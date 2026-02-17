消費滿額送咖啡！西濱快3休息站春節優惠　還可抽iPhone17

▲台61線新豐休息站。（資料圖／全家提供）

記者李姿慧／台北報導

縱貫南北的台61線西濱快速公路為全台最長快速公路，比照國道打造服務區，目前已啟用新豐、大安、口湖休息站，平均每年有百萬旅次停留，休息站也推出春節優惠和抽獎活動。另彰化地區首個鹿港休息站正興建中，最快明年2月完工啟用，預估一年可服務42萬人次。

台61線西濱快速公路具備國道等級長距離運輸功能，且多數路段已高架化且採封閉式設計，沒有紅綠燈，時速可達90到100公里，規格接近國道，因不收取通行費，春節或連假被視為紓解國道塞車的最佳替代道路，被封為「窮人的高速公路」。

為避免南來北往的用路人疲勞駕駛，西濱快速公路也比照國道設置休息站，包括新豐休息站、大安休息站、口湖休息站，平均每年有百萬人次停留。

其中位於台61線58K處的新豐休息站112年8月啟用，平均每年服務41.2萬旅次，累計有百萬人次造訪；台61線138K處的大安休息站112年10月營運，也累積服務70萬人次，平均每年有29萬旅次停留；口湖休息站110年2月啟用，累計服務196萬旅次，平均每年有39.3萬人次到訪。

公路局也公布西濱快休息站春節優惠，其中新豐休息站、口湖休息站春節期間，單筆消費滿388元，即可現場兌換全家美式、拿鐵、FMC茶飲、FMC衛生紙好禮四選一；大安休息站則推出農聯好物指定商品第二件5到9折優惠，消費滿300元可抽獎，頭獎為iPhone17手機1支，在兩餅一茶購買兩個紅豆餅加一杯飲料，則不限咖啡或茶飲現折5元。

除該3處休息站外，台61線179K處也將新增鹿港休息站，目前正興建中，公路局表示，台61線179K鹿港休息站為公路局第一座全室內站體的休息站，意在提升用路人使用及休憩上的體驗，免受沿海地區風沙之苦。

目前鹿港休息站已進入第2次細部設計審查，預計於細部設計核定後辦理土建標發包，工期約9個月，最快2027年2月完工啟用，將是彰化首座服務區，評估每月來客數可達3.5萬人以上；平均每年服務旅客約42萬人次。

公路局指出，未來除將新增鹿港休息站外，口湖休息站營運期預計至116年1月31日止，公路局也規劃今年重新上網招標，明年展現新氣象。