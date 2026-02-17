　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026生活趨勢「類比包」是什麼？3招教你放下手機、找回離線生活的真實溫度

▲▼過年,春節,離線,類比,實體,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲趁著這個農曆新年，把手機收進抽屜，揹起你的類比包，讓生活從螢幕回歸掌心。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在經歷長年的數位社群洗禮後，許多人正渴望擺脫螢幕束縛，特別是在團圓歡聚的農曆年假，與其讓手機滑掉寶貴時光，不如重拾閱讀、手作或寫日記的溫度。國外網站《Bustle》分享，目前在TikTok上掀起一波「類比包（Analog Bag）」熱潮，這類標榜「非數位」的隨身包，鼓勵大家將實體嗜好工具裝進專屬提袋，隨時隨地切換成離線模式。這項趨勢不只讓家中散落的雜物變得井然有序，更能幫你在新的一年開啟更有質感的數位排毒生活。

2026年趨勢：重回非數位的懷抱

[廣告]請繼續往下閱讀...

整體而言，「類比（Analog）」是2026年的大勢關鍵字。當生活被演算法和藍光充斥，相比於隨手拿起手機、筆電、開啟電視或串流音樂，嘗試接觸非數位的事物反而更能讓人感到踏實，像是實體書、手工藝，甚至是翻出那疊落灰的CD收藏。不需要螢幕，只要最純粹的「類比生活」氛圍感。

TikTok流行的「類比包」概念，就是邀請你找出自己喜愛的實體物品，把它們統一裝進一個指定的包包裡。如此一來，下次當你又想連滑5個小時社群或追劇時，就能伸手拿取類比包，從中挑選不同的娛樂方式，透過這些非科技小物，讓生活重新找回真實的觸感。

這項趨勢最早由創作者@siececampbell於2025年發起，她表示真正的類比包旨在取代手機，以減少盯著螢幕的時間。以下是為什麼這種包包會走紅，以及如何打造屬於你自己的類比包。

▲▼過年,春節,離線,類比,實體,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

打造你的離線補給站

在Siece的一月類比包中，她裝入了一本《紐約客》雜誌，讓自己想滑手機時改為翻閱紙本，避免掉進網路資訊的無底洞；她也用實體手帳和筆記本取代了手機的行事曆與備忘錄。此外，她還準備了一台拍立得，讓自己偶爾能把手機留在家裡，改用底片記錄回憶，包裡還有織到一半的毛線，讓雙手隨時有事可做。

當所有工具都以實體形式呈現時，伸手拿手機的欲望自然會降低。減少接觸電子裝置的頻率，就能有效縮減螢幕使用時間。Siece在影片中提到，提著類比包就像是一個實體的提醒，時刻警示自己要克制滑手機的衝動，進而擺脫數位世界的無盡誘惑。

如果你是個喜歡蒐集各種嗜好的人，這個妙招也非常適合你。許多人利用類比包將手作計畫集中管理，這能激勵自己更常享受興趣。

▲▼過年,春節,離線,類比,實體,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

社群熱議：找回生活的主導權

創作者@jennnoire在二手帆布袋裡裝了書、針線盒、練習草寫的筆記本，以及一套大人味著色本。她不再遺忘那些想學想做的事，只要從包裡抽出工具，就能立刻充實心靈、享受午後時光。

另一位創作者@thedianele也在1月19日分享，類比包是整理嗜好與減少螢幕時間的絕佳方式。她的包包裡放了底片相機、整理思緒的紙本週記、隨手塗鴉的筆記本、韓文練習冊，還有一套水彩畫具，讓她能隨時練習新才藝。

影片下方也引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「等等，這主意太棒了，我也要來做一個！」或是「妳的包包啟發了我」。這股風潮正持續蔓延，許多創作者透過類比包，在快節奏的數位時代裡，為自己留住一點緩慢且真實的小確幸。

