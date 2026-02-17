詐團假冒AMD執行長誆投資　北市退休男299萬積蓄險泡湯

▲李男誤信AMD執行長邀約投資，想將299萬養老金全數投資，在警員、行員勸說下作罷。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局圓山派出所接獲行員報案，1名退休的82歲男子要到銀行匯款百萬元，且先前已經匯出一筆199萬元，行員驚覺有異立刻通知警員到場處理。警方調查，男子收到詐團假冒美國超微公司(AMD)執行長蘇姿丰以「贈送書籍」為誘餌，吸引加入通訊軟體好友，進而誆騙投資。

警方調查，李姓老翁1月初到銀行表示要轉帳百萬元，行員關懷提問之下驚覺有異，又發現他先前已經轉帳199萬元，因此通知北市警局中山分局圓山派出所警員到場了解狀況，巡佐陳沿毓、警員許祖昊獲報後立刻趕到銀行了解相關狀況。

經查，詐團假冒美國超微公司（AMD)執行長蘇姿丰，以「贈送書籍」為誘餌吸引老先生加入通訊軟體好友，隨後透過溫情攻勢，佈局數個月誘騙老先生參與「保證獲利」內部投資計畫，為典型假投資詐騙。

經警員及行員宣導近期常見詐騙手法，李男這才警覺落入詐騙集團所設的圈套，即時攔阻匯款新台幣100萬元，並在警銀合作下，將當日早上已匯出的199萬餘元緊急圈存，順利救回李翁退休積蓄。

中山分局呼籲，詐騙手法日新月異，尤其是針對長者的「贈書、贈物」活動常是詐騙的起手式，應提高警覺小心查證。警方與轄區金融機構已建立聯防機制，隨時守護您的財產，民眾若遇到疑似詐騙情境，請保持冷靜，並撥打165或110專線詳加查證，以免受騙。

