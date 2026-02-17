　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機T3波浪屋頂建造難度高　原設計曾被說像「倉庫」

▲▼桃園機場第三航廈。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場第三航廈。（圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場第三航廈預計2027年完工，《ETtoday新聞雲》獨家專訪負責設計的英國團隊及桃機工程團隊，其中，最受矚目的「波浪造形屋頂」為工程帶來不少難題，而它最初設計其實為「單拱形」，更曾被開玩笑稱像倉庫。

負責桃機第三航廈設計的英國建築事務所Rogers Stirk Harbour+Partners（RSHP），過去曾設計倫敦希斯洛機場第五航廈、馬德里巴拉哈斯機場第四航廈，在台灣已深耕25年，高雄捷運中央公園站、慶富集團營運總部大樓、「One Park Taipei」元利信義聯勤及台北四季酒店都出自團隊之手。

RSHP副總監Simon Tonks受訪表示，團隊在台灣已累積不少作品，因此設計上完全不陌生，第三航廈最搶眼的莫過於「雙曲面波浪造形屋頂」，其靈感取自於海浪及海鳥展翅模樣，同時代表台灣的山巒景觀。

Simon Tonks透露，第三航廈的最初設計構想為「單拱形屋頂」，以簡潔造型為基礎，當時曾被人開玩笑說像倉庫，而評選委員期待建築能更加呈現台灣特色，建議融入更多在地元素，最終發展出「波浪造型屋頂」。

▲▼英國建築事務所Rogers Stirk Harbour + Partners（RSHP）副總監Simon Tonks及桃園機場工程處科長郭至剛。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼英國建築事務所Rogers Stirk Harbour + Partners（RSHP）副總監Simon Tonks。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼英國建築事務所Rogers Stirk Harbour + Partners（RSHP）副總監Simon Tonks及桃園機場工程處科長郭至剛。（圖／記者周湘芸攝）

由於波浪屋頂施工成本高且複雜，桃園機場工程處科長郭至剛坦言，2019年在檢討計畫時，工程團隊曾評估各種設計方案的可行性，過程中國內多位建築學者肯定該設計的獨特價值與代表性，最終透過「調整天窗配置、輕量化屋頂結構」等方式，保留波浪造形屋頂設計，並獲行政院同意。

波浪屋頂需由16根巨柱共同支撐，在施工上面臨不少挑戰，郭至剛表示，每根巨柱高度超過20公尺，總重約200公噸，在生產階段就先遇到難題，所用鋼材需由承包廠商於韓國生產後，再運送來台灣，而吊裝過程也一度遇到困難，所幸三星採用「RPS工法」，讓吊車平台沿著軌道靈活移動，突破固定式起重機的作業範圍限制，也能節省搭建及拆除時間。

▲▼桃園機場第三航廈。（圖／桃機公司提供）

▲波浪造形屋頂需由16根巨柱共同支撐。（圖／桃機公司提供）

Simon Tonks表示，第三航廈設計強調空間靈活性及彈性運用，許多建築蓋完後就落定，但三航廈的設計希望能適應未來的改變及需求，也預留很多彈性空間。

Simon Tonks指出，三航廈設計是核心理念為「外硬內軟」，其中涵蓋3大特色，第一是以16根「榕樹巨柱」撐起的屋頂，也代表撐起台灣的成就；第二是「波浪屋頂」，造型取自海浪與海鳥，同時代表台灣的山巒曲線，第三是天花板9萬朵「雲頂天花」設計，能調節室內光線。

郭至剛也說，最初的國際競圖規劃比照第一、第二航廈設置天窗，在評估預算、施工技術及空調效能等因素後，才調整成「雲頂天花」，透過不同高度創造不同層次的光線與氛圍，成為第三航廈一大亮點。

▲▼桃園機場第三航廈。（圖／桃機公司提供）

▲「雲頂天花」能透過不同高度創造不同層次的光線與氛圍。（圖／桃機公司提供）

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

月燒17萬養病母！　《星光》男星崩潰身心出狀況
「連假3件事」變心血管炸彈　醫示警：血壓一跳就恐心梗中風
台灣過年「瘋甄嬛傳」BBC也關注！　6.7萬人同時在線看皇上
陳光復將動手術！　高榮院長：未來7天是關鍵期

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／2縣市大雨特報！東北風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

春節爽放9天「不出國旅遊」可以做什麼？網給答案：好爽喔

台灣學生拼上世界冠軍　弘光髮藝橫掃四金

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

南投醫院打造親子醫療體驗　孩子當「小小實習醫師」不再恐懼就醫

Hold住衝動等黃金第2周進救災　暨大鏟子超人熊亮心獲政院表揚

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」：每個都誇孝順

新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

快訊／2縣市大雨特報！東北風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

投資台積電20年有望翻16倍？詹璇依揭長線持股底氣

家寧初一拜拜許願「優雅奔向目標」　網狂酸：欠錢欠過年

提供場地給反興建焚化爐團體使用　南投靈山禪寺遭縣府查水錶？

「連假3件事」變心血管炸彈　醫示警：血壓一跳就恐心梗中風

新北萬金杜鵑花展添新亮點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

走春必拍！彰化骨董級消防栓爆紅　列歷史建築

川普把對台軍售端上談判桌？　台灣該擔心的是「成交」不是「對抗」

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

警犬巡邏變「貼紙收集冊」　50張勳章掛滿身超神氣

【逆向超車撞男童】日月潭驚險畫面曝光 腳踏車零件噴滿路！

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

大年初一拜什麼神最對？

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

春節首日　桃機出境人潮「排到手扶梯口」！畫面曝

春節9天連假今（14日）起跑，不少民眾早已規劃出國旅遊，有網友分享新年第一天桃園機場的人潮，只見航廈內人潮滿滿，幾乎寸步難行，辦理登記的排隊隊伍長到看不到尾巴，人潮滿到手扶梯口，網友感嘆，「真的印證，有錢的人去國旅，沒錢的人出國。」

桃機明天運量估爆16.7萬人次天量　創史上新高

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

長榮2機喊MAYDAY「未保存資料」　民航局：將再查機師是否違規

春節出國注意！桃機籲：提前3小時到

桃園機場第三航廈設計

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

大年初一拜什麼神最對？

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

