新買椅墊放機車腳踏墊　新北男貪小便宜隨手摸走遭法辦

▲胡男順手將林男機車上的椅墊偷走，全被監視器拍下遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區一名男子將機車停放在明德路一段機車格內，並將裝有椅墊包包放置在車上，離開返回牽車時，赫然發現椅墊遭竊，隨即報案處理。警方調閱監視器，鎖定下手行竊的男子，經通知到案後，依竊盜罪移送偵辦。

據了解，失主為35歲林姓男子1月9日晚間8時許騎車外出購買家中所需椅墊，買完後前往朋友住處聊天，但心存僥倖將裝有椅墊的包包，留置在機車腳踏墊上，隨後就到朋友家聊天。59歲胡男碰巧經過，發現林男機車上有包包，隨即上前拿起翻找查看，但陸續有機車經過，胡男就直接將包包拿走離開。

▲胡男發現機車上掛著包包，隨即上前翻找查看。（圖／記者陸運陞翻攝）

林男返回牽車時，發現剛買的椅墊憑空消失，才驚覺遭竊取，隨即報案處理。警方到場，確認附近監視器隨即調閱，馬上發現偷東西的胡男，隨即循線通知到案說明，並依竊盜罪移送新北地檢署偵辦。土城分局呼籲，民眾應妥善保管自身財務，做好防竊措施，避免宵小有機可趁，並奉勸宵小切勿輕舉妄動，絕不容許犯罪挑釁公權力。

▲胡男發現陸續有機車經過，拿著包包離開現場。（圖／記者陸運陞翻攝）