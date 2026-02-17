桃機T3波浪屋頂建造難度高　原設計曾被說像「倉庫」

▲桃園機場第三航廈。（圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場第三航廈預計2027年完工，《ETtoday新聞雲》獨家專訪負責設計的英國團隊及桃機工程團隊，其中，最受矚目的「波浪造形屋頂」為工程帶來不少難題，而它最初設計其實為「單拱形」，更曾被開玩笑稱像倉庫。

負責桃機第三航廈設計的英國建築事務所Rogers Stirk Harbour+Partners（RSHP），過去曾設計倫敦希斯洛機場第五航廈、馬德里巴拉哈斯機場第四航廈，在台灣已深耕25年，高雄捷運中央公園站、慶富集團營運總部大樓、「One Park Taipei」元利信義聯勤及台北四季酒店都出自團隊之手。

RSHP副總監Simon Tonks受訪表示，團隊在台灣已累積不少作品，因此設計上完全不陌生，第三航廈最搶眼的莫過於「雙曲面波浪造形屋頂」，其靈感取自於海浪及海鳥展翅模樣，同時代表台灣的山巒景觀。

Simon Tonks透露，第三航廈的最初設計構想為「單拱形屋頂」，以簡潔造型為基礎，當時曾被人開玩笑說像倉庫，而評選委員期待建築能更加呈現台灣特色，建議融入更多在地元素，最終發展出「波浪造型屋頂」。

▲▼英國建築事務所Rogers Stirk Harbour + Partners（RSHP）副總監Simon Tonks。（圖／記者周湘芸攝）

由於波浪屋頂施工成本高且複雜，桃園機場工程處科長郭至剛坦言，2019年在檢討計畫時，工程團隊曾評估各種設計方案的可行性，過程中國內多位建築學者肯定該設計的獨特價值與代表性，最終透過「調整天窗配置、輕量化屋頂結構」等方式，保留波浪造形屋頂設計，並獲行政院同意。

波浪屋頂需由16根巨柱共同支撐，在施工上面臨不少挑戰，郭至剛表示，每根巨柱高度超過20公尺，總重約200公噸，在生產階段就先遇到難題，所用鋼材需由承包廠商於韓國生產後，再運送來台灣，而吊裝過程也一度遇到困難，所幸三星採用「RPS工法」，讓吊車平台沿著軌道靈活移動，突破固定式起重機的作業範圍限制，也能節省搭建及拆除時間。

▲波浪造形屋頂需由16根巨柱共同支撐。（圖／桃機公司提供）

Simon Tonks表示，第三航廈設計強調空間靈活性及彈性運用，許多建築蓋完後就落定，但三航廈的設計希望能適應未來的改變及需求，也預留很多彈性空間。

Simon Tonks指出，三航廈設計是核心理念為「外硬內軟」，其中涵蓋3大特色，第一是以16根「榕樹巨柱」撐起的屋頂，也代表撐起台灣的成就；第二是「波浪屋頂」，造型取自海浪與海鳥，同時代表台灣的山巒曲線，第三是天花板9萬朵「雲頂天花」設計，能調節室內光線。

郭至剛也說，最初的國際競圖規劃比照第一、第二航廈設置天窗，在評估預算、施工技術及空調效能等因素後，才調整成「雲頂天花」，透過不同高度創造不同層次的光線與氛圍，成為第三航廈一大亮點。

▲「雲頂天花」能透過不同高度創造不同層次的光線與氛圍。（圖／桃機公司提供）