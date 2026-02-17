騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂　網笑瘋：一輩子的陰影

▲兒子媳婦在房間激戰到一半，公公竟開門。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我到現在都沒臉下樓！」一名人妻怒吼，和老公在房間親密時，老公忘了鎖門，公公又沒敲門習慣，直接開門闖入，偏偏她裸上身正面對門口，雙方對視好幾秒，公公才關門離開。貼文曝光後，網友心疼直呼「這陰影一輩子忘不了」、「換個電子鎖，不怕忘記鎖門」。

一名女網友在《靠北婚姻社團討論區》火大發文，某個晚上與老公正在房間情慾流動，兩人呈現女上男下的體位，氣氛正火熱，偏偏老公忘了鎖門，一瞬間公公擅自打開房門，「也沒敲門的習慣，他爸就直接進來！」

更崩潰的是，原PO全身赤裸呈現「騎馬姿勢」，又剛好正對著門口，第一時間就和公公四目相交，甚至對視了好幾秒，公公才趕緊關上房門，而當下原PO腦袋一片空白，事後氣得開噴「想挖洞把自己埋了算了...我到現在都沒臉下樓！」

底下網友也狂搖頭，「我覺得真的會丟臉一輩子耶，你公公習慣不好，你老公也太粗心」、「這不止是尷尬而已，那幕陰影會烙印在腦海中」、「以前還跟前妻在一起時，我媽也曾突然來開門...驚嚇死」、「我曾經被床伴的妹妹看見過，當時床伴的妹妹提早下班回家，正好跟床伴在客廳啪啪，當下開門，脫光衣服的我...跑很快進去房間」、「長輩真的很討厭都不敲門」、「換個電子鎖，不怕忘記鎖門」。