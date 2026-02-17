　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

提供場地給反興建焚化爐團體使用　南投靈山禪寺遭縣府查水錶？

▲南投靈山禪寺因反對興建焚化爐，近年遭南投縣政府查水表時序整理。（AI協作圖／記者張君豪製作，經編輯審核）

▲南投靈山禪寺因反對興建焚化爐，近年遭南投縣政府查水錶時序整理。（AI協作圖／記者張君豪製作，經編輯審核）

記者張君豪／台北報導

南投縣政府推動名間鄉焚化爐設置計畫，引發地方居民反彈，居民與環保團體近年多次商借當地名山：靈山禪寺場地做為舉辦說明會場地。未料靈山禪寺方因此遭南投縣政府盯上開罰，當地環團及抗議團體質疑南投縣政府違反行政中立，針對佛門聖地頻頻查水錶，根本就是某種程度上的「政治勞改」。

因名間鄉居民反對焚化爐設置，陸續向靈山禪寺借用場地辦理說明會與公共討論活動。從2025年初，靈山禪寺接獲縣府來文，要求其發行之佛學研究刊物《正觀》須辦理商業登記，並同步接受都市計畫、消防安全檢查及食堂餐廳衛生檢查，否則可能面臨行政處分。

▲行政院中部辦公室副執行長吳音寧在當地靈山禪寺住持聖元法師等人陪同下，到焚化爐預定地關心當地民眾抗議心聲，預定地發現保育類石虎蹤跡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲行政院中辦副執行長吳音寧在靈山禪寺住持聖元法師等人陪同下，關心當地民眾抗議心聲。（圖／記者張君豪翻攝）

名間鄉抗議民眾及環保團提認為，《正觀》為非營利佛學研究刊物，長期用於學術與宗教研究用途，長期以無償贈閱方式推廣佛學，靈山禪寺從未進行商業販售，「縣政府要等同佛教界贈閱善書的《正觀》雜誌辦理商業登記，真的太離譜了」。寺方後續向立法委員羅美玲辦公室陳情，縣府才暫緩要佛寺刊物進行商業登記的荒謬決定。

2025年3月，南投縣環保局接獲民眾檢舉，裁罰靈山禪寺違反《空氣污染防制法》；南投環保局表示，民眾檢舉寺方土地於2024年10月發生堆置樹葉燃燒，煙霧影響空氣品質，認定寺方未善盡管理責任開罰萬元，並要求靈山禪寺住持接受環境講習。

靈山禪寺方對此喊冤，堆放樹葉燃燒事件是他人縱火，並非寺方所為，且主管機關未追查縱火者的身分和相關責任，卻直接開罰遭縱火的地主，寺方無奈只能向環境部提出訴願。

另外，包含名間鄉長陳翰立因陪同居民的抗議布條遭破壞案件報案，結果南投縣政府根據臉書自救會粉專張貼的相關照片，認定鄉長等人懸掛抗議布條違反《廢棄物清理法》涉及環境污染，要求限期改善，去年1月至2月間開出罰單，並要求參加環境講習。陳翰立表示，自己並非布條設置者，已提出申訴說明。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
月燒17萬養病母！　《星光》男星崩潰身心出狀況
「連假3件事」變心血管炸彈　醫示警：血壓一跳就恐心梗中風
台灣過年「瘋甄嬛傳」BBC也關注！　6.7萬人同時在線看皇上
陳光復將動手術！　高榮院長：未來7天是關鍵期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

提供場地給反興建焚化爐團體使用　南投靈山禪寺遭縣府查水錶？

跟騷法3／恐怖AirTag藏車底！數位跟蹤成新噩夢…這「3招」保命

台南國道連環撞！女駕駛當場慘遭4大車夾死　肇事運將判1年6月

新北舊屋換北市新房！姊夫過世13年遭賴帳　法官判決神逆轉

危害用路人！拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

死囚連佐銘「普渡戒菸捐款可教化」　求再審逃死遭駁回

「假檢警」老梗！新北銀行員攔阻92萬　警民聯手活捉通緝車手

草嶺石壁櫻花季今登場！交通接駁與管制同步啟動...攻略看這裡

凌晨「整張輪椅飛出11樓」　莽漢丟擲洩憤下場判刑4月

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

提供場地給反興建焚化爐團體使用　南投靈山禪寺遭縣府查水錶？

跟騷法3／恐怖AirTag藏車底！數位跟蹤成新噩夢…這「3招」保命

台南國道連環撞！女駕駛當場慘遭4大車夾死　肇事運將判1年6月

新北舊屋換北市新房！姊夫過世13年遭賴帳　法官判決神逆轉

危害用路人！拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

死囚連佐銘「普渡戒菸捐款可教化」　求再審逃死遭駁回

「假檢警」老梗！新北銀行員攔阻92萬　警民聯手活捉通緝車手

草嶺石壁櫻花季今登場！交通接駁與管制同步啟動...攻略看這裡

凌晨「整張輪椅飛出11樓」　莽漢丟擲洩憤下場判刑4月

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

快訊／2縣市大雨特報！東北風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

投資台積電20年有望翻16倍？詹璇依揭長線持股底氣

家寧初一拜拜許願「優雅奔向目標」　網狂酸：欠錢欠過年

提供場地給反興建焚化爐團體使用　南投靈山禪寺遭縣府查水錶？

「連假3件事」變心血管炸彈　醫示警：血壓一跳就恐心梗中風

新北萬金杜鵑花展添新亮點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

走春必拍！彰化骨董級消防栓爆紅　列歷史建築

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」不是「對抗」

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

警犬巡邏變「貼紙收集冊」　50張勳章掛滿身超神氣

【木頭男友出沒警告】女友努力撒嬌　他頭直接轉開XD

社會熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

廢死聯盟PO文遭灌爆不忍了　出招反制網友

澎湖縣長陳光復重摔　妻子陪同送高雄治療

即／北市遊覽車撞客運　騎士慘遭夾困車底腿變形

快訊／苗栗除夕夜「大範圍火燒山」　天亮還沒撲滅

快訊／初一死亡火警　台中「透天厝」惡火夫妻1死1重傷

閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人

千條奶凍捲免費吃　宜蘭慈皇宮初一起連發5天

恐怖男預告團圓飯後殺人　闖前女友家砍人

考進國安局遭退訓！台大高材生「揭情報員個資」

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

桃園「除夕夜」驚傳30起火警！　龍潭延燒超過3小時

國中生插頭香險滑天公爐！換鞋奪冠

更多熱門

相關新聞

紫南宮10hrs湧進12萬人　神秘男霸氣還300萬

紫南宮10hrs湧進12萬人　神秘男霸氣還300萬

今天大年初一，中部地區天氣晴朗、涼爽，不少民眾把握好天氣出門走春，並前往廟宇拜拜祈福。被視為有求必應的南投竹山紫南宮，一早就被湧入的信眾擠得水洩不通，求取發財金的隊伍更是綿延數百公尺。紫南宮主委莊秋安預估，光是從早上到下午5點，入廟人潮已突破12萬人次。

10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

南投2車攔腰挨撞慘翻　「動森居民」湧上前分工救人

南投2車攔腰挨撞慘翻　「動森居民」湧上前分工救人

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金

有男友家鑰匙卻爬牆進屋？女離奇墜亡

有男友家鑰匙卻爬牆進屋？女離奇墜亡

關鍵字：

南投靈山禪寺焚化爐環保罰款政治勞改

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

大年初一拜什麼神最對？

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面