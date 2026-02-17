從政好面相？政壇大撞臉　跨黨派「分身術」、新科立委常被認錯

▲羅淑蕾、蔡壁如、林佳龍、阿翰。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

政壇撞臉、明星臉趣聞時有所聞，也有不少政治人物因為長太像，常被支持者認錯，新聞現場偶爾也因此出現一些趣聞。《ETtoday新聞雲》記者發現，政壇撞臉甚至跨黨派，包含綠委、藍委、議員、民眾黨新科立委甚至媒體人跟網紅，都成為幕僚、媒體茶餘飯後閒聊話題，有時候還會因「認不出誰是誰」險些造成衝突。

▲中廣前董事長趙少康（左）與民眾黨立委王安祥（右）五官看起來神似。（合成圖／ETtoday資料照）

近日民眾黨新的六位立委赴國會報到，其中，新科立委王安祥曾任國立中正大學勞工關係學系教授，並兼任社會科學院院長，政治履歷則是一片空白，雖大部分記者對王認識不深，但他的造型、五官，都神似前中廣董事長趙少康，當時就引起媒體一陣討論。

新科白委陳清龍也有著沙啞嗓音，與藍委賴士葆相似，若媒體聯訪時未注意是誰站在麥克風前，也常常搞錯。

而有志代表國民黨參選台中市長的江啟臣，與北市議員詹為元有幾分相似，江啟臣過去選國民黨主席時，曾邀請詹為元擔任競選發言人，兩人當時就因長相被拿來討論，後來也常拿此開玩笑互稱分身。

國民黨立委王鴻薇、王育敏，兩人五官深邃、穿搭風格也接近，當兩人一同錄電視台節目時，第一位「王小姐」化完妝之後，另一位「王小姐」再過去化妝，就會被化妝師問「你怎麼又回來了？」

而王鴻薇、綠委吳思瑤雖政治立場上針鋒相對，但都留著及肩的髮型，在國會現場，偶爾會有攝影記者認錯，甚至錯置新聞照片，也有媒體記者在議場上方觀察國會衝突時曾把兩人搞混，忍不住碎念「怎麼有點像？」遭一旁藍營助理痛斥眼瞎，險些爆發衝突。直到吳思瑤將頭髮燙捲，就很少再聽聞認錯狀況。

跨黨派撞臉總是會引起話題，無獨有偶，過去前立委蔡壁如、羅淑蕾兩人就有被網友點出五官、造型都接近，政治風格也同樣直言不諱，也被網友發現和網紅阿翰在影片中的「房東太太」扮相相似。

值得一提的是，過去蔡壁如也被指「撞臉」前香港特首林鄭月娥，甚至有媒體報導時曾錯置新聞照片，《ETtoday新聞雲》記者近一步觀察發現，外交部長林佳龍年輕時也曾有類似造型，形成罕見的跨黨派、跨界甚至跨國政壇「明星臉」。