>
社會 社會焦點 保障人權

跟騷法3／恐怖AirTag藏車底！數位跟蹤成新噩夢…這「3招」保命

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲即使只是傳送訊息，只要行為反覆、使被害人感到害怕，就可能違反《跟騷法》。（圖／記者李佳蓉攝）

記者葉品辰／綜合報導

隨著科技快速發展，定位裝置與智能手機應用越來越普及，跟蹤者也借助科技工具，讓騷擾變得更加隱蔽而難以察覺。近年來，尤其是藍牙追蹤器如 Apple AirTag、Tile防丟小幫手等產品，被不當用來追蹤他人位置，成為數位跟蹤的新手段。

受害者往往是在手機跳出「不明配件追蹤中」通知時，才驚覺有人正透過這些定位器監控自己的行蹤。這類追蹤器體積極小，藏匿容易，可能被置於車底、包包或衣物內，無需接觸手機也能傳送位置資訊，受害者甚至可能在幾天、幾週後才發現異常。這樣的情況在2025年依舊頻傳，讓許多人深感擔憂：科技本應提升生活品質，卻成為跟蹤者侵害隱私的新工具。除了實體定位器外，數位跟蹤還表現在社群平台上。最常見的形式包括：

大量私訊或評論轟炸

假帳號追蹤與匿名留言

利用公開或私人帳號散布受害者照片、資訊

軟體攻擊與惡意鏈結誘

這些訊息通常沒有實體接觸，但對受害者的心理壓力極大。有些加害者甚至建立 IG 假帳號軍團，透過不同身分持續對受害人送出訊息與圖片，使受害人感到被全面監控。

根據《跟騷法》，在判定是否構成跟騷時，最核心的判準不是「你在哪裡做了什麼」，而是行為是否具備反覆性，且讓受害者感到恐懼、生活被干擾。即便沒有面對面接觸，只要對方持續變換帳號、持續寄送不受歡迎的訊息，依然可能構成犯罪，收集到足夠證據，警方就可以介入調查甚至偵辦刑案。

數位跟蹤騷擾之所以讓實務操作困難，主要有三大挑戰：

舉證困難

比起實體尾隨，在數位跟騷中常常只有訊息截圖、通知記錄等電子資料。這些資料容易被對方刪除，也可能因為平台政策或資料保存期限而無法取得完整證據。警方若要向社群平台調閱通訊紀錄，往往需要經過繁複流程，有時還得面臨時效性挑戰，例如對方已停用帳號或變更資料，使證據蒐集變得更加棘手。

定位與追蹤裝置的法律定位

目前《跟蹤騷擾防制法》確實將「使用電子通訊、網路或設備」纳入跟騷行為之一，但在實務上，如何證明某個定位器是被用來跟蹤受害者、對方也具備「性或性別相關動機」，仍是執法困難點。當受害者發現不明裝置時，除了報案外，還需要專業技術協助拆檢才能確認。

平台與跨境資料共享的限制

社群平台多為跨國企業，台灣警方若需取回平台內部資料，必須透過正式法律程序向平台申請，這個流程往往較為冗長。很多時候受害者希望立刻停止騷擾，但在等待平台回應期間，騷擾可能仍在持續。

面對數位騷擾，這三招可用來幫助受害者自保並掌握證據：

完整截圖存證

當你收到令人不安的訊息、通知、定位警告時，第一時間先完整截圖。關鍵是要包括：發送者的帳號或 ID、發文或通知時間、訊息或行為內容，若有定位器警告通知，也一併截下。

保留原始記錄

不要只封鎖對方。封鎖可能阻止後續訊息，但會讓警方難以取得完整紀錄。有些受害者習慣一看到困擾就刪除，這反而使資料不完整。

檢查設備安全

如果懷疑自己被跟蹤，務必檢查手機是否安裝了不明 App、檢查背包、包包、汽車內是否有可疑定位器，問朋友或家人幫忙查看是否有異常設備，必要時也可以委託專業信息安全團隊協助掃描設備。

▲若遇到數位騷擾行為，務必保持證物完整。（圖／翻攝自警政署網站）

▲若遇到數位騷擾行為，務必保持證物完整。（圖／翻攝自警政署網站）

雖然法律已經規範數位騷擾行為，例如電子通訊干擾、網路跟蹤等，但實務上仍存在漏洞。例如現行法要求跟騷必須與性或性別有關，這讓一些非性別動機的騷擾案件難以成立罪責。民間組織因此呼籲修法，認為應該將跟騷定義更貼近現實生活，讓各種騷擾型態都有法律保護，而不只是性別相關情況。

數位時代的跟蹤騷擾，是科技衍生的重要社會問題。法律雖然已經有相關規範，並逐步發展數位證據取證方式，但科技的更新速度永遠比法律修法快。對受害者而言，了解自保方式、掌握證據、勇敢報案，是第一步；而社會與司法持續檢討制度缺口、改善跨平台合作流程，也是讓科技跟蹤無處可藏的關鍵。

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

月燒17萬養病母！　《星光》男星崩潰身心出狀況
「連假3件事」變心血管炸彈　醫示警：血壓一跳就恐心梗中風
台灣過年「瘋甄嬛傳」BBC也關注！　6.7萬人同時在線看皇上
陳光復將動手術！　高榮院長：未來7天是關鍵期

提供場地給反興建焚化爐團體使用　南投靈山禪寺遭縣府查水錶？

跟騷法3／恐怖AirTag藏車底！數位跟蹤成新噩夢…這「3招」保命

台南國道連環撞！女駕駛當場慘遭4大車夾死　肇事運將判1年6月

新北舊屋換北市新房！姊夫過世13年遭賴帳　法官判決神逆轉

危害用路人！拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

死囚連佐銘「普渡戒菸捐款可教化」　求再審逃死遭駁回

「假檢警」老梗！新北銀行員攔阻92萬　警民聯手活捉通緝車手

草嶺石壁櫻花季今登場！交通接駁與管制同步啟動...攻略看這裡

凌晨「整張輪椅飛出11樓」　莽漢丟擲洩憤下場判刑4月

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

