　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了　過來人搖頭：自找麻煩

▲▼上班,小資族,電腦,男友,工作,公司,同事,工程師。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲同事年終獎金領得比較少。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

辛苦工作一年，很多人最期待的事情就是領年終獎金。近日有一名男網友分享，他今年入帳的年終獎金比去年優渥，然而平時表現認真的同事，卻面臨年終縮水的窘境，讓他不敢告訴對方真相。貼文曝光後，引起討論。

年終入帳見驚喜　同事待遇卻不如預期

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「年終比同事多，但不敢告訴他」為標題發文提到，最近年終獎金入帳，他查看後，發現金額比去年更多，大約領到了2.5個月。

此時，一位人很好、工作態度也非常認真的同事傳訊息來詢問原PO的領取狀況，該位同事透露，自己今年的年終不知為何比去年還少，大約僅領到1個月。

▲▼滑手機,渣男,上網,薪水小偷。（圖／記者鄺郁庭攝）

擔心同儕受挫離職　他稱領「一個月」掩蓋真相

原PO透露，由於這位同事人很好且工作努力，他擔心對方得知兩人獎金落差高達1.5個月後，會感到不平衡，甚至萌生離職念頭，所以他選擇撒下善意的謊言，告訴對方自己也只領到1個月，只求對方不要得知真相。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「認真的人會領比較少，原來是真的」、「有人問一律會說跟你差不多」、「你人真好，是好同事」、「談錢傷感情，都說差不多就好」、「認真有能力的人會被主管當成威脅假想敵，自然不會給太好的考績」、「你怎麼知道他是不是真的領一個月，說不定低報試探你拿多少而已」。

也有網友直言，「同事間一律不討論薪資，除非不同部門，或是有一邊已經打算離職了，今天如果他密你說他年終6個月，是不是就變成你想要離職？當初跟公司談的薪水、獎金，只要自己覺得OK，可以繼續做，那就足夠了，討論這種事只是自找麻煩」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／習近平喊慎重處理！　川普：對台軍售很快會做決定
紅包變白包？小姑連2年包2100元　網揭含義超棒
「5位兒童台姐姐」近況曝！愷樂神隱4年當媽　米可白認愛
李珠珢回來了！　神隱78天除夕發聲
廢死聯盟不演了！　出招反制嗆聲網友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初一早上別洗澡！「8大過年禁忌」小心衰一整年

小姑連2年紅包2100元　竟暗藏「特殊祝福」網驚呼長知識了

年夜飯前就吵架！阿嬤「你是外孫」怒離席　爸媽擅找前夫她拒回家

國道8路段上午恐湧車潮　高公局籲國5南向傍晚後再出發

「奉茶App」可查全台1.3萬免費飲水站　累計減用352萬個塑膠瓶

2026馬年開運密技曝光　裝富貴人家的水就能借運

紅包變白包？小姑連2年包2100元　網揭含義超棒

西螺福興宮「頭香哥」13年前就搶過！　祕訣只有一句話

孩子眼中的原住民族　台中7校校園溫暖開展

大年初一拜什麼神最對？走春穿新衣開運色、禁忌色一次看

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

初一早上別洗澡！「8大過年禁忌」小心衰一整年

小姑連2年紅包2100元　竟暗藏「特殊祝福」網驚呼長知識了

年夜飯前就吵架！阿嬤「你是外孫」怒離席　爸媽擅找前夫她拒回家

國道8路段上午恐湧車潮　高公局籲國5南向傍晚後再出發

「奉茶App」可查全台1.3萬免費飲水站　累計減用352萬個塑膠瓶

2026馬年開運密技曝光　裝富貴人家的水就能借運

紅包變白包？小姑連2年包2100元　網揭含義超棒

西螺福興宮「頭香哥」13年前就搶過！　祕訣只有一句話

孩子眼中的原住民族　台中7校校園溫暖開展

大年初一拜什麼神最對？走春穿新衣開運色、禁忌色一次看

臉書預告小年夜殺人！高雄男「等這天很久了」　闖前女友家砍她

初一早上別洗澡！「8大過年禁忌」小心衰一整年

韓國WBC先發連傷！韓國隊補牛棚投手引熱議　主帥親自說明原因

開箱詹詠然榮譽榜　14歲澳網金盃救全家換來球后巔峰

6位同事集資派新手爸當代表　手氣超旺刮中百萬

小姑連2年紅包2100元　竟暗藏「特殊祝福」網驚呼長知識了

年夜飯前就吵架！阿嬤「你是外孫」怒離席　爸媽擅找前夫她拒回家

快訊／習近平喊慎重處理！　川普：對台軍售很快會做決定

國道8路段上午恐湧車潮　高公局籲國5南向傍晚後再出發

速食店「新年開運美食」一次看　有龍蝦炸雞桶、金迎招財薯來堡

【最無辜的那種貓】走一個貓式滑步！牠的小肚肚什麼都能藏

生活熱門新聞

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

監理站通知「發6000元獎金」　原因驚呆網：這紀錄超猛

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

即／大甲鎮瀾宮搶頭香！男側門超車抱金媽

老祖宗保佑！「野生花木蘭」排隊刮刮樂

除夕發紅包卡關！LINE Pay晚間突大當機

湧蓮寺「國運籤」下下籤　朝野不宜內鬥

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

更多熱門

相關新聞

「包600元給父母」憂太過分　網給1建議

「包600元給父母」憂太過分　網給1建議

每到農曆春節，許多人就會為了紅包要包多少而感到苦惱。近日一名女網友發文求助，表示自己過去有工作時，都會包6600元給父母，但今年為了進修重返校園，收入銳減，因此打算改包600元，這樣會太過分嗎？貼文曝光後，引起討論。

他和3同事沒領到年終　網揪關鍵：你太衝動

他和3同事沒領到年終　網揪關鍵：你太衝動

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

她怕30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話

她怕30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話

找對象要求存款至少50萬會太過分嗎？網戰翻

找對象要求存款至少50萬會太過分嗎？網戰翻

關鍵字：

年終獎金年終Dcard

讀者迴響

熱門新聞

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘

監理站通知「發6000元獎金」　原因驚呆網：這紀錄超猛

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

美魔女嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引暴動

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面