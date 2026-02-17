　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樂生醫院病房導入智能工具　護理師：多了神隊友！

▲樂生醫院與神通資科共同展示智慧醫療成果。（圖／樂生醫院提供）

▲樂生醫院與神通資科共同展示智慧醫療成果。（圖／樂生醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近年醫界面臨護理人力短缺困境，醫護人員福祉備受重視。衛福部樂生醫院去年起逐步導入多項智能工具，以科技減輕護理工作負擔，其中智能護理行動車可自動跟隨護理師，讓巡房工作更省事省力，醫護人員都直呼是神隊友。

衛福部去年起推動「健康台灣深耕計畫」，位於桃園龜山區的樂生醫院呼應計畫中優化醫療工作條件與智慧科技醫療訴求，特別與神通資科共同舉辦「智能串聯E+1　醫護照護更有力」展示，在醫院大廳展示智慧醫療成果。在門診、檢驗科、藥局與病房多項智能工具串聯下，讓病人看診、量血壓更快速，醫事人員在採集檢體、領取藥物、給藥換藥、傳送醫務用品也更安全且便捷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲神通資科總經理陳錫裕（左）與院長王偉傑（右）強調，運用智能工具能有效提升整體疾病照護。（圖／樂生醫院提供）

▲神通資科總經理陳錫裕（左）與院長王偉傑（右）強調，運用智能工具能有效提升整體疾病照護。（圖／樂生醫院提供）

護理科主任鄭涵菁指出，以住院病房為例，病房護理師、醫師可透過導入病人病歷、檢查、手術和醫護人員排班系統的電子白板，即時掌握病人動態、提升醫療團隊工作效率，目前樂生醫院已經運用於各樓層病房。

新加入病房團隊的「MiCart智能護理行動車」，結合傳統換藥車、治療車，可承重達100公斤的醫務用品，能夠自動跟隨護理人員巡房給藥路線，也可以指定到位等候護理人員到場施作。透過影像辨識護理人員，護理交班時可即刻辨識轉換。

此外，過去護理師常因必須推著沉重的推車到病房巡房出現手腕腰部的施力傷害，「智能護理行動車」服役可支援臨床護理各項作業，降低護理人員推車往來負擔，堪稱是護理師視為最佳神隊友。由於臨床護理工作身心負擔大，智能工具的加入能適度舒緩緊繃的人力，目前運用下來護理人員適應狀況佳、反應良好。

▲智能護理行動車，護理師直呼為最佳神隊友。（圖／樂生醫院提供）

▲智能護理行動車，護理師直呼為最佳神隊友。（圖／樂生醫院提供）

神通資訊科技智慧公司總經理陳錫裕提及，交通事業群致力於將智慧運輸技術導入醫療場域，研發AI智能工具用意便是減輕醫護人員的工作負擔、降低職業傷害。公司正積極將智慧運輸科技轉化為醫護助力。目前已成功在樂生醫院導入「AI智能物流車」，該設備可自動穿梭醫院樓層運送重達200公斤被服與衛材，顯著降低基層人員搬運時的施力傷害。未來將持續深入洞察醫療現場需求，研發更多智能工具，全面提升醫護職場的工作福祉。

樂生醫院院長王偉傑強調，除病房服務優化，門診、藥局、檢驗科各就醫流程也融入智能方案，像是讓藥師更省力、取藥零差錯的智慧藥櫃，以及可自動化備妥各項檢驗試管的醫事檢驗科備管系統。另外，樂生去年中即導入診間悠遊卡結帳，為部立醫院首家。院方相當重視醫事人員健康與福祉，智能工具的使用讓人員省時省力，更能有效提升整體疾病照護品質。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5月大親兒丟包　30歲父泣喊：沒錢養小孩
張鈞甯首登春晚「家的味道像空氣」
鄭麗文「紅繩劇烈狂抖」　馬英九曾直接扯斷
3寶媽救出「3代7口」90％燒傷　夫慘死火海
「武術機器人」驚艷全世界！後空翻、雙節棍動作流暢
超抖！鄭麗文法鼓山手握紅繩　劇烈抖動畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年聊天差點被問結婚沒！他1句話「長輩自己吵起來」全笑翻