▲▼過年,春節,離線,類比,實體,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

如何製作自己的類比包？

實體化替代：思考你每天拿起手機的原因（拍照、記筆記、閱讀、看新聞），並為每項功能找一個實體版本的替代品，全部裝進袋子裡。

選擇適合的大小：如果你想隨身背著走，可以選一個大小適中的包；如果你偏好在家使用，甚至可以用大型編織籃或大容量提袋，裝滿拼圖或大型手作計畫。

就地取材：製作類比包不需要額外花錢購物。只要在家中走一圈，收集那些散落在各處的手作材料或工具，像是織一半的圍巾、水彩組、字謎遊戲或語言教材，把它們通通收納進去。

今年春節連假，不妨給自己一個挑戰：每當下意識想掏出手機時，改為伸手探索類比包。無論是拼一張拼圖、規劃新年計畫，還是翻翻雜誌，享受那份不被通知干擾的寧靜，在新的一年，能找回掌握生活節奏的自由，過個充實又暖心的好年！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5月大親兒丟包　30歲父泣喊：沒錢養小孩
張鈞甯首登春晚「家的味道像空氣」
鄭麗文「紅繩劇烈狂抖」　馬英九曾直接扯斷
3寶媽救出「3代7口」90％燒傷　夫慘死火海
「武術機器人」驚艷全世界！後空翻、雙節棍動作流暢
超抖！鄭麗文法鼓山手握紅繩　劇烈抖動畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年聊天差點被問結婚沒！他1句話「長輩自己吵起來」全笑翻

請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣　只存不花反而卡住

2026生活趨勢「類比包」是什麼？3招教你放下手機、找回離線生活的真實溫度

包1000元給姪子　長輩嫌「單數不吉利！」他收回紅包卻被阻止

今明北台灣濕涼　初三起回暖各地可見陽光

除夕夜「晚上12點還在放鞭炮」他被吵醒氣炸！管制時間、地區曝

樂生醫院病房導入智能工具　護理師：多了神隊友！

迎新春馬年主題　霧峰農會串聯農遊購體驗

除夕夜台中近海4.0地震「相當少見」　氣象署：上次為1967年

初一早上別洗澡！「8大過年禁忌」小心衰一整年

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

過年聊天差點被問結婚沒！他1句話「長輩自己吵起來」全笑翻

請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣　只存不花反而卡住

2026生活趨勢「類比包」是什麼？3招教你放下手機、找回離線生活的真實溫度

包1000元給姪子　長輩嫌「單數不吉利！」他收回紅包卻被阻止

今明北台灣濕涼　初三起回暖各地可見陽光

除夕夜「晚上12點還在放鞭炮」他被吵醒氣炸！管制時間、地區曝

樂生醫院病房導入智能工具　護理師：多了神隊友！

迎新春馬年主題　霧峰農會串聯農遊購體驗

除夕夜台中近海4.0地震「相當少見」　氣象署：上次為1967年

初一早上別洗澡！「8大過年禁忌」小心衰一整年

重案回顧／乾哥乾妹一審判9年、8年　法官認2人：已漸能覺察認錯

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

對沖基金買進亞股規模創10年新高　市場看多氣氛濃

每包要2000元！南韓「壓歲錢行情」翻倍　42%拒給：互不相欠最好

又有台男「在日本詐騙」被逮！　假冒警察騙走1500萬日圓現金

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

過年聊天差點被問結婚沒！他1句話「長輩自己吵起來」全笑翻

AI寫程式工具「軟體介面」爭議　網揭最核心關鍵

請客能招財！日本作家揭「金錢流動」秘訣　只存不花反而卡住

追劇追到眼睛乾　中醫教「按壓4穴位」緩解酸澀

【手勁太強了吧！】小寶寶絲滑推動2個大行李箱　嬰兒床照樣搞定

生活熱門新聞

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

監理站通知「發6000元獎金」　原因驚呆網：這紀錄超猛

大年初一拜什麼神最對？

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

即／大甲鎮瀾宮搶頭香！男側門超車抱金媽

更多熱門

相關新聞

過年聊天閃拷問　他1句話「長輩自己吵起來」

過年聊天閃拷問　他1句話「長輩自己吵起來」

過年讓許多年輕人害怕的，是長輩的靈魂拷問。最近有網友表示，他在家庭聚會上聽著長輩聊天，眼看話題逐漸往自己身上燒，氣氛已經鋪陳到準備問他「有沒有對象、什麼時候結婚？」戰火快要正式點燃前，他靈機一動，突然丟出一句話，瞬間成功轉移焦點，長輩們直接吵成一團，話題引發熱論。

包1000元給姪子　被長輩嫌「單數不吉利！」

包1000元給姪子　被長輩嫌「單數不吉利！」

除夕夜「晚上12點還在放鞭炮」他被吵醒氣炸

除夕夜「晚上12點還在放鞭炮」他被吵醒氣炸

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

關鍵字：

過年春節離線類比實體生活

讀者迴響

熱門新聞

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

美魔女嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引暴動

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面