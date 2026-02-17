樂生醫院病房導入智能工具　護理師：多了神隊友！

▲樂生醫院與神通資科共同展示智慧醫療成果。（圖／樂生醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近年醫界面臨護理人力短缺困境，醫護人員福祉備受重視。衛福部樂生醫院去年起逐步導入多項智能工具，以科技減輕護理工作負擔，其中智能護理行動車可自動跟隨護理師，讓巡房工作更省事省力，醫護人員都直呼是神隊友。

衛福部去年起推動「健康台灣深耕計畫」，位於桃園龜山區的樂生醫院呼應計畫中優化醫療工作條件與智慧科技醫療訴求，特別與神通資科共同舉辦「智能串聯E+1 醫護照護更有力」展示，在醫院大廳展示智慧醫療成果。在門診、檢驗科、藥局與病房多項智能工具串聯下，讓病人看診、量血壓更快速，醫事人員在採集檢體、領取藥物、給藥換藥、傳送醫務用品也更安全且便捷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲神通資科總經理陳錫裕（左）與院長王偉傑（右）強調，運用智能工具能有效提升整體疾病照護。（圖／樂生醫院提供）

護理科主任鄭涵菁指出，以住院病房為例，病房護理師、醫師可透過導入病人病歷、檢查、手術和醫護人員排班系統的電子白板，即時掌握病人動態、提升醫療團隊工作效率，目前樂生醫院已經運用於各樓層病房。

新加入病房團隊的「MiCart智能護理行動車」，結合傳統換藥車、治療車，可承重達100公斤的醫務用品，能夠自動跟隨護理人員巡房給藥路線，也可以指定到位等候護理人員到場施作。透過影像辨識護理人員，護理交班時可即刻辨識轉換。

此外，過去護理師常因必須推著沉重的推車到病房巡房出現手腕腰部的施力傷害，「智能護理行動車」服役可支援臨床護理各項作業，降低護理人員推車往來負擔，堪稱是護理師視為最佳神隊友。由於臨床護理工作身心負擔大，智能工具的加入能適度舒緩緊繃的人力，目前運用下來護理人員適應狀況佳、反應良好。

▲智能護理行動車，護理師直呼為最佳神隊友。（圖／樂生醫院提供）

神通資訊科技智慧公司總經理陳錫裕提及，交通事業群致力於將智慧運輸技術導入醫療場域，研發AI智能工具用意便是減輕醫護人員的工作負擔、降低職業傷害。公司正積極將智慧運輸科技轉化為醫護助力。目前已成功在樂生醫院導入「AI智能物流車」，該設備可自動穿梭醫院樓層運送重達200公斤被服與衛材，顯著降低基層人員搬運時的施力傷害。未來將持續深入洞察醫療現場需求，研發更多智能工具，全面提升醫護職場的工作福祉。

樂生醫院院長王偉傑強調，除病房服務優化，門診、藥局、檢驗科各就醫流程也融入智能方案，像是讓藥師更省力、取藥零差錯的智慧藥櫃，以及可自動化備妥各項檢驗試管的醫事檢驗科備管系統。另外，樂生去年中即導入診間悠遊卡結帳，為部立醫院首家。院方相當重視醫事人員健康與福祉，智能工具的使用讓人員省時省力，更能有效提升整體疾病照護品質。