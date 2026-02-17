南投焚化爐爭議升溫！未環評先招標聯外道路　名間鄉親強烈不滿

▲反對名間鄉焚化爐抗議民眾下跪求情。（圖／讀者提供）

記者張君豪／台北報導



南投縣要在全台手搖飲茶葉最大供應地、南投名間鄉設置焚化爐引發重大爭議！雖然當地焚化爐設置仍在行政審查與環境影響評估程序階段，但相關配套工程招標與焚化爐聯外道路工程確已經開始招標，不只地方居民、當地環保團體跳腳，立委陳昭姿也痛批，「農業部面對行政院已撥用土地的既成事實時，須明確表態是否因政治壓力『放水』」。



南投縣政府於今年1月6日審查名間焚化爐興辦事業計畫，該案尚未通過；1月31日則召開第二階段環境影響評估範疇界定第一次會議，後續尚須進行環評調查與正式審查程序，整體開發案仍未取得最終許可。依《環境影響評估法》第14條規定，環境影響說明書未完成審查、及評估書未獲認可前，不得核准開發行為，相關程序須依法完成後始得進入後續開發階段。

▲行政院中辦副執行長吳音寧在當地靈山禪寺住持聖元法師等人陪同下，到焚化爐預定地關心抗議心聲。（圖／記者張君豪翻攝）



但南投縣環保局早在名間鄉焚化爐案開發、審查機關，二階段環評尚未展開實質調查與審查前，於去年12月10日公告辦理「名間鄉新民巷道路拓寬工程委託測設監造、土地取得及用地變更編定技術服務」招標案，標案於今年2月2日截止，標案金額約新臺幣945萬元，目前雖未完成決標程序。



部分居民及環保團體質疑，在環評程序尚未完成前就推動土地取得及用地變更，可能產生環評未過先動工爭議與預算支出合法性問題。當地居民憂心：焚化爐預定地原為國有優良農地，該處茶田供應全台灣手搖飲茶業超過7成以上茶業，但行政院卻在去年3月核准撥用土地供南投縣政府使用，如果後續環評未通過，土地須回歸國產署管理，並重新評估土地利用方式。

▲南投名間鄉焚化爐預定地農地發現保育類石虎蹤跡。（圖／記者張君豪翻攝）



包含名間鄉反焚化爐自救會、看守台灣協會、台灣石虎保育協會、台灣水資源保育聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等環保、當地自救會團體5日透過立法委員陳昭姿召開記者會，要求中央主管機關說明、名間農地變更審查立場與相關環境保護的把關審查機制。



農業部長陳駿季日前受訪對外表示，優良農地變更將採嚴格審查；但自救會成員表示，焚化爐土地中央去年就完成撥用，後續是否還有實質審查空間，令他們相當懷疑。

