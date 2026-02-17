　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

危害用路人！拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

海洛因,毒品,吸毒,示意圖,針頭。（圖／達志示意圖）

▲北市毒駕種類曝光，其中以K他命、安非他命以及依托咪酯類為主。（圖／達志示意圖）

記者邱中岳／台北報導

北市警局統計，2024年至2025年間查獲之毒駕案件中，施用毒品的種類與人數均出現大幅上升趨勢，顯示毒駕問題正快速惡化，對道路安全構成嚴重威脅。2024年查獲毒駕案件中，施用K他命者為161人、安非他命141人、依托咪酯類28人；然而到了2025年，相關數據大幅攀升，K他命暴增至450人、安非他命420人、依托咪酯類亦上升至65人。

毒品對人體中樞神經的影響極大，無論是K他命造成的感知錯亂、反應遲鈍，或安非他命引發的情緒亢奮、判斷失準，甚至吸食依托咪酯類，吸毒者宛如喪屍，對意識與行動能力的抑制，皆會嚴重干擾駕駛人對車輛的控制能力。一旦在毒品影響下駕駛，不僅增加自我傷亡風險，更可能在瞬間奪走無辜用路人的生命，後果往往無法挽回。

數據的急遽上升，顯示毒駕並非零星個案，而是一項正在擴散的公共安全危機。警方雖持續加強取締與科技執法，但若駕駛人缺乏自制與正確認知，再嚴密的執法也難以完全防堵事故發生。毒駕不只是違法行為，更是一種對社會、家庭與他人生命極度不負責任的選擇。

北市警局鄭重呼籲，切勿心存僥倖，以為施用毒品後仍可安全駕駛。只要毒品一上身，危險就已上路。請記住，拒絕毒駕，就是守護自己，也守護所有人的安全。唯有全民共同提高警覺、遠離毒品、拒絕毒駕，才能讓道路真正回歸安全與安心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
過年「1遊戲」嗨炸卻超邪門！　10元底池玩到12萬
快訊／伊朗宣布「荷姆茲海峽關閉」數小時
薛凱琪怎麼了　「雙眼無神」畫面瘋傳
19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！2孩竟是不同爸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北舊屋換北市新房！姊夫過世13年遭賴帳　法官判決神逆轉

危害用路人！拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

死囚連佐銘「普渡戒菸捐款可教化」　求再審逃死遭駁回

「假檢警」老梗！新北銀行員攔阻92萬　警民聯手活捉通緝車手

草嶺石壁櫻花季今登場！交通接駁與管制同步啟動...攻略看這裡

凌晨「整張輪椅飛出11樓」　莽漢丟擲洩憤下場判刑4月

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

綠帽男等不到300萬遮羞費！竟是姦夫賤招藏錢　法官助保債權

執勤也行善送溫暖！雲林警募款20萬...捐年菜挺獨居長輩過好年

1年借金4億還7億！紫南宮10hrs湧進12萬人...神秘男霸氣還300萬

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

新北舊屋換北市新房！姊夫過世13年遭賴帳　法官判決神逆轉

危害用路人！拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

死囚連佐銘「普渡戒菸捐款可教化」　求再審逃死遭駁回

「假檢警」老梗！新北銀行員攔阻92萬　警民聯手活捉通緝車手

草嶺石壁櫻花季今登場！交通接駁與管制同步啟動...攻略看這裡

凌晨「整張輪椅飛出11樓」　莽漢丟擲洩憤下場判刑4月

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

綠帽男等不到300萬遮羞費！竟是姦夫賤招藏錢　法官助保債權

執勤也行善送溫暖！雲林警募款20萬...捐年菜挺獨居長輩過好年

1年借金4億還7億！紫南宮10hrs湧進12萬人...神秘男霸氣還300萬

桃機T3波浪屋頂建造難度高　原設計曾被說像「倉庫」

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

高齡租屋悲歌！高雄老婦租約到了「覓無厝」　慘遭房東提告驅離

過年插花老像大蔥？冠軍花藝師教你居家佈置「瓶花不翻車」3 招

新北舊屋換北市新房！姊夫過世13年遭賴帳　法官判決神逆轉

走春必備「蜜桃色腮紅」推薦！CANMAKE、倩碧小花腮紅偽素顏又顯嫩

危害用路人！拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

工人上班驚見剛鋪水泥「全是萌腳印」　崩潰：昨晚到底有多熱鬧

金湯匙傳說！盤點8位富二代偶像　昇玟遇直升機衝撞案「意外揭身家」

快訊／美伊談判前　伊朗軍演射飛彈宣布「荷姆茲海峽關閉」數小時

【老祖宗保佑我】彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！

社會熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

廢死聯盟PO文遭灌爆不忍了　出招反制網友

即／北市遊覽車撞客運　騎士慘遭夾困車底腿變形

澎湖縣長陳光復重摔　妻子陪同送高雄治療

快訊／苗栗除夕夜「大範圍火燒山」　天亮還沒撲滅

快訊／初一死亡火警　台中「透天厝」惡火夫妻1死1重傷

閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人

千條奶凍捲免費吃　宜蘭慈皇宮初一起連發5天

恐怖男預告團圓飯後殺人　闖前女友家砍人

考進國安局遭退訓！台大高材生「揭情報員個資」

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

桃園「除夕夜」驚傳30起火警！　龍潭延燒超過3小時

國中生插頭香險滑天公爐！換鞋奪冠

更多熱門

相關新聞

疑不想過年前被抓　拒檢男跳10m深倒河床哀嚎

疑不想過年前被抓　拒檢男跳10m深倒河床哀嚎

新北市汐止區今天（16日）中午，警員執行巡邏勤務時，於國興街發現一名騎機車男子，為轄區毒品治安顧慮人口，立即上前示意攔查，但男子卻不願配合，下車後直接就往一旁10公尺深的大排水溝跳下，警方隨即通報119協助，救援人員查看，男子多處擦挫傷，意識清楚並無大礙，由警方戒護送醫釐清原因。

屏東民宅暗藏「四色牌」賭場　女主持人送辦

屏東民宅暗藏「四色牌」賭場　女主持人送辦

2台灣人在柬埔寨被抓　搜出毒品

2台灣人在柬埔寨被抓　搜出毒品

保三總隊查獲毒槍私菸酒　AI數據助攻春安維護

保三總隊查獲毒槍私菸酒　AI數據助攻春安維護

陳嘉瑩毒駕奪命一審判死　洪孟楷籲二、三審「守住正義底線」

陳嘉瑩毒駕奪命一審判死　洪孟楷籲二、三審「守住正義底線」

關鍵字：

毒品查緝毒駕

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面