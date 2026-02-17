　
地方焦點

守護高屏溪20年！高雄大樹污水處理廠「鍍金獎」　公設維護優等生

▲▼大樹污水處理廠 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲大樹污水處理廠獲公共工程委員會「第25屆金質獎」公共設施管理維護獎。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市政府水利局大樹污水處理廠在設施管理與操作維護表現亮眼，榮獲行政院公共工程委員會「第25屆金質獎」公共設施管理維護獎優等殊榮，並成為該獎項中唯一獲獎的污水處理廠，充分展現地方政府在公共設施永續經營上的卓越成果。

水利局指出，大樹污水處理廠位於高屏溪水質水源保護區，於2005年正式啟用，至今已穩定運轉超過20年，是全國首座由地方政府自辦的三級污水處理廠，長年肩負守護河川水質與改善環境衛生的重要任務。

近年來，市府持續強化設施更新與營運管理，自2021年至2025年間投入經費4429萬元，汰換LED照明、高效能空調系統，並於鼓風機加裝變頻設備，每年可節省用電約2萬2618度，同時優化乾式曬乾床設計，使污泥含水率降至50%以下，曬乾時間大幅縮短至約10天。

▲▼大樹污水處理廠 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲大樹污水處理廠獲公共工程委員會「第25屆金質獎」公共設施管理維護獎。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在智慧管理與水資源再利用方面，大樹污水處理廠導入水利監測智慧防汛系統、污水下水道營運管理平台及即時水質監測設備，即時掌握水情與管線狀況，提升應變效率。處理後回收水外供使用率達進流水量14%，並與水利署合作，在旱情緊急時啟動貨櫃型RO過濾設備，提供農業灌溉用水，提升水資源調度彈性。

水利局表示，此次榮獲金質獎，不僅是對大樹污水處理廠20年來持續精進設施效能、延長設備壽命與降低營運風險的高度肯定，也象徵公共工程治理思維由「重建設」轉向「重維護」，實踐公共設施「好用、耐用、永續用」的核心價值，為全國公共設施管理樹立典範。

相關新聞

土城污水管網打通關鍵節點　新北5處銜接完成1967戶受惠

土城污水管網打通關鍵節點　新北5處銜接完成1967戶受惠

新北市水利局辦理「新北市土城區暫緩發展區公共污水下水道後續建設工程」，自2024年底開工至今，歷時一年，已順利完成區內外5處污水管線銜接工程，成功打通該區污水管網的「任督二脈」，不僅提升現有住戶接管率，未來新建房屋可直接納入系統，省去化糞池設置，讓都市環境更衛生。

救命速度快20秒！新北消防廳舍大升級

救命速度快20秒！新北消防廳舍大升級

曾包庇走私判刑　前檢察官搞廢土又起訴

曾包庇走私判刑　前檢察官搞廢土又起訴

加速校園污水接管台南投入2.3億元將完成31校工程

加速校園污水接管台南投入2.3億元將完成31校工程

輝達總部夢碎！　「天馬電台」閒置13年改拚運動園區

輝達總部夢碎！　「天馬電台」閒置13年改拚運動園區

