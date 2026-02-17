　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團假冒AMD執行長誆投資　北市退休男299萬積蓄險泡湯

▲▼李男誤信AMD執行長邀約投資，想將299萬養老金全數投資，在警員、行員勸說下作罷。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李男誤信AMD執行長邀約投資，想將299萬養老金全數投資，在警員、行員勸說下作罷。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局圓山派出所接獲行員報案，1名退休的82歲男子要到銀行匯款百萬元，且先前已經匯出一筆199萬元，行員驚覺有異立刻通知警員到場處理。警方調查，男子收到詐團假冒美國超微公司(AMD)執行長蘇姿丰以「贈送書籍」為誘餌，吸引加入通訊軟體好友，進而誆騙投資。

警方調查，李姓老翁1月初到銀行表示要轉帳百萬元，行員關懷提問之下驚覺有異，又發現他先前已經轉帳199萬元，因此通知北市警局中山分局圓山派出所警員到場了解狀況，巡佐陳沿毓、警員許祖昊獲報後立刻趕到銀行了解相關狀況。

經查，詐團假冒美國超微公司（AMD)執行長蘇姿丰，以「贈送書籍」為誘餌吸引老先生加入通訊軟體好友，隨後透過溫情攻勢，佈局數個月誘騙老先生參與「保證獲利」內部投資計畫，為典型假投資詐騙。

經警員及行員宣導近期常見詐騙手法，李男這才警覺落入詐騙集團所設的圈套，即時攔阻匯款新台幣100萬元，並在警銀合作下，將當日早上已匯出的199萬餘元緊急圈存，順利救回李翁退休積蓄。

中山分局呼籲，詐騙手法日新月異，尤其是針對長者的「贈書、贈物」活動常是詐騙的起手式，應提高警覺小心查證。警方與轄區金融機構已建立聯防機制，隨時守護您的財產，民眾若遇到疑似詐騙情境，請保持冷靜，並撥打165或110專線詳加查證，以免受騙。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全網6億人在看！　郭富城、王一博「春晚雙天王炸場」38%收視
快訊／好運爆棚！新光三越抽福袋　女爽中52萬鑽戒
快訊／中山北路嚴重車禍！遊覽車撞客運
除夕夜狂放煙火吵翻！　警意外逮到人
奶凍捲免費吃！初一起連發5天
台灣非黑馬「是世界冠軍」　韓媒分析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團假冒AMD執行長誆投資　北市退休男299萬積蓄險泡湯

快訊／北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

「灰姑娘」越女版！失聯移工見警棄車狂奔　鞋都掉了還是被逮

除夕夜放煙火狂歡吵到被報案　警勸阻意外壓制逮捕失聯移工

千條奶凍捲免費吃！宜蘭慈皇宮初一起連發5天　湧入信徒大排長龍

穿新鞋搭捷運「斷跟慘摔」　女客告賣家過失傷害判無罪

快訊／大年初一新北火警！頂樓加蓋竄火煙　70歲嬤左手臂燒傷

重案回顧／乾哥乾妹一審判9年、8年　法官認2人：已漸能覺察認錯

5月大親兒丟包教養院旁貨車斗　30歲父落網泣喊：沒錢養小孩

初一南下車潮爆量！屏警啟動智慧交控　「一鍵導航」助避壅堵

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

詐團假冒AMD執行長誆投資　北市退休男299萬積蓄險泡湯

快訊／北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

「灰姑娘」越女版！失聯移工見警棄車狂奔　鞋都掉了還是被逮

除夕夜放煙火狂歡吵到被報案　警勸阻意外壓制逮捕失聯移工

千條奶凍捲免費吃！宜蘭慈皇宮初一起連發5天　湧入信徒大排長龍

穿新鞋搭捷運「斷跟慘摔」　女客告賣家過失傷害判無罪

快訊／大年初一新北火警！頂樓加蓋竄火煙　70歲嬤左手臂燒傷

重案回顧／乾哥乾妹一審判9年、8年　法官認2人：已漸能覺察認錯

5月大親兒丟包教養院旁貨車斗　30歲父落網泣喊：沒錢養小孩

初一南下車潮爆量！屏警啟動智慧交控　「一鍵導航」助避壅堵

自認很普通、不夠厲害？　不專精也能發展副業賺錢

一碗抵3天鹽量！火鍋湯底「鈉含量排行」曝　醫：腎臟累翻了

駕駛未禮讓喊冤「視線受阻」　法官打臉：連後車都能看見有人

宋雨琦拿下Tiffany品牌大使！珠寶到運動潮流全點名　成新一代時尚寵兒

香港特首拜年：靈活穩健推動向前

桃園走春「順遊路線」跟著玩　逛老街、廟宇、賞花一次收

太平山蹦蹦車女駕駛吸遊客合照　不畏粗重工作「只怕冬天太冷」

283萬機器人秒殺！搜索量狂飆300%　春晚引爆陸4大品牌訂單翻倍　

詐團假冒AMD執行長誆投資　北市退休男299萬積蓄險泡湯

重現亞特蘭提斯！搶過年商機　義大遊樂世界丟砸7千萬蓋沉浸式設施

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

社會熱門新聞

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

快訊／初一死亡火警　台中「透天厝」惡火夫妻1死1重傷

廢死聯盟PO文遭灌爆不忍了　出招反制網友

快訊／苗栗除夕夜「大範圍火燒山」　天亮還沒撲滅

恐怖男預告團圓飯後殺人　闖前女友家砍人

桃園「除夕夜」驚傳30起火警！　龍潭延燒超過3小時

閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人

國中生插頭香險滑天公爐！換鞋奪冠

遭女高中生持刀攻擊　礁溪超商女顧客傷勢曝

千條奶凍捲免費吃　宜蘭慈皇宮初一起連發5天

女乘客下車放警示標誌遭撞死　肇事駕駛判決出爐

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

考進國安局遭退訓！台大高材生「揭情報員個資」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面