　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

退休後逆生長！82歲最強阿公「身體年齡20歲」　震驚醫學界

▲▼老人,運動。（示意圖／達志影像）

▲ 專家發現規律運動是長壽關鍵之一。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙托雷多82歲老翁加西亞（Juan López García）經科學家檢測後發現，他的身體年齡竟和20多歲年輕人不相上下，震驚國際醫學界。令人難以置信的是，他在66歲退休前從未規律運動，如今卻能完成超級馬拉松賽事。

汽車修理工退休才開跑　從1.6公里到超馬

《每日郵報》報導，加西亞原本是一名汽車修理工，退休後才開始跑步，起初連跑完1.6公里都很吃力，但經過持續訓練，從70歲開始參賽，逐漸從短程賽事挑戰到超馬。義大利帕維亞大學運動生理學家波切利（Simone Porcelli）參與研究後指出，這起案例挑戰了「年齡必然導致體能急遽衰退」的既定認知。

最大攝氧量創80歲以上最高紀錄

實驗室檢測顯示，加西亞的最大攝氧量創下80歲以上人士最高紀錄，數值相當於健康的20至30歲男性。研究共同作者阿爾卡薩（Julian Alcazar）指出，「直到不久前人們還普遍認為老年人不宜進行大量運動」，「這不僅可行，更應該推薦給長者。」

每周跑64公里　搭配地中海飲食

加西亞目前每周跑步約64公里，賽前則增加至近128公里，訓練內容包括長距離慢跑、每周數次間歇訓練，以及在家進行的徒手肌力訓練，飲食則遵循地中海飲食模式。他建議初學者從快走開始，循序漸進轉為慢跑。

呼應藍區長壽研究　規律運動是關鍵

這項研究呼應全球百歲人口密度高於平均的「藍區」（Blue Zones）長壽現象研究趨勢，包括日本沖繩、義大利薩丁尼亞等地，專家發現規律但溫和的運動、植物性飲食及良好社交關係，才是延年益壽的關鍵。美國老化研究聯盟科學主任奧斯塔德（Steven N. Austad）警告，都市化與西方化可能破壞這些長壽地區的生活型態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張兆志揭「離婚許允樂內幕」
大樂透1.2億頭獎一注獨得！
彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

退休後逆生長！82歲最強阿公「身體年齡20歲」　震驚醫學界

基因不是唯一！研究揭全球長壽村「10 大生活法則」　比運動更有效

帶39歲兒一起約會　美魔女甜嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引發網暴動

北韓「1500死傷」車站爆炸案！　新電影勾22年前慘痛回憶

不是造型！「黑森林蛋糕」為何叫這名　與1地方有關　

稱「外星人真實存在」但不在51區！　歐巴馬發文澄清

瑞士雪崩釀「80人列車」脫軌！　救援行動進行中

尼泊爾濕婆節「合法吸大麻」眾人吞雲吐霧　空氣滿滿大麻味

72歲翁失蹤9年！　Google Earth驚見「水底黑影」找到了

願世界和平！高市早苗「繁中」致春節賀詞　馬年祝福曝光

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

退休後逆生長！82歲最強阿公「身體年齡20歲」　震驚醫學界

基因不是唯一！研究揭全球長壽村「10 大生活法則」　比運動更有效

帶39歲兒一起約會　美魔女甜嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引發網暴動

北韓「1500死傷」車站爆炸案！　新電影勾22年前慘痛回憶

不是造型！「黑森林蛋糕」為何叫這名　與1地方有關　

稱「外星人真實存在」但不在51區！　歐巴馬發文澄清

瑞士雪崩釀「80人列車」脫軌！　救援行動進行中

尼泊爾濕婆節「合法吸大麻」眾人吞雲吐霧　空氣滿滿大麻味

72歲翁失蹤9年！　Google Earth驚見「水底黑影」找到了

願世界和平！高市早苗「繁中」致春節賀詞　馬年祝福曝光

蘋果春季發表會公開　邀請函曝「御三家色系」、平價Macbook襲擊

退休後逆生長！82歲最強阿公「身體年齡20歲」　震驚醫學界

黃偉哲除夕夜赴2宮廟虔誠參拜！陳亭妃一同發紅包賀新年

除夕熱鬧開廟門　新港奉天宮22歲義消「頭香二連霸」

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

大年初一「12生肖運勢」曝光！命理師揭刮刮樂財神方位

10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂　網笑瘋：一輩子的陰影

億元得主面相大洗牌！　2025年中獎人圓臉、雙眼皮、濃眉成標配

【實用技能？】媽媽教狗狗「沒禮貌才藝」　哼一聲立刻甩頭不理人XD

國際熱門新聞

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

美魔女嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引暴動

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

全球長壽村「10 大生活法則」　比運動更有效

日64歲美魔女嫁「32歲鮮肉尪」！

北韓「1500死傷」爆炸案！電影勾慘痛回憶

稱外星人真存在　歐巴馬發文澄清

瑞士雪崩釀80人列車脫軌　救援行動進行中

淫魔富豪爆「想娶前女友女兒」

王毅批日「殖民野心不死」　外務省發文反嗆

「黑森林蛋糕」為何叫這名？

淫魔檔案300大咖名單曝光　驚見歐巴馬

川普智庫高層嗆聲：取消「親中藍白政客及家屬」美簽

老翁失蹤9年　Google Earth驚見水底黑影

更多熱門

相關新聞

全球長壽村「10 大生活法則」　比運動更有效

全球長壽村「10 大生活法則」　比運動更有效

想活到100歲嗎？科學家從全球長壽地區找到答案，研究團隊深入分析所謂的「藍區」（Blue Zones）後發現，這些地方的居民通常可活到90歲以上，更重要的是他們進入高齡後仍保持健康，極少罹患心臟病、失智症等慢性疾病。

1族群微胖更長壽　營養師：BMI＜22「一場感冒就倒下」

1族群微胖更長壽　營養師：BMI＜22「一場感冒就倒下」

單腳站不到10秒恐短命！醫揭「5動作」測壽命

單腳站不到10秒恐短命！醫揭「5動作」測壽命

陸101歲人瑞愛吃薯片追劇到凌晨 曝「反向作息」長壽祕訣：心態好

陸101歲人瑞愛吃薯片追劇到凌晨 曝「反向作息」長壽祕訣：心態好

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌

關鍵字：

長壽超級馬拉松規律運動地中海飲食藍區

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

監理站通知「發6000元獎金」　原因驚呆網：這紀錄超猛

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

大樂透1.2億頭獎一注獨得！獎落雲林

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘

即／大甲鎮瀾宮搶頭香！男側門超車抱金媽

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機

老祖宗保佑！「野生花木蘭」排隊刮刮樂

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來

更多

最夯影音

更多
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝
遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面