輸到脫褲！過年打麻將「5大禁忌」一踩雷手氣秒變差

▲想守住紅包錢？過年打麻將「5大禁忌」不要犯。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

農曆春節到來，家家戶戶團圓熱鬧，走春拜年之餘，當然也要和親朋好友圍在牌桌前「摸兩圈」。不過，打牌拚手氣之餘，其實也暗藏不少眉角，命理網站旺好運整理出過年打牌「5大禁忌」，不想輸到脫褲，這些禁忌小心不要犯！

1.勿借錢

過年打麻將講求小賭怡情，事前準備好足夠的現金相當重要，在牌桌上向人借錢，或把錢借給別人，都象徵著把自己的財運分出去，容易影響接下來的手氣，甚至越打越不順，若真的資金不足，寧可暫停觀戰，也別勉強繼續。

2.勿罵髒話



牌不順時情緒一上來，不少人會忍不住爆粗口，但春節期間罵髒話容易破壞氣場，牌運也可能跟著被「罵跑」，專家建議，不妨改口說些吉祥話或自我打氣的話，保持好心情，反而更有助於穩住手氣。

3.勿趕時間



俗話說「財不入急門」，打牌時若心裡惦記著接下來的行程，或在壓力、疲累的狀態下上桌，容易分心、判斷失準，也更難做出正確決策，保持心境平穩、專注牌局，才有機會讓財神多停留一會。

4.勿坐廁所處



不少人不知道，牌桌座位其實也會影響運勢，避免坐在正對廁所的位置，容易被穢氣影響，導致整晚手氣不佳。另外，椅子最好選擇有椅背的款式，象徵「背後有靠山」，在心理層面與運勢象徵上都較加分。

5.勿拍肩、拍背



親友間打牌常會互相拍肩、拍背打氣，但在命理說法中，這樣的動作可能會把正在打牌者的好運「拍掉」，因此牌局進行時，盡量避免肢體碰觸，以免無意間影響對方手氣。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。