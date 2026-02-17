　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

從政好面相？政壇大撞臉　跨黨派「分身術」、新科立委常被認錯

▲▼羅淑蕾、蔡壁如、林佳龍、阿翰。（合成圖／ETtoday資料照）

▲羅淑蕾、蔡壁如、林佳龍、阿翰。（合成圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

政壇撞臉、明星臉趣聞時有所聞，也有不少政治人物因為長太像，常被支持者認錯，新聞現場偶爾也因此出現一些趣聞。《ETtoday新聞雲》記者發現，政壇撞臉甚至跨黨派，包含綠委、藍委、議員、民眾黨新科立委甚至媒體人跟網紅，都成為幕僚、媒體茶餘飯後閒聊話題，有時候還會因「認不出誰是誰」險些造成衝突。

▲▼中廣前董事長趙少康（左）與民眾黨立委王安祥（右）。（圖／ETtoday資料照）

▲中廣前董事長趙少康（左）與民眾黨立委王安祥（右）五官看起來神似。（合成圖／ETtoday資料照）

近日民眾黨新的六位立委赴國會報到，其中，新科立委王安祥曾任國立中正大學勞工關係學系教授，並兼任社會科學院院長，政治履歷則是一片空白，雖大部分記者對王認識不深，但他的造型、五官，都神似前中廣董事長趙少康，當時就引起媒體一陣討論。

新科白委陳清龍也有著沙啞嗓音，與藍委賴士葆相似，若媒體聯訪時未注意是誰站在麥克風前，也常常搞錯。

▲▼詹為元、江啟臣大撞臉。（圖／翻攝江啟臣、詹為元臉書）

而有志代表國民黨參選台中市長的江啟臣，與北市議員詹為元有幾分相似，江啟臣過去選國民黨主席時，曾邀請詹為元擔任競選發言人，兩人當時就因長相被拿來討論，後來也常拿此開玩笑互稱分身。

▲▼ 王育敏、王鴻薇。（圖／記者楊亞璇攝）

國民黨立委王鴻薇、王育敏，兩人五官深邃、穿搭風格也接近，當兩人一同錄電視台節目時，第一位「王小姐」化完妝之後，另一位「王小姐」再過去化妝，就會被化妝師問「你怎麼又回來了？」

而王鴻薇、綠委吳思瑤雖政治立場上針鋒相對，但都留著及肩的髮型，在國會現場，偶爾會有攝影記者認錯，甚至錯置新聞照片，也有媒體記者在議場上方觀察國會衝突時曾把兩人搞混，忍不住碎念「怎麼有點像？」遭一旁藍營助理痛斥眼瞎，險些爆發衝突。直到吳思瑤將頭髮燙捲，就很少再聽聞認錯狀況。

跨黨派撞臉總是會引起話題，無獨有偶，過去前立委蔡壁如、羅淑蕾兩人就有被網友點出五官、造型都接近，政治風格也同樣直言不諱，也被網友發現和網紅阿翰在影片中的「房東太太」扮相相似。

值得一提的是，過去蔡壁如也被指「撞臉」前香港特首林鄭月娥，甚至有媒體報導時曾錯置新聞照片，《ETtoday新聞雲》記者近一步觀察發現，外交部長林佳龍年輕時也曾有類似造型，形成罕見的跨黨派、跨界甚至跨國政壇「明星臉」。

政壇撞臉民眾黨國民黨明星臉政治趣聞民進黨王鴻薇吳思瑤王育敏林佳龍趙少康

