年菜加蔬果！豐盛少負擔　蘇清泉力推屏東水果蓮霧、棗子

記者崔至雲／台北報導

國人過年常以大魚大肉，象徵年節有餘、來年豐收，但油膩與高鹽的飲食，對健康造成不小負擔。屏東縣長參選人、國民黨立委蘇清泉表示，年節餐桌若能適度搭配蔬果，不僅能平衡飲食，也有助身體健康，他特別推薦屏東盛產的時令水果，蓮霧與棗子。

出身心臟外科權威醫師的蘇清泉指出，蓮霧主要產自屏東林邊、枋寮一帶，盛產期自每年12月至隔年5月。每100克蓮霧熱量僅約34至35大卡，水分高達9成，富含維生素C、膳食纖維、鉀及具抗氧化效果的花青素，是相當清爽低負擔的水果。

蘇清泉表示，蓮霧多為大紅色，年節期間相當討喜，適合全家共享，平時洗一盤蓮霧放在餐桌，大人小孩隨手拿著吃，十分方便。他也提醒，蓮霧雖低熱量，但多食易影響血糖，建議每日限食用2顆為宜。

此外，蘇清泉也推薦棗子作為年節送禮或家中常備水果。棗子諧音吉祥，如「棗到幸福」、「事事都好（棗好）」，相當符合春節氣氛。他指出，屏東蜜棗主要產季為每年12月至隔年3月，高樹、鹽埔、里港等地正值盛產期，品質最佳，是年節送禮的熱門選擇。蜜棗富含維生素C、膳食纖維、鉀及多種抗氧化物質，被譽為「天然維生素C果」，有助提升免疫力、促進腸道健康與調節血壓。

不過，蘇清泉也提醒，棗子甜度較高，且屬高鉀水果，腎臟病、糖尿病患者及容易腹瀉者尤應注意適量食用，一般建議每日3至4顆以下，糖尿病患者則以2顆以內為宜。他強調，年節水果風味佳，但仍須把握適量原則，才能吃得健康又安心。