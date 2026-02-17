「假檢警」老梗！新北銀行員攔阻92萬　警民聯手活捉通緝車手

▲王姓車手遭通緝仍不知悔改，繼續當詐團車手遭警逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

詐騙集團假冒國家安全委員會與檢警機關，誆稱民眾涉及洗錢案的「老梗」又出現了！新北市一名李姓女子日前險些掉入陷阱，準備臨櫃提領92萬元現金上繳，所幸銀行行員機警通報。新莊警方接手後「將計就計」，跨區埋伏至三重，不僅保住被害人的積蓄，更當場活捉一名身背詐欺通緝的27歲王姓車手，訊後依詐欺罪移送偵辦並依法解送歸案。

據了解，受害的李姓女子日前接獲詐騙集團電話，對方分飾多角假冒「國家安全委員會」及「檢警單位」，語氣嚴厲地誆稱李女個資外洩，門號遭不法集團盜用作為詐騙人頭，現已涉及嚴重的洗錢刑事案件。為了增加真實性，還透過LINE與被害人聯繫，甚至煞有其事地在電話中進行「線上製作筆錄」，讓李女深陷恐懼。隨後，又指示她前往銀行提領92萬元現金，並待命等待「專員」面交以「自清」。

當天下午1時許，李女前往新莊思源路的台北富邦銀行提款。臨櫃行員察覺李女神色慌張、提領金額鉅大，懷疑遇詐騙，隨即啟動警銀合作機制通報警方。新莊分局昌平派出所員警趕赴現場後，一聽聞「檢警、個資外洩」等關鍵字，立刻斷定為詐騙。警方安撫李女情緒後，說服她配合警方「誘敵」，隨即趕往約定的面交地點佈線。

專案小組在三重區重新路五段609巷重兵埋伏。27歲的王姓車手自以為大魚上鉤，現身準備收取92萬元贓款時，大批便衣警察一擁而上，當場將其壓制在地，扣得手機及相關事證。經清查身分後赫然發現，王姓車手早因涉及其他詐欺案被發布通緝在案，沒想到躲避通緝期間仍不悔改，持續為詐團當車手。全案訊後依詐欺罪嫌及詐欺通緝移送新北地方檢察署偵辦。