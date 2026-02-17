免費刮刮樂、送春聯　觀光署春節景區活動懶人包

▲井仔腳瓦盤鹽田。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

春節期間不少民眾會出門旅遊，交通部觀光署轄下國家風景區管理處舉辦系列活動，包括都歷遊客中心的「好運不停蹄」免費刮刮樂、三芝遊客中心春節送春聯及北門王爺藝饗節等，適合親子同樂。

三芝遊客中心春節藝文系列活動

為活化三芝遊客中心，將於年節前後邀請當地藝文團體進行系列活動，包括2月7日上午春聯揮毫發送、下午民眾參與畫可愛的馬；2月28日陶板活動、3月7日木雕活動及木雕作品展；3月14日藍染活動等

活動時間：2月7日至3月14日

活動地點：三芝遊客中心

新春好運不停蹄－115年春節小遊戲

春節期間（初一至初三）於都歷遊客中心舉辦每日兩場（上午10時及下午2時）「好運不停蹄」，透過挑戰任務引導遊客認識東海岸知識及美麗的裝置藝術品，完成所有挑戰即可獲得一次刮刮樂機會。

活動時間：2月17日至2月19日

活動地點：都歷遊客中心

雲嘉南濱海鹽續幸福系列活動

「鹽續幸福」代表鹽田文化的延續，將以音樂、祭典、市集與祈福活動，邀請大家走訪雲嘉南濱海，活動也邀請線上知名藝人、樂團演出，並安排曾經在雲嘉南轄區演出的表團，適合各年齡層。

活動時間：2月14日、3月14日

活動地點：布袋高跟鞋教堂、北門遊客中心

「北門王爺藝饗節」系列活動

串聯北門在地六大宮廟與文化亮點，透過藝文展演、深度祈福體驗及趣味集章互動，邀請民眾走訪北門，感受傳統信仰與現代觀光交織的節慶魅力。

活動時間：2月20日、3月7日、3月28日

活動地點：井仔腳瀨東泰安宮、北門永隆宮、三寮灣東隆宮

渚橋海洋園區-啟航派對

台東海洋新據點Kuroro Aqua浪潛水海洋園區2月22日開幕，民眾可手持護照闖關探險，漫遊職人市集與書香角落。

活動時間：2月22日

活動地點：渚橋休憩區、渚橋海洋園區

2026日月潭櫻花季

台灣最大的賞櫻盛會之一，活動地點包含九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、魚池鄉香茶巷、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等賞櫻景點，從1月初開始舉辦多場賞櫻周邊活動，如櫻花茶席、櫻花市集、櫻花草地咖啡日、賞櫻體驗等活動。

活動時間：1月15日至3月8日

活動地點：九族文化村、日月潭纜車站、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、魚池鄉香茶巷、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷。