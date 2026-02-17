危害用路人！拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

▲北市毒駕種類曝光，其中以K他命、安非他命以及依托咪酯類為主。（圖／達志示意圖）

記者邱中岳／台北報導

北市警局統計，2024年至2025年間查獲之毒駕案件中，施用毒品的種類與人數均出現大幅上升趨勢，顯示毒駕問題正快速惡化，對道路安全構成嚴重威脅。2024年查獲毒駕案件中，施用K他命者為161人、安非他命141人、依托咪酯類28人；然而到了2025年，相關數據大幅攀升，K他命暴增至450人、安非他命420人、依托咪酯類亦上升至65人。

毒品對人體中樞神經的影響極大，無論是K他命造成的感知錯亂、反應遲鈍，或安非他命引發的情緒亢奮、判斷失準，甚至吸食依托咪酯類，吸毒者宛如喪屍，對意識與行動能力的抑制，皆會嚴重干擾駕駛人對車輛的控制能力。一旦在毒品影響下駕駛，不僅增加自我傷亡風險，更可能在瞬間奪走無辜用路人的生命，後果往往無法挽回。

數據的急遽上升，顯示毒駕並非零星個案，而是一項正在擴散的公共安全危機。警方雖持續加強取締與科技執法，但若駕駛人缺乏自制與正確認知，再嚴密的執法也難以完全防堵事故發生。毒駕不只是違法行為，更是一種對社會、家庭與他人生命極度不負責任的選擇。

北市警局鄭重呼籲，切勿心存僥倖，以為施用毒品後仍可安全駕駛。只要毒品一上身，危險就已上路。請記住，拒絕毒駕，就是守護自己，也守護所有人的安全。唯有全民共同提高警覺、遠離毒品、拒絕毒駕，才能讓道路真正回歸安全與安心。