「奉茶App」可查全台1.3萬免費飲水站　累計減用352萬個塑膠瓶

▲民眾走春想喝水，透過奉茶APP一查馬上就有。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

9天農曆春節連假不免全家出遊。環境部提醒民眾，若不想為買水大排長龍，或花錢製造寶特瓶垃圾，推薦民眾出遊時隨身攜帶環保杯，並下載走春省錢攻略「奉茶APP」，透過手機就可查到全台1.3萬個免費飲水站點，除幫民眾看緊荷包，在馬年開春就展現愛地球行動力。

環境部指出，「奉茶行動」是由原點社會企業（CircuPlus）在2020年由環境部與民間所策動的公益飲水行動。下載人數已經突破35萬人，累積減少352萬瓶塑膠瓶裝水，減少碳排放量539公噸，相當2.73萬棵樹的碳吸附量，透過日常行動共同實踐減塑、減碳的綠色生活。

民眾若出門在外想喝水，又不想排隊買水，環境部表示，只要開啟奉茶APP，即可輕鬆找到鄰近飲水點，不僅落實環保，更展現台灣社會溫暖互助的「奉茶」人情味，讓安心喝水成為生活中的日常選擇。

▲民眾走春想喝水，可下載奉茶APP，一查馬上就有相關地點。（圖／環境部提供）

環境部強調，在推廣奉茶行動的同時，政府也高度重視民眾飲用水安全。針對供公眾飲用的連續供水固定設備，都根據「飲用水管理條例」定期進行水質檢測，讓民眾不僅喝得方便，更喝得安心。

環境部呼籲國人，馬年走春時不妨挑戰「無痕旅遊」，出遊時隨身攜帶環保杯，善用「奉茶APP」隨時補水，健康又環保。現在就拿起手機下載「奉茶APP」，讓我們一起用「自備、重複、少塑」的具體行動，為新的一年跑出綠色好彩頭。