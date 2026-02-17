影／開箱國寶金門高粱！3藍委合體秀調酒　親揭不宿醉秘密武器

記者崔至雲／台北報導

農曆春節期間，親朋好友相聚免不了會小酌一番，國民黨立委陳菁徽、陳玉珍、黃仁一起開箱被譽為「國寶」的金門高粱酒，並親自動手調酒，為年節增添新意。

▲3藍委合體秀調酒，親揭不宿醉秘密武器 。（圖／陳菁徽辦公室提供）



陳菁徽表示，為了替金門縣長參選人陳玉珍宣傳金門在地代表性產業，特別邀請對品酒相當有研究的黃仁一同參與，三人透過調酒的方式，嘗試開發金門高粱酒更多元、年輕化的飲酒方式。陳玉珍也表示，近年金門高粱已與各地酒吧合作，嘗試以高粱作為基酒推出各式調酒。

在調酒環節中，陳菁徽介紹自己的高粱調酒是，將金門高粱與乳酸飲料以 1 比 2 的比例調配，讓高粱酒多了一分酸甜順口；黃仁則分享他的「秘密武器」，以烈酒搭配分解茶，中和酒精的刺激感，同時帶出淡淡茶香，更可以不怕宿醉。陳玉珍也幽默表示，現在的立法委員不只要會按表決器，似乎也要「協槓」會親手調酒。

活動最後，三位委員一同向民眾獻上新春祝福，也提醒大家年節期間若與親友飲酒同歡，務必注意健康與安全，切勿過量飲酒及酒後駕駛，並希望透過此次分享，讓更多人看見金門高粱酒的多元可能與創意喝法。

*《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒





