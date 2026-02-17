　
全家看房！孩子崩潰哭鬧拒住　母改買別間「幾年後驚覺躲死劫」

▲▼全家看房！孩子崩潰哭鬧拒住　母改買別間「幾年後驚覺躲過死劫」。（圖／翻攝Reddit）

▲母親原本屬意這間舊農舍，卻被孩子們激烈反對。（圖／翻攝Reddit，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國一位母親在德州尋覓新家時，相中一間位於米德洛錫安（Midlothian）的舊農舍，卻因2名年幼孩子哭鬧堅稱「這裡鬧鬼」而作罷。數年後，這棟房子竟被龍捲風夷為平地，讓她慶幸當初相信了孩子們的直覺。

▲▼全家看房！孩子崩潰哭鬧拒住　母改買別間「幾年後驚覺躲過死劫」。（圖／翻攝Reddit）

格局怪異舊農舍　她一眼傾心

這位母親在網路論壇Reddit分享這段驚悚經歷。根據她附上的照片，這是一間規模較大的木造農舍，裡面有許多寬敞房間，看起來並沒有明顯的不尋常之處。

她提到，這間舊農舍「經過多次擴建，所以內部格局很奇怪，卻是一個很棒的地方。雖然需要大量整修，但我完全準備好要接手。」

▲▼全家看房！孩子崩潰哭鬧拒住　母改買別間「幾年後驚覺躲過死劫」。（圖／翻攝Reddit）

孩子尖叫稱鬧鬼　最終抱憾放棄

當全家看完房子回到車上時，她興奮轉頭詢問後座孩子們的想法，未料當時年僅4歲和6歲的孩子們，卻一同尖叫著表示，「這裡鬧鬼，而且鬧得很嚴重！媽媽妳瘋了嗎？我們不能住這裡！絕對不可能！」

面對孩子們的激烈反應，這位母親雖然感到震驚與心碎，最終還是選擇放棄，「我不能把孩子們帶到一個他們如此害怕的地方。而且，忽視小孩最純真的直覺，聽起來就像恐怖片的開端。」但她也坦言，多年來這間舊農舍一直是自己心中「錯過的完美遺憾」。

幾年後，這位母親接獲住在附近的弟弟來電告知，她當年心心念念的舊農舍，已被龍捲風徹底摧毀，「它從地球表面上被抹去了，只剩下淹水的防風地窖（storm cellar）。」如今原址則蓋了一座教堂。

▲▼全家看房！孩子崩潰哭鬧拒住　母改買別間「幾年後驚覺躲過死劫」。（圖／翻攝Reddit）

孩子天生敏感　她曝類似經驗

這篇貼文很快引發網友熱議，有人留言，「多虧了妳的孩子，妳才幸運逃過一劫！」也有人詢問，孩子們有沒有提到，他們究竟看到了什麼？

這位母親回應，「沒有，我懷疑這更像是一種感覺，而非他們真的親眼看見的任何東西。年紀較小的孩子（現年17歲）對空間的『靈異感應』特別敏銳，我們2年前看另一間房子時，才一打開前門，他就立刻否決。」

也有網友指出，德州每年平均發生124次龍捲風，是全美最容易被這種天氣現象影響的州。

Dodged a Haunted Bullet
by u/PenPaladinJules in Paranormal
02/16 全台詐欺最新數據

