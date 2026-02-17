變態男揪少年凌虐性侵看護「手機錄影還打光」　重判9年10月

▲黃姓男子揪少年脅持外籍看護，暴力相向逼少年性侵，法官認黃男惡行重大，判處9年10月徒刑。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣1名黃姓男子只因債務、工作問題，對來台當看護的外籍女心生不滿，散播不實言論逼她現身後，找來少年強押偏僻山區，持鐵棍、高爾夫球桿痛毆，在她無力反抗倒地時，威逼少年對她強制性交，黃男甚至變態在旁持手機錄影還打光。法官審理後，依強制性交等罪嫌，對黃男判決9年10個月徒刑。

法官調查，被害女子「POLY（化名）」原本受雇黃男，照顧他年邁的媽媽，後來跟單身、開怪手為業的另名黃姓男子（約40歲），因近水樓台成為男女朋友，後來關係生變後她離開，黃男自認她積欠債務、不滿她不肯繼續照料老母，心生怨念。

POLY指控，她離開黃家時，黃男硬塞5000元給她修摩托車，否認雙方有債務問題。黃男到處說她騙錢、人品不好，自認被誣陷，不堪其擾才相約去年4月20日晚上8時30分，在卓蘭鎮豐田國小對面空地碰面。

她說，結果一碰面，連錢的問題都沒有談，黃男強拉上車，並命令少年用約束帶捆綁手腳，搶走她手機，一路開往卓蘭鎮偏僻的台電發電廠附近山區產業道路上，強脫她褲子，黃男情緒失控，持鐵棍毆打數下，直至鐵棍已彎曲不堪使用，他仍餘怒未消，再持高爾夫球桿繼續毆打她。

被害人指控，直至她無力反抗、躺臥在地後，黃男竟命令少年說：「你去X她，如果不去，我就打你。」而少年侵犯她時，黃男拿自己手機打燈，再用少年手機錄影，返回市區途中，甚至播放不堪入目畫面給她看，受辱約4小時的漫長過程，讓她承受肉體痛苦、精神屈辱，嚴重損及人性尊嚴。被害人報警後，檢警蒐證認定黃男惡行重大，向法院聲請羈押獲准，少年另案處理中。

法官審酌黃男僅因債務及工作問題對被害心生不滿，竟夥同少年剝奪她行動自由，在山區偏僻產業道路上，對她施暴和強制性交，犯罪手段惡劣、情節嚴重，使她身心飽受痛苦，陷於恐懼、絕望情緒的折磨；又被告在審理時僅坦承拍攝少年性影像罪，矢口否認加重剝奪他人行動自由及加重強制性交犯行，迄未取得女子諒解和彌補身心受創，犯後態度不佳，因此重判9年10月。