速食店「新年開運美食」一次看　有龍蝦炸雞桶、金迎招財薯來堡

▲6家速食店開運美食懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

馬年報到，各速食業者推出各種新春應景美食，例如德克士炸雞推龍蝦炸雞桶、麥當勞金迎招財系列，肯德基年年必吃「金沙雞」則有全新「富貴金沙起司脆雞」與「開運金沙沾醬」，幫消費者帶來滿滿開運氣氛。

▲▼麥當勞春節限定金迎招財系列、紅豆派回歸。（圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞

麥當勞春節限定「金迎招財系列」今年再回歸，提供「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」2系列，其中薯來堡夾進淋上黑胡椒醬的特選肉排，搭配鮮脆洋蔥再加上酥脆薯餅，有牛、雞口味，單點100元、經典套餐165元；而金迎招財福堡同樣也有牛、雞2口味選擇，內餡少了薯餅，單點90元、經典套餐155元。

同步開賣有團員寓意的「紅豆派」，選用酥脆派皮搭配香甜綿密紅豆餡，售價40元。以上品項限時販售至3月3日。

今年新春限定包裝則搭配奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷拜年模樣，紙袋、飲料杯與分享盒都有。

▲▼肯德基新春限定金沙系列推出全新富貴金沙起司脆雞、開運金沙沾醬。（圖／記者蕭筠攝）

●肯德基

肯德基年年春節必吃「金沙雞」系列今年推出2大新品，「富貴金沙起司脆雞」選用招牌咔啦脆雞淋上金沙起司醬，再撒上帕瑪森乾酪絲，單點售價77元；「開運金沙沾醬」則用金幣造型為年節增添開運喜氣，購買薯條、雞塊、鱈魚圈圈等點心，加12元即可升級，限時販售至3月2日。

▲Popeyes推出春節限定「花生醬爽辣炸雞腿系列」。（圖／翻攝Popeyes臉書粉專）

●Popeyes

Popeyes今年春節推出「花生醬爽辣炸雞腿」，使用濃醇花生醬結合香麻花椒油，淋在酥脆炸雞上，香氣十足，2入售價189元，限時販售至2月25日。

同步提供2款套餐選擇，個人餐內含花生醬爽辣炸雞腿2入搭配中份脆薯、比司吉、38元飲品，售價350元，買即送限量紅包組1入；相聚餐內含花生醬爽辣炸雞腿6入搭配中份脆薯2份、38元飲品2杯，售價758元，買即送限量紅包組及春聯各1入。

▲必勝客今年春節推出升級版金皇軟殼蟹鮑魚比薩。（圖／業者提供）

●必勝客

必勝客今年春節推出升級版「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」，首度加入鮑魚搭配干貝、酥炸軟殼蟹，最後淋上濃郁蟹黃醬汁，至3月2日前外帶買大送大或外送買大送小968元、PK APP外帶單點嚐鮮價499元，售完為止。

還有全新「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」，把烏魚子融入五重起司當中打造濃郁滋味，限大比薩加購升級，加購價249元。

▲達美樂春節限定海陸金沙起司火山披薩。（圖／業者提供）

●達美樂

達美樂春節限定「海陸金沙起司火山披薩」，嚴選厚實干貝、多汁鮮蝦搭配脆炸雞，打造豐富海陸滋味，至22日前享外帶優惠價550元，售完為止。同步開賣3款春節優惠組合如下：

「鴻運爆發套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+任選1大披薩（經典／招牌系列任選）+可可火山披薩+青花椒雞1份+香烤雞條15條+蝴蝶酥8個+1.25公升大可樂1瓶，特價1688元，現省1452元。

「好運旺旺套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+大披薩1個（經典／招牌系列任選）+原味烤雞翅4塊+鱈魚星星1份+蝴蝶酥3個+香烤薯球1份+1.25公升大可樂1瓶，特價1388元，現省869元。

「福氣滿滿套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+小披薩1個（經典／招牌系列任選）+地瓜薯條1份+1.25公升大可樂1瓶，特價888元，現省735元。

▲德克士炸雞推出一系列春節新品。（圖／業者提供）

●德克士脆皮炸雞

德克士脆皮炸雞今年打造一系列春節新品，「極上海皇賀歲堡」選用炸蝦排淋上龍蝦風味醬，結合爽脆鮮蔬、蟹味棒，售價169元，套餐價209元；炸雞桶餐推出「6塊龍蝦風味炸雞歡聚桶」，香酥雞腿排、棒棒腿搭配特調龍蝦風味沾醬，售價399元。

另外，「香濃乳酪條」單點79元，加購價59元，龍蝦風味沾醬也提供單點35元；「黃金龍蝦風味Q蝦堡」主打炸蝦排搭配哇沙比芥末龍蝦風味醬，售價149元，套餐價189元。限時販售至3月4日。