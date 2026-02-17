　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣　只存不花反而卡住

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲只顧著存錢，可能讓財運停滯，反之請客、犒賞自己，會讓金錢流動。（圖／記者劉維榛攝）

記者林育綾／綜合報導

農曆新年不少人都想求財運，不過日本暢銷作家masa指出，財運能否改善的關鍵，不只是存了多少錢，而是「平時怎麼對待錢」，若長期對金錢充滿焦慮、壓抑，容易讓財運停滯。反之「幫家人朋友付錢、請客、在能力範圍內捐款」等，能讓金錢正向流動。

日本暢銷作家masa在著作《被財神爺喜歡到怕的方法》中提出「金毒」的概念，形容錯誤的金錢觀與生活習慣，會在不知不覺中破壞財運。他認為，金錢與人的關係是一體兩面，愈是害怕失去、愈想死守不放，反而愈難讓錢留下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●愛哭窮、只存不花，容易讓財運卡住

masa指出，許多人習慣把「我沒錢」掛在嘴邊，或對有錢人抱持負面評價，這類言語和心態，會逐漸強化對金錢的排斥感。他也提醒，一味把「存錢、儲蓄」當成唯一目標，卻不讓錢適度流動，反而可能讓財運停在原地。

書中整理出幾種常見、卻容易破壞財運的行為，包括：經常說錢的壞話、長期處在嫉妒與比較心態中，以及忽略生活環境的整潔，特別是廚房、衛浴等與「水」相關的空間。masa認為，環境的混亂，往往反映一個人對金錢與生活缺乏安全感。

●讓錢流動從「願意付出」開始

相對於一味節省，masa更強調「讓錢正向流動」的重要性。他建議，適度為家人或朋友付錢、請客，或在能力範圍內捐款，都是調整金錢關係的方式。花錢讓人開心，本身就是一種良性的金錢循環。

此外，他也提醒不要忽略「犒賞自己」，在完成工作、達成目標後，允許自己用金錢換取小小的快樂，有助於降低對金錢的恐懼感，讓人從「匱乏心態」轉向「更健康的互動模式」。

與其一味要求自己更節省，不如重新思考「我是不是一直在用壓力對待錢？」當願意調整語言、行為與生活細節，財運往往也會隨之出現變化。

▲《被財神爺喜歡到怕的方法》分享許多「我們與金錢的關係」觀念。（圖／如何出版提供）

《被財神爺喜歡到怕的方法》由如何出版發行，書中透過大量貼近日常的生活案例，引導讀者重新檢視自己與金錢之間的關係。作者masa在20多歲時，為了照顧生病的母親辭去正職，改以打工維持生計，期間接觸並實踐書中提到的「實現願望法」，母親的病情隨後出現轉機，此後他開始系統性學習心理學相關知識，並將其運用於諮商實務中，逐步發展出「超感謝筆記法」，也成為一名心理諮商師，出版多本暢銷書。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5月大親兒丟包　30歲父泣喊：沒錢養小孩
張鈞甯首登春晚「家的味道像空氣」
鄭麗文「紅繩劇烈狂抖」　馬英九曾直接扯斷
3寶媽救出「3代7口」90％燒傷　夫慘死火海
「武術機器人」驚艷全世界！後空翻、雙節棍動作流暢
超抖！鄭麗文法鼓山手握紅繩　劇烈抖動畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年聊天差點被問結婚沒！他1句話「長輩自己吵起來」全笑翻

請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣　只存不花反而卡住

2026生活趨勢「類比包」是什麼？3招教你放下手機、找回離線生活的真實溫度

包1000元給姪子　長輩嫌「單數不吉利！」他收回紅包卻被阻止

今明北台灣濕涼　初三起回暖各地可見陽光

除夕夜「晚上12點還在放鞭炮」他被吵醒氣炸！管制時間、地區曝

樂生醫院病房導入智能工具　護理師：多了神隊友！

迎新春馬年主題　霧峰農會串聯農遊購體驗

除夕夜台中近海4.0地震「相當少見」　氣象署：上次為1967年

初一早上別洗澡！「8大過年禁忌」小心衰一整年

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

過年聊天差點被問結婚沒！他1句話「長輩自己吵起來」全笑翻

請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣　只存不花反而卡住

2026生活趨勢「類比包」是什麼？3招教你放下手機、找回離線生活的真實溫度

包1000元給姪子　長輩嫌「單數不吉利！」他收回紅包卻被阻止

今明北台灣濕涼　初三起回暖各地可見陽光

除夕夜「晚上12點還在放鞭炮」他被吵醒氣炸！管制時間、地區曝

樂生醫院病房導入智能工具　護理師：多了神隊友！

迎新春馬年主題　霧峰農會串聯農遊購體驗

除夕夜台中近海4.0地震「相當少見」　氣象署：上次為1967年

初一早上別洗澡！「8大過年禁忌」小心衰一整年

重案回顧／乾哥乾妹一審判9年、8年　法官認2人：已漸能覺察認錯

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

對沖基金買進亞股規模創10年新高　市場看多氣氛濃

每包要2000元！南韓「壓歲錢行情」翻倍　42%拒給：互不相欠最好

又有台男「在日本詐騙」被逮！　假冒警察騙走1500萬日圓現金

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

過年聊天差點被問結婚沒！他1句話「長輩自己吵起來」全笑翻

AI寫程式工具「軟體介面」爭議　網揭最核心關鍵

請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣　只存不花反而卡住

追劇追到眼睛乾　中醫教「按壓4穴位」緩解酸澀

【台北狗才懂的快樂】回雲林過年超開心！不用牽繩滿院子瘋跑XD

生活熱門新聞

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

監理站通知「發6000元獎金」　原因驚呆網：這紀錄超猛

大年初一拜什麼神最對？

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

即／大甲鎮瀾宮搶頭香！男側門超車抱金媽

更多熱門

相關新聞

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

清水孟國際塔羅小孟老師指出，大年初一迎來大樂透加碼，財氣旺盛，想試手氣的民眾可把握良機！刮刮樂財神方位在「正南方」，不妨前往住家南方的彩券行試試運氣。樂透好運生肖為兔、牛、虎、龍、馬、羊、猴，招財數字為1、3、7、8。

說這3字是大忌！「初一開運法曝光」能旺整年

說這3字是大忌！「初一開運法曝光」能旺整年

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包台南年味濃

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包台南年味濃

詹惟中現身霞海城隍廟！20年轉運秘訣公開了

詹惟中現身霞海城隍廟！20年轉運秘訣公開了

單身更旺！「3星座、3生肖」財運爆棚

單身更旺！「3星座、3生肖」財運爆棚

關鍵字：

招財財運財神

讀者迴響

熱門新聞

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

美魔女嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引暴動

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面