請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣　只存不花反而卡住

2026生活趨勢「類比包」是什麼？3招教你放下手機、找回離線生活的真實溫度

包1000元給姪子　長輩嫌「單數不吉利！」他收回紅包卻被阻止

今明北台灣濕涼　初三起回暖各地可見陽光

除夕夜「晚上12點還在放鞭炮」他被吵醒氣炸！管制時間、地區曝

樂生醫院病房導入智能工具　護理師：多了神隊友！

迎新春馬年主題　霧峰農會串聯農遊購體驗

除夕夜台中近海4.0地震「相當少見」　氣象署：上次為1967年

初一早上別洗澡！「8大過年禁忌」小心衰一整年

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

過年聊天差點被問結婚沒！他1句話「長輩自己吵起來」全笑翻

請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣　只存不花反而卡住

2026生活趨勢「類比包」是什麼？3招教你放下手機、找回離線生活的真實溫度

包1000元給姪子　長輩嫌「單數不吉利！」他收回紅包卻被阻止

今明北台灣濕涼　初三起回暖各地可見陽光

除夕夜「晚上12點還在放鞭炮」他被吵醒氣炸！管制時間、地區曝

樂生醫院病房導入智能工具　護理師：多了神隊友！

迎新春馬年主題　霧峰農會串聯農遊購體驗

除夕夜台中近海4.0地震「相當少見」　氣象署：上次為1967年

初一早上別洗澡！「8大過年禁忌」小心衰一整年

重案回顧／乾哥乾妹一審判9年、8年　法官認2人：已漸能覺察認錯

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

對沖基金買進亞股規模創10年新高　市場看多氣氛濃

每包要2000元！南韓「壓歲錢行情」翻倍　42%拒給：互不相欠最好

又有台男「在日本詐騙」被逮！　假冒警察騙走1500萬日圓現金

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

過年聊天差點被問結婚沒！他1句話「長輩自己吵起來」全笑翻

AI寫程式工具「軟體介面」爭議　網揭最核心關鍵

請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣　只存不花反而卡住

追劇追到眼睛乾　中醫教「按壓4穴位」緩解酸澀

【實用技能？】媽媽教狗狗「沒禮貌才藝」　哼一聲立刻甩頭不理人XD

生活熱門新聞

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

監理站通知「發6000元獎金」　原因驚呆網：這紀錄超猛

大年初一拜什麼神最對？

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

即／大甲鎮瀾宮搶頭香！男側門超車抱金媽

更多熱門

相關新聞

基隆推「神隊友召喚卡」送4小時臨時托育

基隆推「神隊友召喚卡」送4小時臨時托育

為減輕新手爸媽育兒負擔、打造更友善的育兒環境，基隆市政府宣布，自2026年1月1日（含）以後出生的新生兒，其家長可獲得免費4小時的兒童日間定點臨時托育抵用券。抵用券將以4張「神隊友召喚卡」形式發放，每張面額為1小時，提供家長彈性運用臨時托育服務，在需要時獲得即時育兒支援。

海神聖誕趴「浪人情歌」4球星與神隊友飆歌同樂

海神聖誕趴「浪人情歌」4球星與神隊友飆歌同樂

職場「最罩星座」公開！抱緊他們的大腿準沒錯

職場「最罩星座」公開！抱緊他們的大腿準沒錯

高中弟健檢爆紅字！醫一聽「失衡日常」：很多人都這樣

高中弟健檢爆紅字！醫一聽「失衡日常」：很多人都這樣

極品老公超愛家「豪玩2女砲友」！妻見對象崩潰

極品老公超愛家「豪玩2女砲友」！妻見對象崩潰

關鍵字：

智能工具樂生醫院降低醫護工作負擔神隊友

讀者迴響

熱門新聞

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

美魔女嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引暴動

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面