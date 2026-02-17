新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

▲風水觀點認為收納空間例如衣櫃即是「財庫」，整理好了就能清出「財位」，而農曆新年正是重整家運的最佳時機。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

迎接農曆新年，多數人都會趁著假期進行全台大掃除，期待在新的一年換上新氣象：更豐厚的年終獎金、更穩定的投資收益，或是期待已久的升職加薪，這些無疑都是值得追求的富足時刻；但如果我們在整理時，也重新檢視家中的「收納空間」呢？日本生活網站《Trill》分享了「財富容器」的概念，並解釋收納狀態如何直接影響個人的財運與儲蓄。文章指出，居家理財的一大重點，是懂得在環境清爽時吸引財氣，同時也要察覺那些被塞滿的櫃子背後，是否正無形中讓錢財流失。

影響儲蓄的NG收納行為

1、灰塵滿布的儲藏空間堵塞「財氣通路」

在風水觀點中，衣櫃或五斗櫃等收納空間被視為「裝載金錢的容器」。如果收納處積滿灰塵，對財運非常不利。灰塵容易吸附停滯的負能量，積累越多，財運的流動就越沈重。特別是長年未開啟的抽屜，或堆放過季衣物的層架，最容易成為財運遲鈍的元兇，甚至可能讓人產生「穿上這件衣服就想亂花錢」的負面循環。建議每月至少開櫃通風、擦拭除塵一次，保持清潔才能讓財源順利進門。

2、收納過滿會擠壓「財氣空間」

若將收納空間塞得水洩不通，不僅無法帶來富庶，反而會導致財運停滯。風水認為「沒有餘裕的空間，新運勢就無法進入」。過於擁擠的櫃子會剝奪金錢的「居住空間」，形成只出不進的漏財體質。即使是昂貴物品或紀念品，若過量堆疊也未必能養財。建議維持七到八分滿的收納量，清掉不常用的雜物；創造餘裕的動作本身，就是喚回財運的信號。

3、放置壞掉的物品會切斷「財運流向」

你的收納櫃深處是否堆放著壞掉的手錶、破損的衣服或無法啟動的家電？壞掉的物品象徵「停止的能量」，會硬生生切斷財氣的連續性。即便眼不見為淨，其負面影響仍會擴散至全家，削弱儲蓄運勢。能維修的請盡快修復，無法處理的則應妥善捨棄。唯有不再執著於壞掉的舊物，才能重新找回穩定的金錢流。

4、舊錢包是拖累「現有財運」的主因

許多人會將汰換掉的舊錢包隨手丟進櫃子，這其實會導致財運停滯。錢包是金錢的家，即便退役也帶有強烈的金錢記憶；若置之不理，會讓人被過去的運勢束縛，難以開拓新局。如果真的捨不得丟掉，請用布包裹並存放在安靜之處。進行徹底的「斷捨離」，才能為迎接新財運做好準備。

5、囤積過多紙袋空盒會招致「財富停滯」

習慣保留精品紙袋或空鞋盒「以備不時之需」，是財運的一大阻礙。空容器無法產生能量循環，只會在收納空間內造成氣場汙濁，進而導致金錢流動變慢。請只保留真正有用途的紙袋，其餘應定期清理。收納不應只是「藏汙納垢」的地方，而是「培育財力」的寶庫；建立這種意識，你的儲蓄體質將會有顯著改善。