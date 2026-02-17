請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣　只存不花反而卡住

▲只顧著存錢，可能讓財運停滯，反之請客、犒賞自己，會讓金錢流動。（圖／記者劉維榛攝）

記者林育綾／綜合報導

農曆新年不少人都想求財運，不過日本暢銷作家masa指出，財運能否改善的關鍵，不只是存了多少錢，而是「平時怎麼對待錢」，若長期對金錢充滿焦慮、壓抑，容易讓財運停滯。反之「幫家人朋友付錢、請客、在能力範圍內捐款」等，能讓金錢正向流動。

日本暢銷作家masa在著作《被財神爺喜歡到怕的方法》中提出「金毒」的概念，形容錯誤的金錢觀與生活習慣，會在不知不覺中破壞財運。他認為，金錢與人的關係是一體兩面，愈是害怕失去、愈想死守不放，反而愈難讓錢留下來。

●愛哭窮、只存不花，容易讓財運卡住

masa指出，許多人習慣把「我沒錢」掛在嘴邊，或對有錢人抱持負面評價，這類言語和心態，會逐漸強化對金錢的排斥感。他也提醒，一味把「存錢、儲蓄」當成唯一目標，卻不讓錢適度流動，反而可能讓財運停在原地。

書中整理出幾種常見、卻容易破壞財運的行為，包括：經常說錢的壞話、長期處在嫉妒與比較心態中，以及忽略生活環境的整潔，特別是廚房、衛浴等與「水」相關的空間。masa認為，環境的混亂，往往反映一個人對金錢與生活缺乏安全感。

●讓錢流動從「願意付出」開始

相對於一味節省，masa更強調「讓錢正向流動」的重要性。他建議，適度為家人或朋友付錢、請客，或在能力範圍內捐款，都是調整金錢關係的方式。花錢讓人開心，本身就是一種良性的金錢循環。

此外，他也提醒不要忽略「犒賞自己」，在完成工作、達成目標後，允許自己用金錢換取小小的快樂，有助於降低對金錢的恐懼感，讓人從「匱乏心態」轉向「更健康的互動模式」。

與其一味要求自己更節省，不如重新思考「我是不是一直在用壓力對待錢？」當願意調整語言、行為與生活細節，財運往往也會隨之出現變化。

▲《被財神爺喜歡到怕的方法》分享許多「我們與金錢的關係」觀念。（圖／如何出版提供）

《被財神爺喜歡到怕的方法》由如何出版發行，書中透過大量貼近日常的生活案例，引導讀者重新檢視自己與金錢之間的關係。作者masa在20多歲時，為了照顧生病的母親辭去正職，改以打工維持生計，期間接觸並實踐書中提到的「實現願望法」，母親的病情隨後出現轉機，此後他開始系統性學習心理學相關知識，並將其運用於諮商實務中，逐步發展出「超感謝筆記法」，也成為一名心理諮商師，出版多本暢銷書。