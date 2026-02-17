初一「國道12路段」易塞　國5南下恐堵13小時

▲大年初一國道有12處易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(17日)是大年初一，也是春節連假第4天，國道將出現拜年、走春車潮，國5南下交通量更將是平日的1.5倍，高公局預估，國道將有12處易塞路段，國5南下可能連塞13小時，北上車潮要深夜才能紓解。

大年初一將湧現拜年、走春車潮，且持續有返鄉車流，雙向國道交通量上看122百萬延車公里，為平常的1.3倍，其中國5南下車潮更是平常的1.5倍。

高公局預判，今天國道有12處易塞路段，包括國1南下楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國1北上圓山-大華系統；國3南下土城-關西、快官-霧峰、國3北上草屯-霧峰；國5南下南港系統-頭城、國5北向宜蘭-坪林、國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10東向鼎金系統-燕巢系統及西向仁武至左營。

其中國5南下車流預計凌晨5時就會湧現，晚間6時後紓解，可能連塞13小時；國5北上車潮則預估下午4時後出現，深夜11時後紓解，北上路段可能回堵7小時。西部國道也預估上午8時過後就有南下車潮，傍晚後紓解。

高公局建議，西部國道南向用路人可趁早上6時前或中午12時後出發，國5南下用路人可利用早上5時前或下午5時後出發。

▼初一國道疏運措施。（圖／高公局提供）