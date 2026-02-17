「粉色鳳梨」在陸爆紅！單顆要價3645元　買家驚：吃起來像糖果

▲粉色鳳梨。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

一款來自美洲的「粉鳳梨」近期在中國各大電商平台上架，切開後果肉呈現夢幻粉紅色，價格同樣驚人，單顆售價高達人民幣800多元（人民幣，下同，約台幣3645元），遠高於一般鳳梨，引發消費者熱議，不少人好奇，粉鳳梨是否經過人工染色，是否能安心食用。

據《央視新聞》報導，粉鳳梨的粉紅色果肉並非人工添加色素，而是與其所含的番茄紅素有關。一般鳳梨在成熟過程中，番茄紅素會在酵素作用下轉化為β-胡蘿蔔素，使果肉呈現黃色；而粉鳳梨則透過基因改良技術，降低相關轉化酵素的活性，使成熟後仍保留較高含量的番茄紅素，因此果肉呈現粉紅色。

▲電商平台上的粉鳳梨商品。（圖／翻攝自微博，上同）

美國食品藥品監督管理局（FDA）已於2016年認定粉鳳梨可安全食用並批准上市。目前該育種技術受專利保護，全球僅由美國德爾蒙特公司（Del Monte Fresh Produce Co.）獨家生產與銷售，種植地位於哥斯大黎加中部，單顆果實從種植到成熟需近兩年時間，加上育種、栽培與運輸成本高昂，價格因此居高不下。部分消費者表示，粉鳳梨口感香甜多汁，帶有類似糖果的香氣，物有所值。

▲平均單顆要價千元。（圖／翻攝自微博，上同）

專家說明，目前食用鳳梨已培育出上百種品系，常見可分為皇后類、卡因類、西班牙類及雜交類。其中，皇后類葉緣帶刺、果眼深、糖度高，中國市場常見的「巴厘鳳梨」即屬此類；卡因類葉片較光滑、果眼淺、口感酸甜適中，市面上標示為「鳳梨」的產品多屬此類或其雜交後代。

至於許多人吃鳳梨時出現「扎嘴」的不適感，主要與果肉中的鳳梨蛋白酶及草酸鈣針狀結晶有關。鳳梨蛋白酶會分解口腔黏膜表層蛋白質，而草酸鈣結晶則會對黏膜造成物理刺激，未成熟的鳳梨因有機酸含量較高，更容易引發不適。

坊間流傳以鹽水浸泡可減少刺痛感，但研究顯示，鹽水對抑制鳳梨蛋白酶效果有限，實際上多半是降低酸度、增強甜味感知所帶來的心理效果。專家建議，可選擇低蛋白酶、低草酸鈣的鳳梨品種，或將鳳梨加熱後食用，高溫可使相關刺激物質失活，鳳梨咕咾肉、炒飯與披薩等料理，都是不錯的選擇。