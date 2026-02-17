　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輸到脫褲！過年打麻將「5大禁忌」一踩雷手氣秒變差

▲▼打麻將的禁忌。（圖／CFP）

▲想守住紅包錢？過年打麻將「5大禁忌」不要犯。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

農曆春節到來，家家戶戶團圓熱鬧，走春拜年之餘，當然也要和親朋好友圍在牌桌前「摸兩圈」。不過，打牌拚手氣之餘，其實也暗藏不少眉角，命理網站旺好運整理出過年打牌「5大禁忌」，不想輸到脫褲，這些禁忌小心不要犯！

1.勿借錢

[廣告]請繼續往下閱讀...

過年打麻將講求小賭怡情，事前準備好足夠的現金相當重要，在牌桌上向人借錢，或把錢借給別人，都象徵著把自己的財運分出去，容易影響接下來的手氣，甚至越打越不順，若真的資金不足，寧可暫停觀戰，也別勉強繼續。

2.勿罵髒話

牌不順時情緒一上來，不少人會忍不住爆粗口，但春節期間罵髒話容易破壞氣場，牌運也可能跟著被「罵跑」，專家建議，不妨改口說些吉祥話或自我打氣的話，保持好心情，反而更有助於穩住手氣。

3.勿趕時間

俗話說「財不入急門」，打牌時若心裡惦記著接下來的行程，或在壓力、疲累的狀態下上桌，容易分心、判斷失準，也更難做出正確決策，保持心境平穩、專注牌局，才有機會讓財神多停留一會。

4.勿坐廁所處

不少人不知道，牌桌座位其實也會影響運勢，避免坐在正對廁所的位置，容易被穢氣影響，導致整晚手氣不佳。另外，椅子最好選擇有椅背的款式，象徵「背後有靠山」，在心理層面與運勢象徵上都較加分。

5.勿拍肩、拍背

親友間打牌常會互相拍肩、拍背打氣，但在命理說法中，這樣的動作可能會把正在打牌者的好運「拍掉」，因此牌局進行時，盡量避免肢體碰觸，以免無意間影響對方手氣。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鄭麗文撞鐘紅繩劇震　親回應：與神明互動不足為外人道
快訊／縣長發紅包摔下樓梯！當場無呼吸心跳　送醫急救
撞死名醫！　公車司機判1年半緩刑5年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天北東濕涼「清晨探13度」　後天各地轉乾迎暖陽

明天省道估上午湧現車潮　重點壅塞路段一次看

飛官辛柏毅失聯40天　妻「以他名義做1善事」：讓我帶你回家

割頸案「乾哥被判12年」網喊修法！律師逆風：可能變成毫無標準

越南人為何超瘦？　醫揭「4大差異」：來台後反而胖爆

輸到脫褲！過年打麻將「5大禁忌」一踩雷手氣秒變差

淡水賞櫻＋香草手作　滬尾農場推週末食農體驗一路玩到3月

霍諾德徒手攀2樓「4人張手護駕」 網喊侮辱！內行解釋：必要的

「1習俗」被年輕人狂嫌！大票笑了勸保留：才有理由買零食

鈔能力圍爐！火爐旁擺一圈鈔票祭祖　阿伯曝超狂習俗：從小擺到大

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

明天北東濕涼「清晨探13度」　後天各地轉乾迎暖陽

明天省道估上午湧現車潮　重點壅塞路段一次看

飛官辛柏毅失聯40天　妻「以他名義做1善事」：讓我帶你回家

割頸案「乾哥被判12年」網喊修法！律師逆風：可能變成毫無標準

越南人為何超瘦？　醫揭「4大差異」：來台後反而胖爆

輸到脫褲！過年打麻將「5大禁忌」一踩雷手氣秒變差

淡水賞櫻＋香草手作　滬尾農場推週末食農體驗一路玩到3月

霍諾德徒手攀2樓「4人張手護駕」 網喊侮辱！內行解釋：必要的

「1習俗」被年輕人狂嫌！大票笑了勸保留：才有理由買零食

鈔能力圍爐！火爐旁擺一圈鈔票祭祖　阿伯曝超狂習俗：從小擺到大

明天北東濕涼「清晨探13度」　後天各地轉乾迎暖陽

夫「賣妻當性奴」！她遭120男嫖客蹂躪　瑞典爆3年性剝削慘案

明天省道估上午湧現車潮　重點壅塞路段一次看

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

新買椅墊放機車腳踏墊　新北男貪小便宜隨手摸走遭法辦

飛官辛柏毅失聯40天　妻「以他名義做1善事」：讓我帶你回家

割頸案「乾哥被判12年」網喊修法！律師逆風：可能變成毫無標準

越南人為何超瘦？　醫揭「4大差異」：來台後反而胖爆

大年初一不能洗頭、煮飯？　陸網傳「年俗禁忌」專家揭祕

年菜加蔬果！豐盛少負擔　蘇清泉力推屏東水果蓮霧、棗子

【木頭男友出沒警告】女友努力撒嬌　他頭直接轉開XD

生活熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

更多熱門

相關新聞

春節代客餵貓　陸男大賺68萬元！

春節代客餵貓　陸男大賺68萬元！

春節期間，代客上門餵寵的需求大幅成長，上海一名男子今年與團隊在20多天內已完成2000多單，光是餵貓的收入就能有16萬元人民幣（約68萬元新台幣）的收入。

千條奶凍捲免費吃　宜蘭慈皇宮初一起連發5天

千條奶凍捲免費吃　宜蘭慈皇宮初一起連發5天

初一洗澡「財運被洗掉」？新手媽1狀況超崩潰

初一洗澡「財運被洗掉」？新手媽1狀況超崩潰

每包要2000元！南韓紅包行情翻倍　42%拒給

每包要2000元！南韓紅包行情翻倍　42%拒給

除夕夜「晚上12點還在放鞭炮」他被吵醒氣炸

除夕夜「晚上12點還在放鞭炮」他被吵醒氣炸

關鍵字：

春節麻將禁忌手氣財運

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面