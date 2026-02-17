　
社會 社會焦點 保障人權

跟騷法2／別再說「只是想認識」！違法8大禁忌曝　沒這條件告不成

▲《跟蹤騷擾防制法》中明確定義8大類型的「跟蹤騷擾行為」。（圖／翻攝自警政署網站）

▲《跟蹤騷擾防制法》中明確定義8大類型的「跟蹤騷擾行為」。（圖／翻攝自警政署網站）

記者葉品辰／綜合報導

2021年11月19日，《跟蹤騷擾防制法》在立法院三讀通過，並於2022年6月1日正式上路。法案上路後，最常聽到的一句話是：「這樣也算犯法？」，許多民眾對「跟騷」的想像，仍停留在暗巷尾隨、躲在電線桿後偷看，但法律所定義的範圍，遠比大眾認知更廣。

根據法條，只要行為是與性或性別有關、針對特定人反覆持續騷擾、違反其意願並干擾對方生活或造成心理壓迫，就可能構成跟蹤騷擾。重點不在於你「做了什麼浪漫的事」，而在於對方「是否已經明確拒絕」。法條除了賦予警方即時介入的權力：書面告誡外，更明文列出8大類型，包括：

監視、觀察行蹤

尾隨、接近

歧視、貶抑

通訊騷擾（電話、簡訊、社群）

不當追求

寄送物品

冒用個資

妨害名譽

這些行為看似日常，卻在「反覆＋拒絕後仍持續」的條件下，瞬間跨越法律紅線。每天送飲料、連續傳訊示愛、守在公司樓下「等她下班」，都可能從自以為的浪漫，變成警方開出的書面告誡。

只要行為反覆、與性或性別有關、違反對方意願，就可能構成跟蹤騷擾。（圖／翻攝自警政署網站）

▲只要行為反覆、與性或性別有關、違反對方意願，就可能構成跟蹤騷擾。（圖／翻攝自警政署網站）

違反《跟騷法》一項很大的前提是「與性或性別有關」，然而，《跟騷法》最具爭議的，也正是這個門檻。法條明定必須與「性或性別」相關，導致不少案件在實務上被認定不符要件。例如債務糾紛、鄰里衝突，即便行為同樣反覆、造成恐懼，卻可能因動機不符而無法適用。這樣的設計，是立法時為了避免過度擴張刑罰，但也確實留下灰色地帶。未來是否修法放寬，成為下一波討論焦點。

02/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【護照裡有彩蛋】台灣護照照紫外光　冒出隱藏景點圖樣

