2026生活趨勢「類比包」是什麼？3招教你放下手機、找回離線生活的真實溫度

▲趁著這個農曆新年，把手機收進抽屜，揹起你的類比包，讓生活從螢幕回歸掌心。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在經歷長年的數位社群洗禮後，許多人正渴望擺脫螢幕束縛，特別是在團圓歡聚的農曆年假，與其讓手機滑掉寶貴時光，不如重拾閱讀、手作或寫日記的溫度。國外網站《Bustle》分享，目前在TikTok上掀起一波「類比包（Analog Bag）」熱潮，這類標榜「非數位」的隨身包，鼓勵大家將實體嗜好工具裝進專屬提袋，隨時隨地切換成離線模式。這項趨勢不只讓家中散落的雜物變得井然有序，更能幫你在新的一年開啟更有質感的數位排毒生活。

2026年趨勢：重回非數位的懷抱

整體而言，「類比（Analog）」是2026年的大勢關鍵字。當生活被演算法和藍光充斥，相比於隨手拿起手機、筆電、開啟電視或串流音樂，嘗試接觸非數位的事物反而更能讓人感到踏實，像是實體書、手工藝，甚至是翻出那疊落灰的CD收藏。不需要螢幕，只要最純粹的「類比生活」氛圍感。

TikTok流行的「類比包」概念，就是邀請你找出自己喜愛的實體物品，把它們統一裝進一個指定的包包裡。如此一來，下次當你又想連滑5個小時社群或追劇時，就能伸手拿取類比包，從中挑選不同的娛樂方式，透過這些非科技小物，讓生活重新找回真實的觸感。

這項趨勢最早由創作者@siececampbell於2025年發起，她表示真正的類比包旨在取代手機，以減少盯著螢幕的時間。以下是為什麼這種包包會走紅，以及如何打造屬於你自己的類比包。

打造你的離線補給站

在Siece的一月類比包中，她裝入了一本《紐約客》雜誌，讓自己想滑手機時改為翻閱紙本，避免掉進網路資訊的無底洞；她也用實體手帳和筆記本取代了手機的行事曆與備忘錄。此外，她還準備了一台拍立得，讓自己偶爾能把手機留在家裡，改用底片記錄回憶，包裡還有織到一半的毛線，讓雙手隨時有事可做。

當所有工具都以實體形式呈現時，伸手拿手機的欲望自然會降低。減少接觸電子裝置的頻率，就能有效縮減螢幕使用時間。Siece在影片中提到，提著類比包就像是一個實體的提醒，時刻警示自己要克制滑手機的衝動，進而擺脫數位世界的無盡誘惑。

如果你是個喜歡蒐集各種嗜好的人，這個妙招也非常適合你。許多人利用類比包將手作計畫集中管理，這能激勵自己更常享受興趣。

社群熱議：找回生活的主導權

創作者@jennnoire在二手帆布袋裡裝了書、針線盒、練習草寫的筆記本，以及一套大人味著色本。她不再遺忘那些想學想做的事，只要從包裡抽出工具，就能立刻充實心靈、享受午後時光。

另一位創作者@thedianele也在1月19日分享，類比包是整理嗜好與減少螢幕時間的絕佳方式。她的包包裡放了底片相機、整理思緒的紙本週記、隨手塗鴉的筆記本、韓文練習冊，還有一套水彩畫具，讓她能隨時練習新才藝。

影片下方也引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「等等，這主意太棒了，我也要來做一個！」或是「妳的包包啟發了我」。這股風潮正持續蔓延，許多創作者透過類比包，在快節奏的數位時代裡，為自己留住一點緩慢且真實的小確幸。

如何製作自己的類比包？

實體化替代：思考你每天拿起手機的原因（拍照、記筆記、閱讀、看新聞），並為每項功能找一個實體版本的替代品，全部裝進袋子裡。

選擇適合的大小：如果你想隨身背著走，可以選一個大小適中的包；如果你偏好在家使用，甚至可以用大型編織籃或大容量提袋，裝滿拼圖或大型手作計畫。

就地取材：製作類比包不需要額外花錢購物。只要在家中走一圈，收集那些散落在各處的手作材料或工具，像是織一半的圍巾、水彩組、字謎遊戲或語言教材，把它們通通收納進去。

今年春節連假，不妨給自己一個挑戰：每當下意識想掏出手機時，改為伸手探索類比包。無論是拼一張拼圖、規劃新年計畫，還是翻翻雜誌，享受那份不被通知干擾的寧靜，在新的一年，能找回掌握生活節奏的自由，過個充實又暖心的好年！