年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了　過來人搖頭：自找麻煩

▲同事年終獎金領得比較少。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

辛苦工作一年，很多人最期待的事情就是領年終獎金。近日有一名男網友分享，他今年入帳的年終獎金比去年優渥，然而平時表現認真的同事，卻面臨年終縮水的窘境，讓他不敢告訴對方真相。貼文曝光後，引起討論。

年終入帳見驚喜 同事待遇卻不如預期

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「年終比同事多，但不敢告訴他」為標題發文提到，最近年終獎金入帳，他查看後，發現金額比去年更多，大約領到了2.5個月。

此時，一位人很好、工作態度也非常認真的同事傳訊息來詢問原PO的領取狀況，該位同事透露，自己今年的年終不知為何比去年還少，大約僅領到1個月。

擔心同儕受挫離職 他稱領「一個月」掩蓋真相

原PO透露，由於這位同事人很好且工作努力，他擔心對方得知兩人獎金落差高達1.5個月後，會感到不平衡，甚至萌生離職念頭，所以他選擇撒下善意的謊言，告訴對方自己也只領到1個月，只求對方不要得知真相。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「認真的人會領比較少，原來是真的」、「有人問一律會說跟你差不多」、「你人真好，是好同事」、「談錢傷感情，都說差不多就好」、「認真有能力的人會被主管當成威脅假想敵，自然不會給太好的考績」、「你怎麼知道他是不是真的領一個月，說不定低報試探你拿多少而已」。

也有網友直言，「同事間一律不討論薪資，除非不同部門，或是有一邊已經打算離職了，今天如果他密你說他年終6個月，是不是就變成你想要離職？當初跟公司談的薪水、獎金，只要自己覺得OK，可以繼續做，那就足夠了，討論這種事只是自找麻煩」。