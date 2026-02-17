提供場地給反興建焚化爐團體使用　南投靈山禪寺遭縣府查水錶？

▲南投靈山禪寺因反對興建焚化爐，近年遭南投縣政府查水錶時序整理。（AI協作圖／記者張君豪製作，經編輯審核）

記者張君豪／台北報導



南投縣政府推動名間鄉焚化爐設置計畫，引發地方居民反彈，居民與環保團體近年多次商借當地名山：靈山禪寺場地做為舉辦說明會場地。未料靈山禪寺方因此遭南投縣政府盯上開罰，當地環團及抗議團體質疑南投縣政府違反行政中立，針對佛門聖地頻頻查水錶，根本就是某種程度上的「政治勞改」。



因名間鄉居民反對焚化爐設置，陸續向靈山禪寺借用場地辦理說明會與公共討論活動。從2025年初，靈山禪寺接獲縣府來文，要求其發行之佛學研究刊物《正觀》須辦理商業登記，並同步接受都市計畫、消防安全檢查及食堂餐廳衛生檢查，否則可能面臨行政處分。





▲行政院中辦副執行長吳音寧在靈山禪寺住持聖元法師等人陪同下，關心當地民眾抗議心聲。（圖／記者張君豪翻攝）



名間鄉抗議民眾及環保團提認為，《正觀》為非營利佛學研究刊物，長期用於學術與宗教研究用途，長期以無償贈閱方式推廣佛學，靈山禪寺從未進行商業販售，「縣政府要等同佛教界贈閱善書的《正觀》雜誌辦理商業登記，真的太離譜了」。寺方後續向立法委員羅美玲辦公室陳情，縣府才暫緩要佛寺刊物進行商業登記的荒謬決定。

2025年3月，南投縣環保局接獲民眾檢舉，裁罰靈山禪寺違反《空氣污染防制法》；南投環保局表示，民眾檢舉寺方土地於2024年10月發生堆置樹葉燃燒，煙霧影響空氣品質，認定寺方未善盡管理責任開罰萬元，並要求靈山禪寺住持接受環境講習。



靈山禪寺方對此喊冤，堆放樹葉燃燒事件是他人縱火，並非寺方所為，且主管機關未追查縱火者的身分和相關責任，卻直接開罰遭縱火的地主，寺方無奈只能向環境部提出訴願。



另外，包含名間鄉長陳翰立因陪同居民的抗議布條遭破壞案件報案，結果南投縣政府根據臉書自救會粉專張貼的相關照片，認定鄉長等人懸掛抗議布條違反《廢棄物清理法》涉及環境污染，要求限期改善，去年1月至2月間開出罰單，並要求參加環境講習。陳翰立表示，自己並非布條設置者，已提出申訴說明。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相