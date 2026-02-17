相差25歲！高雄狼師逼國中女拍裸照　判刑3年10月定讞

▲高雄某國中老師竟與少女交往，還逼迫少女拍下不雅照片。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄某國中生物老師阿文（化名），2021年間與相差25歲的國中少女交往，成為男女朋友。但阿文竟對少女說，若不拍裸照給他，就要分手，少女逼不得已，前前後後傳送自己的不雅照片8張給予阿文。導師發現後，通報處理，阿文遭提起公訴。一審重判阿文7年2月，二審改判3年10月。案經上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，阿文在2018年考上高雄某公立國中的理化科代課老師，而後連續多年，都在該國中教授理化、生物等科目。而案發於2021年10月間，他在教授該國中生物課程時，與當時年僅12歲的少女交往成為男女朋友，當年阿文已經37歲，2人間相差25歲。

沒多久，阿文透過通訊軟體MESSENGER，要求少女拍攝裸照給予他觀賞。少女在2、3天內，連續拍攝了自己裸露身體的7張照片，給予阿文。但阿文不滿足，在當年11月，他再度要求少女拍攝裸照，但少女這時覺得不妥，拒絕阿文。阿文這時竟惱怒，恫嚇說：若不自行拍攝，就要分手。少女迫於無奈，只好在自拍一張，傳送給阿文。

事件遭少女的班導師發現，立即通報學校處理。校方也啟動性平機制，並緊急將阿文解聘。少女的家長也提出告訴，阿文遭檢方偵辦後，聲請羈押獲准。檢方之後依照《兒童及少年性剝削防制條例》提起公訴。

法院審理時，阿文坦承犯行，並願意與家屬和解，但家屬均不同意。一審法院認定阿文有罪，重判有期徒刑7年2月。案件上訴第二審，高等法院高雄分院審理後，改認定阿文的犯行構成較輕刑責之罪，因此改判阿文有期徒刑3年10月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。