常清晰的瀕死經驗，目睹神秘的「光之生命體」，甚至看見巨大螢幕播放自己的人生。

瀕死穿越 看見螢幕播放人生

《每日郵報》報導，1971年，當時26歲、住在倫敦的諾瑪因懷孕併發症昏倒送醫，被醫師發現胎死腹中，必須緊急開刀，但她在手術台上心臟驟停。

諾瑪回憶，在搶救過程中，她的靈魂離開肉體，快速穿越一座漆黑隧道，朝向地球上從未見過的色彩光帶前進，最後進入一片純淨閃耀的光芒中。

更驚人的是，諾瑪看見一個巨大螢幕播放著她的人生，畫面分為三部分，分別為自己原本規畫的人生、實際活過的人生，以及最終結果。

▼諾瑪因為瀕死經驗投入靈性治療。（圖／翻攝當事人臉書）

隨後，諾瑪見到已逝親人，包括在河邊等候的阿姨，但被告知無法留下，必須帶著「訊息」返回地球，「生命不會終結，只是轉化」。她形容靈魂重返肉體的過程「極度痛苦，就像把整個銀河系，硬塞進茶杯裡。」

這段深刻而奇異的經歷，促使諾瑪投入牧師培訓，接下來27年都在監獄服務，提供靈性輔導與心理支持。

再度瀕死 使命未完

2024年11月，諾瑪在家裡歷經2次心臟驟停，並且再度體驗到相同的瀕死經驗，「那座隧道，那種轉變，那種把你拉到另一邊的牽引力」，但在「抵達天堂」之前就被搶救回來。

諾瑪堅信自己被送回人間代表「使命未完」，而所謂的使命就是協助世人放下恐懼，以清晰思維面對生死。她說，肉體消亡後，生命仍會繼續延續下去，「靈魂不會死亡，你只是踏出軀體，進入更廣闊的存在。」

如今諾瑪在老人社區工作，「我們來到世上是為了學習、愛與成長。除了恐懼本身，沒什麼好害怕的。」