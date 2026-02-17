退休後逆生長！82歲最強阿公「身體年齡20歲」　震驚醫學界

▲ 專家發現規律運動是長壽關鍵之一。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙托雷多82歲老翁加西亞（Juan López García）經科學家檢測後發現，他的身體年齡竟和20多歲年輕人不相上下，震驚國際醫學界。令人難以置信的是，他在66歲退休前從未規律運動，如今卻能完成超級馬拉松賽事。

汽車修理工退休才開跑 從1.6公里到超馬

《每日郵報》報導，加西亞原本是一名汽車修理工，退休後才開始跑步，起初連跑完1.6公里都很吃力，但經過持續訓練，從70歲開始參賽，逐漸從短程賽事挑戰到超馬。義大利帕維亞大學運動生理學家波切利（Simone Porcelli）參與研究後指出，這起案例挑戰了「年齡必然導致體能急遽衰退」的既定認知。

最大攝氧量創80歲以上最高紀錄

實驗室檢測顯示，加西亞的最大攝氧量創下80歲以上人士最高紀錄，數值相當於健康的20至30歲男性。研究共同作者阿爾卡薩（Julian Alcazar）指出，「直到不久前人們還普遍認為老年人不宜進行大量運動」，「這不僅可行，更應該推薦給長者。」

每周跑64公里 搭配地中海飲食

加西亞目前每周跑步約64公里，賽前則增加至近128公里，訓練內容包括長距離慢跑、每周數次間歇訓練，以及在家進行的徒手肌力訓練，飲食則遵循地中海飲食模式。他建議初學者從快走開始，循序漸進轉為慢跑。

呼應藍區長壽研究 規律運動是關鍵

這項研究呼應全球百歲人口密度高於平均的「藍區」（Blue Zones）長壽現象研究趨勢，包括日本沖繩、義大利薩丁尼亞等地，專家發現規律但溫和的運動、植物性飲食及良好社交關係，才是延年益壽的關鍵。美國老化研究聯盟科學主任奧斯塔德（Steven N. Austad）警告，都市化與西方化可能破壞這些長壽地區的生活型態。