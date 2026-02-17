　
免費刮刮樂、送春聯　觀光署春節景區活動懶人包

▲▼井仔腳瓦盤鹽田。（圖／記者周湘芸攝）

▲井仔腳瓦盤鹽田。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

春節期間不少民眾會出門旅遊，交通部觀光署轄下國家風景區管理處舉辦系列活動，包括都歷遊客中心的「好運不停蹄」免費刮刮樂、三芝遊客中心春節送春聯及北門王爺藝饗節等，適合親子同樂。

三芝遊客中心春節藝文系列活動

為活化三芝遊客中心，將於年節前後邀請當地藝文團體進行系列活動，包括2月7日上午春聯揮毫發送、下午民眾參與畫可愛的馬；2月28日陶板活動、3月7日木雕活動及木雕作品展；3月14日藍染活動等

活動時間：2月7日至3月14日

活動地點：三芝遊客中心

新春好運不停蹄－115年春節小遊戲

春節期間（初一至初三）於都歷遊客中心舉辦每日兩場（上午10時及下午2時）「好運不停蹄」，透過挑戰任務引導遊客認識東海岸知識及美麗的裝置藝術品，完成所有挑戰即可獲得一次刮刮樂機會。

活動時間：2月17日至2月19日

活動地點：都歷遊客中心

雲嘉南濱海鹽續幸福系列活動

「鹽續幸福」代表鹽田文化的延續，將以音樂、祭典、市集與祈福活動，邀請大家走訪雲嘉南濱海，活動也邀請線上知名藝人、樂團演出，並安排曾經在雲嘉南轄區演出的表團，適合各年齡層。

活動時間：2月14日、3月14日

活動地點：布袋高跟鞋教堂、北門遊客中心

「北門王爺藝饗節」系列活動

串聯北門在地六大宮廟與文化亮點，透過藝文展演、深度祈福體驗及趣味集章互動，邀請民眾走訪北門，感受傳統信仰與現代觀光交織的節慶魅力。

活動時間：2月20日、3月7日、3月28日

活動地點：井仔腳瀨東泰安宮、北門永隆宮、三寮灣東隆宮

渚橋海洋園區-啟航派對

台東海洋新據點Kuroro Aqua浪潛水海洋園區2月22日開幕，民眾可手持護照闖關探險，漫遊職人市集與書香角落。

活動時間：2月22日

活動地點：渚橋休憩區、渚橋海洋園區

2026日月潭櫻花季

台灣最大的賞櫻盛會之一，活動地點包含九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、魚池鄉香茶巷、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等賞櫻景點，從1月初開始舉辦多場賞櫻周邊活動，如櫻花茶席、櫻花市集、櫻花草地咖啡日、賞櫻體驗等活動。

活動時間：1月15日至3月8日

活動地點：九族文化村、日月潭纜車站、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、魚池鄉香茶巷、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷。

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包
安孝燮「 Happy Korean Lunar New Ye
蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　脫口罩真面目曝
樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　惡化現況

鈔能力圍爐！火爐旁擺一圈鈔票祭祖　阿伯曝超狂習俗：從小擺到大

快衝溪州公園！「2026花在彰化」盛大開幕　看燈、賞花、吃美食

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　脫口罩真面目曝！網又暴動：好美

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

免費刮刮樂、送春聯　觀光署春節景區活動懶人包

借閱數驚人！突破1,900萬冊　高市圖「開卷書香」點燃城市閱讀熱潮

南鯤鯓代天府擲筊請示吉祥字曝光　呼應國運籤象徵台灣走出陰霾

南鯤鯓國運籤抽「蘇秦拜相」中上上籤！廟方：今年比去年旺

自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

太平山蹦蹦車女駕駛吸遊客合照　不畏粗重工作「只怕冬天太冷」

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

從政好面相？政壇大撞臉　跨黨派「分身術」、新科立委常被認錯

宜蘭2026地價公告出爐　羅東夜市轉角蟬聯地王24年

樂天女孩甜美拜年！　彭彭笑喊想當花蓮觀光大使

有苗栗人帶路吃才知道！苑裡隱藏版鵝肉店　炒骨仔肉絕對必點

2026春季新香水推薦！TOM FORD無花果、愛馬仕麝香鳶尾一次看

看得出這6女星幾歲？天心「20年不吃鹽酥雞」鍾欣怡戒珍奶 殘酷菜單曝

再婚李玉璽首過年！許允樂「情侶紅帽T放閃」　全家團圓溫馨依偎

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年　南消三大宣導「馬到平安」

韓援啦啦隊朴昭映撞臉瀨戶環奈！PTT瘋傳對比照：根本雙胞胎

鄭麗文撞鐘抖動引熱議！　他親吐靈驗經歷：相信她也是有感應的

【護照裡有彩蛋】台灣護照照紫外光　冒出隱藏景點圖樣

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

初一早上別洗澡　8大過年禁忌

春節代客餵貓　陸男大賺68萬元！

春節代客餵貓　陸男大賺68萬元！

春節期間，代客上門餵寵的需求大幅成長，上海一名男子今年與團隊在20多天內已完成2000多單，光是餵貓的收入就能有16萬元人民幣（約68萬元新台幣）的收入。

千條奶凍捲免費吃　宜蘭慈皇宮初一起連發5天

千條奶凍捲免費吃　宜蘭慈皇宮初一起連發5天

每包要2000元！南韓紅包行情翻倍　42%拒給

每包要2000元！南韓紅包行情翻倍　42%拒給

除夕夜「晚上12點還在放鞭炮」他被吵醒氣炸

除夕夜「晚上12點還在放鞭炮」他被吵醒氣炸

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

春節活動景區三芝鹽田北門

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

