「灰姑娘」越女版！失聯移工見警棄車狂奔　鞋都掉了還是被逮

▲越南籍逃逸女移工跑給警察追，最終被逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

一名33歲曾姓越南籍失聯女移工，日前騎車行經新莊街頭見到保大警巡邏車，因心虛頻頻回頭，甚至在警員示意攔停時竟直接棄車跳下，連安全帽都沒脫就衝入巷弄。儘管跑到連鞋子都掉了，最終仍被包抄逮捕，員警忍不住訓斥，「妳跑得贏我嗎？」該越南女因此結束長達2年多的逃亡生涯，警訊後移請移民署新北專勤隊收容待遣返。

1月7日上午10時許，新北市保安警察大隊開著警車巡邏行經新莊區自由街與自治街口時，眼尖發現前方一名騎乘機車的女子行為異常。女子一看到警車靠近，便像驚弓之鳥般不斷回頭張望，員警察覺有異，隨即加速上前準備攔查。

不料，女騎士見警車逼近，竟在自治街69號前突然棄車，機車隨意丟棄路邊後，拔腿就往一旁巷弄內瘋狂奔逃。由於事發突然，連頭上的安全帽都顧不得脫，就這樣頂著沉重的帽子與員警展開百米短跑競賽。

「站住！別跑！」員警見狀立即下車徒步追趕。女子在狹窄巷弄內左繞右鑽，跑了約50米後，連腳上的鞋子都跑到掉了，最終在體力不支與員警包夾下，在自治街一處民宅前被攔截壓制，員警當場質問，「為什麼要跑，妳跑得贏我嗎？」

經調查，曾姓女子為越南籍移工，原在台工作，但逾期居留將近3年。當天是跟朋友借機車出門，沒想到因一時緊張「反射性」棄車逃跑，警訊後將曾女依規定移請移民署新北市專勤隊收容，等待後續遣返作業。