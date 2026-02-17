　
太平山蹦蹦車女駕駛吸遊客合照　不畏粗重工作「只怕冬天太冷」

▲▼蔡張毓心（圖右）是太平山蹦蹦車的少數女性駕駛，也引發不少遊客好奇。（圖／記者許敏溶攝）

▲蔡張毓心（右）是太平山蹦蹦車的少數女性駕駛，吸引遊客合照。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

現年28歲的蔡張毓心，是太平山蹦蹦車的少數女駕駛。去年3月才到職的她坦言，很多人看到蹦蹦車司機是女生會有點訝異，也吸引不少人前來合照，雖然女性在搬較重東西時有點吃力，但優點則是細心。她認為在太平山上工作穩定，存錢很容易，但唯一缺點是比較冷。

宜蘭大學休閒系畢業的蔡張毓心，是太平山蹦蹦車目前唯二的正式女駕駛，也是目前最資深的正式女駕駛。蔡張毓心說，學生時代在保健室打工，畢業後做過餐飲與新媒體，女駕駛則是自己的第三份工作。因為家住宜蘭羅東，得知有工作機會就來面試，錄取後家人也都相當支持。

▲▼太平山遊樂區站長林耀堂（圖左）表示，目前共11位駕駛，正式女駕駛包括蔡張毓心（圖左）等2位。（圖／太平山遊樂區提供）

▲太平山遊樂區站長林耀堂（左）表示，目前共11位駕駛，正式女駕駛包括蔡張毓心等2位。（圖／太平山遊樂區提供）

由於女性駕駛本就不多，蔡張毓心坦言，自己在駕駛蹦蹦車時，不少乘客會特別注意她，一開始不太習慣，久了就習以為常，甚至有不少人跑來跟她合照。只要在不影響正常勤務的情況下，都會答應跟民眾拍照。

在太平山上工作快一年，蔡張毓心說，這裡優點是工作穩定，加上公司會提供三餐跟住宿，所以花費很少，存錢很容易，歡迎有興趣的人來報考。但她也笑著說，唯一的缺點是太平山上冬天很冷，要穿很多衣服，自己還碰過下雪，但每天蹦蹦車出勤前，都會有車子先去巡路做安檢工作，沒問題蹦蹦車才會正常行駛，也請外界不用擔心。

蔡張毓心表示，想當蹦蹦車駕駛，必須有獨立作業與危機處理能力，男女性各有天生的優缺點，雖然女性在搬運比較重東西時比較吃力，但女性相對細心，在服務業來說是優點。

▲▼為了讓蹦蹦車調頭，駕駛必須將車頭開到轉盤上，再推動轉盤調轉180度。（圖／記者許敏溶攝）

▲蹦蹦車駕駛必須將車頭開到轉盤上，再推動轉盤調轉180度後才能調頭。（圖／記者許敏溶攝）

蔡張毓心以調轉蹦蹦車車頭為例，她說，當車頭行駛到太平山站後，要再開回茂興站，得將車頭調轉180度方向，因此除了將車頭開到轉盤上並固定車頭，還需用力推動轉盤才能調頭，自己一開始的確不太順手，但經過多次練習後，現在已經可以輕鬆完成。

外界好奇蔡張毓心的感情狀況，她大方表示，目前有男友，雙方感情穩定，男朋友也體諒她的工作狀況，而且自己家住羅東又周休二日，放假時就可以見面。

蔡張毓心補充，在她擔任駕駛前，爸媽經常到太平山，前後來過十餘次，去年她正式成為女駕駛後，爸媽也非常贊成，也覺得很光榮，甚至還搭過她擔任司機的蹦蹦車。

▲▼太平山遊樂區站長林耀堂表示，就算下雪，只要檢查後不受影響，蹦蹦車一樣會營業。（圖／太平山遊樂區提供）

▲蔡張毓心表示，在山上工作很穩定，唯一擔心就是冬天太冷。圖為太平山下雪狀況。（圖／太平山遊樂區提供

西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包
安孝燮「 Happy Korean Lunar New Ye
蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　脫口罩真面目曝
樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　惡化現況

太平山蹦蹦車女駕駛吸遊客合照　不畏粗重工作「只怕冬天太冷」

太平山蹦蹦車蔡張毓心

