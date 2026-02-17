　
國際

瘦不下來？　酪梨、堅果「9種健康食物」小心越吃越胖

▲▼沙拉。（圖／CFP）

▲ 吃沙拉不一定有助減肥。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人減肥時會選擇酪梨、堅果、沙拉等看似健康的食物，但健身教練凱夫（Kev）警告，「吃得健康」和「吃對減脂」完全是兩回事，若想減掉7至45公斤的體重，有9種常見食物必須避開，否則進度恐怕大受影響。

酪梨、蜂蜜、麥片都是高熱量陷阱

根據NDTV，凱夫在社群平台X發文指出，酪梨雖是營養豐富的超級食物（Superfood），但一顆熱量就有約270大卡，屬於高熱量密度食材。蜂蜜同樣熱量高且糖分多，應視為額外糖分嚴格控管。而許多人以為很健康的麥片其實是「飲食陷阱」，因添加糖、油脂和果乾會導致血糖飆升和脂肪囤積，建議改搭配希臘優格調整營養比例。

堅果熱量驚人　沙拉加料變高卡炸彈

堅果也並非理想選擇，凱夫說明，「儘管大家都認為堅果富含蛋白質，但吃完整罐只能攝取20至30公克蛋白質，卻要吞下900大卡熱量。」而沙拉看似低卡，但多數人會淋上大量醬料、撒上麵包丁、起司和堅果，最終變成高熱量又缺乏蛋白質的一餐。冰沙則有90%都不適合減重者，除非加入足夠的蛋白粉。

花生醬、能量棒、橄欖油也要小心

另外，每湯匙花生醬就有90至100大卡，市售品牌還常添加糖、鹽和氫化油。而能量棒多數其實是偽裝的糖果棒，適合運動時快速補充能量，但不適合久坐者。凱夫建議，若真要吃，每100大卡應含10公克蛋白質。橄欖油同樣屬於高熱量食材，食用時若不控制份量恐怕有礙減肥進度。

減脂關鍵：每100卡攝取10克蛋白質

凱夫強調，每攝取100大卡就該攝取約10公克蛋白質，才是真正的減脂飲食，持續且有效減重不代表需完全戒斷食物，而是要選擇有助達成目標的食材。

02/16 全台詐欺最新數據

陸7歲胖弟和父親約定跳繩減肥 上網求讚「一個跳一下」...獲180萬讚

陸7歲胖弟和父親約定跳繩減肥 上網求讚「一個跳一下」...獲180萬讚

山東一名7歲的小胖弟「糖豆」寒假作業是一天跳100下跳繩，父親為了孩子的健康著想，心想可以將此機會鼓勵孩子減肥，便和兒子約定每減1斤（0.5公斤，下同）就獎勵他10元（人民幣，下同），同時，這名父親還跟兒子商量，把影片發到網路上，只要獲得一個讚，就多跳一下，沒想到，短短兩三天，就獲得180萬個讚，直讓兩人看傻眼。

豆漿紅茶「7類人」先別喝！　蛋白質、鐵質恐白補了

豆漿紅茶「7類人」先別喝！　蛋白質、鐵質恐白補了

減肥「餐餐水煮」滴油不進　醫師警告恐影響大腦

減肥「餐餐水煮」滴油不進　醫師警告恐影響大腦

放屁飄「2危險級臭味」快檢查！　醫示警了

放屁飄「2危險級臭味」快檢查！　醫示警了

過年「澱粉零食」熱量換算曝！營養師激推烏魚子

過年「澱粉零食」熱量換算曝！營養師激推烏魚子

